Die Arbeit am nächsten VW Passat Variant (2021) hat begonnen. Der Mittelklasse-Kombi der Generation B9 nutzt den MQB, kommt als Plug-in-Hybrid und eventuell sogar als Elektroauto.

Bis zum Debüt des nächsten VW Passat Variant (B9) geht noch Zeit ins Land. Nicht vor 2021 wird der große Volkswagen grundlegend erneuert, der auch künftig auf dem bewährten Technikbaukasten für Fahrzeuge mit Quermotoren (MQB) basiert und vor allem Dienstwagen-Fahrer und Familien mit großem Platzbedarf ansprechen soll. Ein früher Entwurf zeigt schon jetzt, in welche Richtung sich die VW-Formensprache entwickeln könnte. Legt man die heutige Design-DNA zugrunde, wird der komende Passat ähnlich wie der Arteon mehr Gesicht zeigen. Sicher ist aber, dass in Wolfsburg noch keine Entscheidung bezüglich des Designs getroffen wurde und auch eine andere Formensprache denkbar ist. Mehr Gewissheit haben wir auf der technischen Seite, denn der modulare Querbaukasten soll durch viel Detailarbeit weiter an Gewicht verlieren und so die Konstruktion von noch effizienteren Fahrzeugen erlauben. Neben dem VW Passat Variant (2021) werden davon auch andere Modelle der Wolfsburger sowie diverser Konzernmarken profitieren, schließlich ist der MQB längst zur Basis einer ganzen Modell-Flotte vom Kleinwagen bis zum Mittelklasse-SUV geworden.

VW Passat Variant (2021) auch als Plug-in-Hybrid