Preis: VW Touran (2015) ab 40.445 Euro

Schon seit 2015 ist der aktuelle VW Touran erhältlich. Zuletzt hat er 2023 einige technische Updates spendiert bekommen. Dazu zählen ein überarbeiteter Benzinmotor, viele neue Assistenzsysteme und ein neues Kombiinstrument. Wurde der Familienvan zum Marktstart noch in drei Ausstattungsvarianten angeboten, ist er mittlerweile nur noch als Comfortline sowie als Highline bestellbar. Die Trendline kann in Deutschland seit Sommer 2019 nicht mehr geordert werden. Optionale R Line-Pakete verleihen dem Van innen wie außen eine sportlichere Optik. Die Preise beginnen bei 40.445 Euro (Stand: April 2025).

Antrieb: Ein Benziner oder zwei Diesel

Seit März 2023 werkelt der weiterentwickelte TSI evo2 unter der Haube des VW Touran (2015). Die Leistung bleibt mit 150 PS (110 kW) aber gleich. Dem Benziner steht ein Zweiliter-Turbodiesel zur Seite, der entweder 122 PS (90 kW) oder 150 PS (110 kW) leistet. Die Kraftübertragung übernimmt eine Sechsgang-Handschaltung oder aber ein Siebenstufen-DSG. Bei der stärksten Dieselmotorisierung gehört die Automatik zum Standard. Ein Allradantrieb ist für den Familienvan nicht vorgesehen. Die Anhängelast beträgt maximal 1500 kg beim Benziner und Einstiegsdiesel sowie 1800 kg beim 150-PS-TDI (jeweils gebremst). Ungebremst sind es immer 750 kg.

Exterieur: Kompakte Abmessungen, veraltetes Design

Der VW Touran kann mittlerweile nicht mehr verhehlen, dass er von 2015 stammt. Vergleicht man ihn mit aktuellen Modellen aus dem Volkswagen-Programm, fällt das äußerst gradlinige Design auf – das mag auf einige konservativ bis langweilig wirken, dafür spielt der kompakte Familienvan beim Platzangebot seine größten Trümpfe aus (siehe Absatz Interieur). Seine Maße betragen 4,52 m in der Länge, 1,83 m in der Breite (2,10 m mit Außenspiegel) und 1,67 m in der Höhe.

Interierur: Bis zu sieben Sitze und 1980 l Kofferraumvolumen

Die größte Stärke des kastig gestalteten VW Touran (2015) ist natürlich das Platzangebot und die Variabilität. Das Kofferraumvolumen beträgt 834 bis 1980 l. Die drei Einzelsitze der zweiten Sitzreihe und die ebenfalls als Einzelsitze ausgelegten Plätze in der dritten Reihe (optional) sowie auf Wunsch auch die Lehne des Beifahrersitzes lassen sich umklappen, sodass im Innenraum eine durchgängige Ladefläche entsteht. Übrigens, hier listen wir alle aktuell verfügbaren siebensitzigen Fahrzeuge auf. 2023 spendiert VW dem Touran ein neues Lenkrad. Auch ein neues, konfigurierbares Achtzoll-Kombiinstrument mit Touchbedienung hält standardmäßig Einzug. Wer mag, kann außerdem die Heckklappe mit einer Fußbewegung schließen oder ein schlüsselloses Startsystem buchen.

Assistenzsysteme & Crashtest-Ergebnis

In Sachen Assistenzsysteme bietet der VW Touran seit 2023 standardmäßig einen adaptiven Tempomaten, einen Notbremsassistenten und einen Spurhalte- und Spurwechselassistenten. Auch ein Warnsystem vor Heckkollisionen sowie eine Multifunktionskamera sind immer an Bord. Optional gibt es zudem ein Assistenzpaket mit einem Staupiloten und einem Lichtassistenten.

Bei einem erneuten Euro NCAP-Crashtest nach aktuellen Normen erzielt der VW Touran 2022 vier von fünf Sternen. Während der Insassenschutz für Erwachsene (77 %) und Kinder (81 %) auf zeitgemäße Werte kommt, merkt man dem Familienvan beim Fußgängerschutz mit 62 und bei den Assistenzsystemen mit 66 Prozent sein Alter an.

Fahreindruck: Teuer, aber annähernd perfekt

Wieder ein Auto von VW, dem man kaum etwas vorwerfen kann. Ein wenig mehr Beinauflage hintenund auch im Fond geschäumte Türverkleidungen – und der VW Touran wäre perfekt.