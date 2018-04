Die Essen Motor Show 2017 öffnet vom 2. bis 10. Dezember 2017 ihre Tore. 2017 findet die vor allem bei Tuning-Fans und Motorsport-Anhängern beliebte Essen Motor Show zum 50. Mal statt. Rund 550 Austeller zeigen etwa 1100 Fahrzeuge. Dazu bietet das Messeparket in Essen auch immer eine große Anzahl an technischem Zubehör für gängige Automarken. Die Eintrittspreise zur Essen Motor Show 2017 kosten im Onlineshop ab 15 Euro. Für 25 Euro kann man die Motor Show bereits während des Fachbesuchertages (Preview Day) erleben. Die Öffnungszeiten sind wie folgt: Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr. Am Preview Day und an den Wochenenden von 9 bis 18 Uhr. Zur Essen Motor Show 2017 werden rund 360.000 Besucher erwartet.