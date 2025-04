Mit Stil: der Mercedes SLR McLaren Roadster, direkt neben einem von nur 75 gebauten SLR Stirling Moss. Zu sehen am Stand des SLR-Clubs in Halle 1.

"Was ist das denn?" – "Ein Lolita-Porsche!" Unter der Haube befindet sich ein Porsche 911 2.0 Coupé, dessen Karosserie zu diesem Prototyp umgebaut wurde. Dabei hat man sich optisch an diversen zeitgenössischen Fabrikaten aus Italien und den USA orientiert.

Getarnter Exot: Dieser VW Öko-Polo ist eines von wohl nur noch zehn Exemplaren überhaupt. Als ehemaliges Entwicklungsfahrzeug eingesetzt, hat der Kleine einen Zweizylinder und verbraucht lediglich 1,7 l Diesel auf 100 km. Zu sehen am Stand der VW Polo IG Deutschland in Halle 4.

Was die Techno Classica so zu bieten hat? Zeigen wir – in der Bildergalerie. Das sind die Highlights 2025!

Ja, die Techno Classica steht vor einem großen Wandel. Für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben: Die 2025er-Ausgabe ist die letzte ihrer Art. Ab 2026 wird die Messe unter dem Namen der Retro Classics laufen. Ob die Techno Classica dann auf ein anderes Messegelände ausweichen wird? Ungewiss. Bis auf den Namen und eine angepasste Messeaufteilung dürfte aus Zuschauersicht aber dennoch nicht viel passieren. Und auch wenn so mancher Aussteller erzählt, mit der "TCE" ginge es bergab, können wir doch beruhigen: Auch 2025 ist die Techno Classica Essen bis zum Messedach gefüllt mit den feinsten Fahrzeugen aus aller Welt.

Unsere Highlights der Techno Classica Essen 2025

Dabei bietet die Techno Classica Essen 2025 für jeden Geschmack das passende Fahrzeug, egal ob groß, klein, schnell, schön, skurril, nostalgisch, einfach nur absurd und – tatsächlich – modern. Fabrikate von Ferrari, Lamborghini oder Porsche aller Epochen sind hier sowas wie Stammgäste – in freier Wildbahn bleiben sie Normalsterblichen dagegen verwehrt.

Doch auch abseits der exotischen Karosserien gibt es viel zu entdecken. Gerade die Markenclubs sind es, welche die Techno Classica jedes Jahr aufs Neue beleben. Neben diversen VW-Clubs (hier haben wir den VW Polo IG Deutschland beim Aufbau seines Techno-Classica-Standes begleitet) finden wir auch solche von BMW, Borgward, Ferrari, Melkus oder Mercedes. Neben den Markenclubs präsentieren sich auch Auktionshäuser, Rennställe oder Motorsport-Vereine in den neun Hallen der Messe. Gerade letztere zeigen sich auf der Messe so vielfältig wie noch nie: Vom kleinen DAF-Flitzer über Offroad-Youngtimer bis hin zu GT3-Fahrzeugen und Dakar-Trucks findet sich quasi alles, was man im Rennsport bewegen kann.

Nicht ganz so viel bewegt werden die besonders hochpreisigen wie -polierten Klassiker der Auktionshäuser. Neben namhaften Klassikern wie dem BMW 507, Ferrari 250 und dem Mercedes 300 SL finden sich hier auch Exoten, von denen sogar so mancher Experte noch nie etwas gehört hat. Oder ist Ihnen der Lolita-Porsche ein Begriff (siehe Bildergalerie)? Ein Großteil dieser Exponate steht zum Verkauf. Auch hier lässt sich wieder festhalten: Für jeden Geldbeutel gibt es das passende Automobil. Und das ist ein dehnbarer Begriff, wie so manche millionenschwere Italiener beweisen. Für echte Schnapper empfehlen sich aber neben den Verkaufshallen auch die Außenbereiche. In unserer Bildergalerie zeigen wir, was uns auf der Messe besonders ins Auge gestochen ist. Viel Spaß bei unseren Highlights der Techno Classica Essen 2025!