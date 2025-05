Erste Testfahrt: Neuer Volvo EX30 Cross Country (2025) nach bewährter Rezeptur

Während die bisherigen Cross Country-Modelle reichlich Platz boten, fällt der neue Volvo EX30 Cross Country (2025) im Vergleich eher kompakt aus. Ob als Crossover oder höhergelegter Kompaktwagen interpretiert – die neue Variante erhält typische Merkmale wie 19 mm mehr Bodenfreiheit, mattschwarze Anbauteile, modifizierte Schürzen sowie Dachreling und einen Kühlergrilleinsatz mit einer topografischen Gravur des Kebnekaise, dem höchsten Berg Schwedens. Optional sind 18-Zoll-Räder mit grobstolliger Bereifung erhältlich, die die Geländetauglichkeit erhöhen sollen. Volvo positioniert das Modell als eigenständiges Erlebnis, nicht nur als Ausstattungslinie. Passend dazu gibt es Zubehör wie Dachträger, Schmutzfänger oder eine elektrische Anhängerkupplung.

Fahrleistungen auf Sportwagenniveau

Die technische Basis bildet beim neuen Volvo EX30 Cross Country (2025) die Performance-Variante mit Allradantrieb. Zwei Elektromotoren liefern hier eine Systemleistung von 311 kW (422 PS) und 543 Nm Drehmoment. Damit gelingt der Sprint auf 100 km/h in 3,7 s – lediglich 0,1 s langsamer als beim regulären EX30 Twin Motor. Für ein kompaktes Familien-SUV ein beachtlicher Wert. Die Reichweite nach WLTP beträgt mit 19-Zoll-Rädern und Standardreifen bis zu 425 km. Mit All-Terrain-Bereifung sinkt dieser Wert auf 370 km. In Anbetracht heutiger Standards fällt das eher knapp aus – insbesondere, wenn auch längere Strecken oder Touren ins Grüne anstehen.

Der 69-kWh-Akku ist im aktuellen Vergleichsfeld eher durchschnittlich groß, lässt sich aber bei der ersten Testfahrt schnell laden. An Schnellladesäulen sind per Gleichstrom (DC) bis zu 153 kW möglich, was ein Nachladen von zehn auf 80 Prozent in etwa 26 min erlaubt. Wechselstrom-Laden mit 11 kW (AC) gelingt in rund sieben Stunden. Das genügt für den Alltag – zumal echte Offroad-Einsätze ohnehin selten sein dürften.

Komfortabel, aber mit mäßigem Platzangebot

Ein realer Straßentest steht noch aus – auf der ersten Testfahrt durften wir den neuen Volvo EX30 Cross Country (2025) auf einem zugefrorenen See nahe der schwedischen Küste bewegen. Dennoch ließ sich ein guter Ersteindruck gewinnen: Die höhere Karosserie und die weichere Dämpferabstimmung verbessern den Abrollkomfort spürbar (die verschiedenen Karosserieformen erklären wir hier). Der EX30 bleibt agil, zeigt wenig Seitenneigung in Kurven und vermittelt ein solides Fahrgefühl. Die Lenkung reagiert direkt, könnte jedoch mehr Rückmeldung geben. Die Bremsen packen kräftig zu, ohne unberechenbar zu sein. Dank starker Rekuperation dürfte der mechanische Bremseinsatz im Alltag gering bleiben. Einziger Kritikpunkt: Das Stabilitätsprogramm greift früh ein und erlaubt im Grenzbereich kaum Querdynamik – was im Alltag aber kaum stören dürfte. Die groben Reifen halfen beim Fahren auf Eis spürbar, mindern jedoch die Reichweite. Sie bieten sich daher eher für den Wintereinsatz und im Gelände als im Alltag an.

Der Innenraum entspricht weitgehend dem bekannten EX30 – aufgeräumt, modern und hochwertig. Das große 12,3-Zoll-Touchdisplay in Hochformat steuert nahezu alle Funktionen. Mit Apple CarPlay und überarbeiteten Sprachbefehlen hat Volvo die Bedienung verbessert, doch es bleibt ein hoher Ablenkungsfaktor. Eine Rückkehr klassischer Bedienelemente wäre wünschenswert. Materialwahl und Farbkombinationen im neuen Volvo EX30 Cross Country (2025) setzen auf Nachhaltigkeit: Zur Wahl stehen etwa ein Mix aus Wolle und Kunstleder ("Pine") sowie recycelter Jeansstoff ("Indigo"). Vorne sitzt es sich während der ersten Testfahrt bequem, hinten ist das Raumangebot eher begrenzt – besonders für wachsende Familien.

Von Keith Adams