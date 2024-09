2025 steigt die letzte Techno Classica

Die Techno Classica in Essen hat sich in bislang 34 Ausgaben zur Klassikermesse schlechthin gemausert. Dennoch läuft sie 2025 aus, danach übernimmt die aus Stuttgart bekannte Retro Messen GmbH. Das sind die Termine und Ticketpreise des Finales!

Ab 2026: Retro Classics Essen statt Techno Classica

2025 steigt die 35. und letzte Techno Classica in den Messehallen von Essen. Das gab die Pressestelle des Veranstaltungsgeländes Ende September 2024 bekannt. Doch Oldtimer-Fans müssen sich die große Klassikermesse deshalb nicht aus den Kalendern streichen. Ab 2026 übernimmt ausgerechnet der große Konkurrent aus Stuttgart, die Retro Messen GmbH, die Veranstaltung. Vom 8. bis 12. April 2026 soll sie dann als Retro Classics Essen erstmals stattfinden. Die Konsequenzen des Veranstalter-Wechsels reichen sogar bis zur Essen Motor Show. Der Classic & Prestige Salon in den Hallen eins und zwei der beliebten Tuning-Messe wird ab 2026 ebenfalls nicht mehr vom Techno Classica-Veranstalter Siha mit Autos und Ausstellern gefüllt, sondern von der Messe Essen selbst.

Termine und Ticketpreise der Techno Classica 2025

Nun aber steht vom 9. bis 13. April 2025 noch das große Finale der Techno Classica in Essen statt. Auch dieses Mal werden auf 120.000 m2, verteilt auf acht Hallen und zwei Außengelände, eine vierstellige Anzahl an Ausstellern erwartet. 2024 zählte die Messe gut 200 Clubs beziehungsweise Interessensgemeinschaften und mehr als 2700 zum Verkauf stehende Sammlerautos. Wie gewohnt, findet am Mittwoch, dem 9. April von 13 bis 20 Uhr der sogenannte Happy View Day statt, dessen Ticketpreis bei 50 Euro liegt und auch nicht ermäßigt wird. An den restlichen Tagen öffnet die Techno Classica 2025 zwischen 9 und 18 Uhr ihre Pforten. Ausnahme ist der Freitag, wo die Messe eine Stunde länger geöffnet bleibt.

Erwachsene zahlen für die Tageskarte der Techno Classica 2025 in Essen 28 Euro, Schüler:innen, Studierende, Auszubildende, Menschen mit Behinderung und Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren müssen 20 Euro für die Tickets hinblättern. Für Kinder zwischen acht und 14 Jahren belaufen sich die Ticketpreise auf 15 Euro. Für Kinder unter acht Jahren ist der Eintritt frei.