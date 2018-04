Techno-Classica Essen Klassiker-Messe in Essen

Die Techno Classica Essen 2017 findet vom 5. bis 9. April auf dem Gelände der Messe Essen statt. Laut den Veranstaltern ist es die "Weltmesse für Oldtimer, Classic- & Prestige-Automobile, Motorsport, Motorräder, Ersatzteile und Restaurierung", dazu kommt der "Welt-Clubtreff" im Rahmen der Techno-Classica. In früheren Jahren konnten die Veranstalter 1200 Austeller und Clubs sowie über 170.000 Besucher an den Messetagen in Essen begrüßen.