Und es gibt doch eine Passat Limo

Mit dem VW Passat B9 gibt es in Deutschland erstmals seit 1988 keine Stufenheckvariante mehr. Anders in China: Hier rollt der Passat als Limousine vom Band.

Preis: VW Passat Limousine für China ab rund 25.000 Euro

Während der vollelektrische VW ID.7 2023 als Limousine debütierte und auch eine Kombi-Version in den Startlöchern steht, hat VW das Angebot an Karosserieformen für den Passat (B9) bis auf den Variant eingestampft. Was Passat-Fans hierzulande entgeht, lässt sich aber in China bei VW sehr wohl bestellen. Denn in der Volksrepublik ist die Limousine der aktuellen B9-Generation als VW Passat Pro bereits auf den Markt. Der Preis startet bei unter 200.000 Yuan, umgerechnet sind das rund 25.000 Euro (Stand: November 2024).

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars fährt den VW Passat (2024) im Video:

Antrieb: Zwei Benziner zur Auswahl

Die Motorenpalette für Deutschland, bestehend aus Benzinern, Dieseln und Plug-in-Hybriden von 122 bis 272 PS (90 bis 200 kW), wird für China allerdings gestutzt. Dort gibt es einen 1,5-l-Benziner mit 160 PS (118 kW) und 259 Nm Drehmoment sowie einen 2,0-l-Benziner mit 220 PS (162 kW) und 350 Nm. Beide fahren mit Vorderradantrieb und Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe.

Foto: VW China

Exterieur & Interieur der Passat-Limousine

Die chinesische VW Passat Limousine orientiert sich designtechnisch zur Gänze bei der R-Line des europäischen VW Passat Variant. Lediglich die Maße der Limousine übersteigen die des Kombis etwas, denn sie misst 5,01 m in der Länge, 1,85 m in der Breite und 1,49 m in der Höhe, bei einem Radstand von 2,87 m. Damit übertrifft sie übrigens auch das Schwestermodell, die Skoda Superb Limousine. Das Leergewicht des chinesischen Volkswagen soll je nach Ausstattung maximal 1680 kg betragen.

Foto: VW China

Der Innenraum des VW Passat Pro (2024), so heißt die Passat Limousine, ist dem europäischen Modell ebenfalls sehr ähnlich. Neben dem 10,3-Zoll-Instrumentendisplay und dem 15-Zoll-Infotainmentscreen gibt es allerdings noch einen 11,6 Zoll großen Bildschirm für den Beifahrerplatz. Zudem illuminieren mehrere Lichtspielereien in den Türen den Innenraum.