So profitiert der neue Kombi von der großen Palette an Sicherheitssystemen, die Volvo serienmäßig anbietet.

Eckdaten Bauzeitraum ab 2018 Aufbauarten Kombi Abmessungen (L/B/H). 4761/2040/1427 Leistung 250 bis 400 PS Getriebearten Sechsgang-Manuell oder Achtgang-Automatik Kraftstoffarten Benziner/Diesel/Plug-in-Hybrid Leergewicht 1690-2069 Grundpreis 40.100 Euro

Die Neuauflage desVolvo V60 kommt im Laufe des Jahres 2018 zu den Händlern. Der Preis zum Einstieg beläuft sich auf 40.100 Euro. Das sind die Motoren des Schweden!

Mit dem Volvo V60, der ab einem Preis von 40.100 Euro erhältlich ist, präsentieren die Schweden ihren Mittelklasse-Kombi in neuer Form. Unter der Haube hat er stets Vierzylinder. Die Außenlänge wächst im Vergleich zum Vorgänger um 12,6 Zentimeter auf 4,76 Meter. Gleiches gilt für den Radstand, der um knapp zehn Zentimeter auf 2,87 Meter zulegt. Größter Kritikpunkt des schnittigen Vorgängers: Der kleine Kofferraum. Der Nachfolger bietet hier nachweislich mehr Platz (529 Liter). Mit umgelegter Rücksitzbank vergrößert sich der Gepäckraum auf 1364 Liter. Technisch basiert der neue V60 auf der skalierbaren Produkt-Architektur (SPA), auf der auch die 90er-Baureihe der Oberklasse und der XC60 aufbauen. So profitiert der neue Kombi von der großen Palette an Sicherheitssystemen, die Volvo serienmäßig anbietet. Das Notbremssystem Volvo City Safety ist das einzige System auf dem Markt, das Fußgänger, Radfahrer und Wildtiere erkennt. Erstmals werden nun auch Notbremsungen bei drohenden Kollisionen mit entgegenkommendem Verkehr eingeleitet. Der optional erhältliche Pilot Assist ermöglicht teilautonomes Fahren bis 130 km/h. Mit Einführung des Volvo V60 (2018) erhält das System zudem verbesserte Kurveneigenschaften. Mehr zum Thema: Alle Neuheiten auf dem Genfer Autosalon 2018

Volvo S60 (2018): Erste Infos & Motoren » zur Bildergalerie

Volvo V60 (2018) im Video:

Preise & Motoren des Volvo V60 (2018)