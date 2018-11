Erste Fotos zeigen das VW Passat Variant Facelift (2019) bei Wintertests in Skandinavien. Obwohl der Wolfsburger noch einmal vier Jahre konkurrenzfähig bleiben muss, fällt die Modellpflege sanft aus.

Das VW Passat B8 Variant Facelift (B8) wird Mitte 2019 in erfrischter Form zu den Händlern rollen, absolviert aber Monate vor dem Marktstart harte Wintertests im verschneiten Skandinavien. Diese sind auch nötig, um die Qualität für noch einmal mindestens vier Jahre zu gewährleisten. Denn, erst 2023 kommt der Nachfolger. Das Facelift bringt – wie erste Erlkönig-Fotos zeigen – keine Veränderung im Blech. Scheinwerfer und Rückleuchten erstrahlen in neuer Grafik, die Stoßfänger sowie die Front werden leicht überarbeitet. Der stärker V-förmig nach unten gezogene und mit zusätzlichen Querstreben verzierte Kühlergrill des Arteon bleibt diesem Modell vorbehalten. Die VW-Techniker üben sich stattdessen in Detailarbeit: So argiert der Spurhalteassistent Lane Assist künftig feinfühliger, nötige Lenkkorrekturen sollen harmonischer vonstatten gehen. Der Abstandsregeltempomat des VW Passat Variant Facelift (2019) wird dann vorausschauend arbeiten, kann Tempolimits erkennen und sie in der automatischen Distanzregelung ACC selbstständig anwenden. Mehr zum Thema: So kommt das VW Passat Limousine Facelift

Fakten zum VW Passat im Video:

Erste Fotos vom VW Passat Variant Facelift (2019)