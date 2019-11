Tesla-Boss Elon Musk hat angekündigt, seine vierte Gigafactory in Brandenburg bauen zu wollen. Neben der Batteriefabrik soll in Berlin zudem ein Ingenieurs- und Designzentrum des amerikanischen Elektroautobauers entstehen.

Mit der Ankündigung, bei Berlin die vierte Tesla-Gigafactory bauen zu wollen, hat CEO Elon Musk bei einer Preisverleihung einer deutschen Automobilzeitschrift für Aufmerksamkeit gesorgt. Dass Musk den neuen Standort in Europa ansiedeln möchte und Deutschland gute Chancen zuspricht, war bereits bekannt. Im Gespräch waren unter anderem schon das Saarland und Niedersachsen. Musks Entscheidung für den Bau der neuen Auto- und Batteriefabrik bei Berlin ist hingegen neu und eine faustdicke Überraschung. Zuvor stand Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke monatelang in Verhandlung mit Tesla. Die insgesamt rund 7000 neuen Arbeitsplätze sollen allerdings nicht nur in der Gigafactory in Brandenburg, sondern auch in einem ebenfalls neuen Ingenieurs- und Designzentrum in Berlin entstehen. Mehr zum Thema: Tesla – die neuesten Meldungen

Gigafactory in Brandenburg sowie Ingenieurs- und Designzentrum in Berlin