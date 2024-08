Der GTX ist ein ID.7 für alle Fälle – so fährt er sich

Dabei gesellt sich neben dem 210 KW (286 PS) starken Heckantrieb aus dem ID.7 an der Vorderachse ein Asynchronmotor mit 80 kW (109 PS) hinzu.

Mit dem neuen VW ID.7 GTX Tourer (2024) bringt Volkswagen seinen bisher performantesten Kombi auf die Straße. Erste Testfahrt!

Langsam, aber stetig füllt sich der Elektroauto-Markt mit praktischen Kombis. Den Wolfsburger VW ID.7 gab es bis dato ausschließlich mit 210 kW (286 PS) starkem Heckantrieb und der Wahl zwischen einem 77 oder 86 kWh (netto) fassenden Akku. Bei dem neuen VW ID.7 GTX (2024), den es sowohl als Limousine als auch als Tourer genannten Kombi gibt, gesellt sich zum Permanentmagnet-Synchronmotor im Heck nun an der Vorderachse auch ein 80 kW (109 PS) Asynchronmotor dazu. Das Ergebnis ist nicht nur ein elektrischer Allradantrieb, sondern auch eine Systemleistung von 250 kW (340 PS). Als Energiegeber für die beiden E-Motoren kommt dabei der aus der Pro S-Version bekannte, 86 kWh große Akku zum Einsatz. Mit diesem soll der GTX bis zu 584 km weit (WLTP) stromern können. Das ist zwar etwas weniger als beim Pro S, aber immerhin laden beide mit bis zu 200 kW. Bei einer ersten Testfahrt fühlen wir dem sportlichen GTX als Kombi auf den Zahn.

Leslie & Cars fährt den VW ID.7 GTX Tourer (2024) im Video:

Erste Testfahrt: Neuer VW ID.7 GTX Tourer (2024) kurvt flott, aber gelassen ums Eck

Der E-Motor an der Vorderachse des neuen VW ID.7 GTX Tourer (2024) wird bei der Fahrt bedarfsgerecht zugeschaltet und die Kraftverteilung über eine elektronische Differentialsperre gesteuert. Die Systeme arbeiten so blitzartig und zurückhaltend, dass man während der ersten Testfahrt davon nichts mitbekommen. Das GTX-Fahrwerk setzt wie auch die anderen ID.7-Versionen auf eine MacPherson-Vorderachse und eine Fünflenker-Hinterachse, entscheidend sind jedoch die verstärkten Stabilisatoren sowie die Anpassung der Federn und Dämpfer. Das DCC-Fahrwerk (Dynamic Chassis Control) macht einen bekannten guten Job und ermöglicht die Einstellung des Federungskomforts in 15 Stufen – behält aber auch im Komfortmodus eine straffe Grundnote.

Für noch mehr Fahrspaß – gerade auf kurviger Strecke – sorgt die "ESC-Sport" Einstellung. Hier lässt der Wagen etwas mehr Bewegung zu. Grundlegend bleib der VW ID.7 auch als GTX ein typischer Volkswagen, der sich unaufgeregt und vorhersehbar fahren lässt. Dies ist aber nicht mit mangelndem Fahrspaß zu verwechseln, denn die 250 kW (340 PS) liegen E-Auto-typisch direkt an und sorgen für ordentlich Vortrieb. Die serienmäßige und nochmals direkter ausfallende Progressivlenkung (geschwindigkeitsabhängig) lässt erlaubt eine präzise Steuerung. Dabei wird die Lenkung vom Fahrdynamikmanager unterstützt, der das Drehmoment des kurvenäußeren Rades anpasst. So flitzt der GTX noch agiler um die Kehren und vermittelt gleichzeitig Ruhe wie Sicherheit.

Komfortabler Innenraum

Auch mit seinem Platzangebot kann der 4,96 m lange Kombi punkten. 605 bis 1714 l fasst der Kofferraum und auf jedem Platz sitzt es sich komfortabel. Vor allem die optionalen ergoActive-Sitze vorne überzeugen bei der ersten Testfahrt mit ihrer Sitzergonomie sowie Heiz-, Kühl- und Massagefunktion. Die Materialauswahl und die Verarbeitung im Innenraum des neuen VW ID.7 GTX Tourer (2024) macht einen ordentlichen Eindruck. Erstere besteht zum größten Teil aus Kunstleder und Mikrofaser inklusiver sportlich-roter Akzente. Das serienmäßige 15-Zoll-Infotainmentdisplay agiert reichlich flott und bietet den Zugriff auf Funktionen wie der Routenplanung inklusive Ladestopps und Vorkonditionierung des Akkus. Das Head-up-Display kann nun nicht nur mit Augmented Reality die Navigationshinweise auf die Straße projizieren, sondern auch die Navigation von Google Maps durch Apple CarPlay oder Android Auto wiedergeben.

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 2024 VW ID.7 GTX Tourer Technische Daten Motor 1 Permanenterregte Synchronmaschine/ 1 Asynchronmaschine Antrieb Konstantübersetzung; Allrad Systemleistung 250 kW/340 PS Max. Drehmoment 545 Nm Kapazität 86 kWh (netto) Karosserie Außenmaße (L/B/H) k.A. Leergewicht/Zuladung k.A. Kofferraumvolumen 605-1714 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 5,5 s Höchstgeschwindigkeit 180 km/h Verbrauch auf 100 km k.A. Reichweite 584 km Kaufinformationen Grundpreis 63.955 € Marktstart 2024 Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel