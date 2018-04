... in einem Plus an Kofferraumvolumen äußern. Außerdem wird der S60 über ein modernes Infotainmentsystem mit Smartphone-Konnektivität verfügen.

Eckdaten Bauzeitraum ab 2018 Aufbauarten Limousine / Kombi Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) k.A. Leistung 150 bis 390 PS Antrieb Front/Allrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel/Hybrid Leergewicht k.A. Grundpreis k.A.

Der Volvo S60 (2018) wird noch dieses Jahr kommen. Die dritte Generation erhält dabei die gleichen Antriebe wie sein Kombi-Bruder. Das sind die Motoren!

Im Laufe des Jahres 2018 darf man mit dem Volvo S60 (2018) rechnen, auch wenn die Schweden noch keine offiziellen Informationen herausgegeben haben. Schließlich steht das dazugehörige Kombimodell V60 auf dem Genfer Autosalon 2018. Die Limousine wird mit der nächsten Generation etwas in die Länge wachsen und wohl mit deutlich kantigerer Design-Linie aufwarten. Die größeren Außenabmessungen werden sich vermutlich in einem Plus an Kofferraumvolumen äußern. Die bisher im Netz aufgetauchten Computer-Entwürfe und die Illustration von X-Tomi Design sind sich beim neuen Design des Volvo S60 (2018) schon sehr einig, denn die Limousine sieht genauso wie die Kombiversion aus: Der S60 erhält das aktuelle Markengesicht mit breiterem Kühlergrill und LED-Scheinwerfern und gliedert sich damit perfekt in die Volvo-Familie ein. Nachdem die Aufmachung des Vorgängers schon an die Formen eines viertürigen Coupés erinnerte, setzt die kommende Limousine wieder auf das klassische Stufenheck. Das Interieur gestaltet sich mit hochwertigen Materialien und besitzt ein stilvolles Design, das an den XC60 angelehnt ist. Daneben wird die Limousine genau wie der Kombi über ein modernes Infotainmentsystem mit Apple-CarPlay- und Android-Kompabilität sowie Assistenzsysteme verfügen. Mit dabei sind unter anderem ein Notbremssystem, das Fußgänger, Radfahrer und auch Tiere erkennt. Außerdem ist teilautonomes Fahren bis 130 Stundenkilometer im optionalen Paket "Pilot Assist" möglich.

Volvo V60 (2018) im Teaser-Video:

Das sind die Motoren des Volvo S60 (2018)