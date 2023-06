Nun ist die Queen of Rock'n Roll im Alter von 83 Jahren gestorben (Mai 2023). Hier zu sehen: Sammler Christoph Zitzmann in Turners originalem LM002.

Die Queen of Rock 'n' Roll Tina Turner ist tot – ihr Vermächtnis: diese Stimme und diese Musik. Was die wenigsten wissen: Sie hatte auch ein Faible für Autos und fuhr in den 1990er-Jahren einen Lamborghini LM002. Classic Cars schaut zurück!

Ende der 1970er-Jahre sah es bei Sängerin Tina Turner, mit richtigem Namen Anna Mae Bullock, nicht besonders gut aus. Die Karriere darbte – ebenso wie beim italienischen Sportwagenbauer Lamborghini. Doch Mitte der 1980er-Jahre versuchten beide durchzustarten. Tina Turner trat als Aunty Entity im Film "Mad Max – Jenseits der Donnerkuppel" an der Seite von Mel Gibson als Schauspielerin ins Rampenlicht und schaffte auch musikalisch einen furiosen Neustart. Zeitgleich nahm in Sant'Agata Bolognese die Sportwagenmarke Fahrt auf: mit dem Lamborghini LM002, einem gewaltigen Geländewagen mit dem 5,2-Liter-V12 aus dem Supersportler Countach LP510S QV. 450 PS (331 kW), 210 km/h Höchstgeschwindigkeit – ein allradgetriebenes Tier auf vier Rädern und seiner Zeit weit voraus. Zu weit. Denn erst rund 15 Jahre später wurden Geländewagen in Gestalt PS-starker SUV auf breiter Front salonfähig. So regelte der Markt erbarmungslos das Schicksal des LM002, der 1992 nach lediglich 301 gebauten Exemplaren eingestellt wurde.

Doch drei Jahre später erlag Tina Turner dem Charme des gewaltigen, 2,7 Tonnen schweren Lamborghini LM002. Ihr damaliger Lebensgefährte und späterer Ehemann, EMI-Electrola-Chef Erwin Bach, kaufte beim Händler Sportwagen Engel in Andernach ein 1989er-Exemplar des LM002 für 70.000 Mark und ließ ihn beim Spezialbetrieb Bale Motorsport umbauen. Da Tina Turner ein Automatik-Getriebe bevorzugte, der Lambo jedoch ein Schaltgetriebe besaß, folgte ein gleichermaßen spektakulärer wie teurer Umbau des Boliden. Rund 150.000 Mark flossen in die komplette Antriebstechnik inklusive Vierstufen-Automatik eines Mercedes E 500: 5,0-Liter-V8, 326 PS (240 kW), dazu Extras wie eine Stereoanlage mit angeblich 1500 Watt und einem Subwoofer unter den Fondsitzen. Von null auf 100 km/h sprintete der Lambo mit Mercedes-Technik in veritablen 8,8 Sekunden, und mit 205 km/h Topspeed war das fahrende Scheunentor kaum langsamer unterwegs als das Original. Dafür aber deutlich sparsamer als mit dem Countach-Zwölfzylinder, der vormals 30, 40 Liter und mehr auf 100 Kilometer konsumierte. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Rock 'n' Roll-Legende Tina Turner fuhr Lamborghini LM002

Tina Turner, so heißt es, habe den Lamborghini LM002 bevorzugt an der Côte d'Azur bewegt. Dem dortigen rustikalen Verkehrsgebaren war im Rahmen des Umbaus wohl auch der aus armdicken Rohren geschweißte Frontbügel geschuldet. Knapp 13 Jahre später stand der Wagen schließlich erneut bei Sportwagen Engel zum Verkauf und befindet sich heute (Stand: CC 9/2020) im Besitz von Christoph Zitzmann in Nürnberg. Zitzmann, der sich mit seiner Firma Auto Zitzmann GmbH seit vielen Jahren dem Handel mit automobilen Preziosen verschrieben hat, gibt an einem glühend heißen Sommertag eine Kostprobe dessen, was der Lamborghini LM002 zu leisten imstande ist. Entgegen vieler heutiger SUV besitzt der LM002 nämlich tatsächlich echte Offroad-Talente, die aus seiner Entwicklungsgeschichte resultieren.

Rückblick in die Zeit Ende der 1970er-Jahre: Als das US-Militär einen Geländewagen für seine Truppen ausschrieb, bewarb sich auch Lamborghini. Doch der Prototyp mit Namen Cheetah und dickem Chevy-V8 unter der Haube versagte bei Testfahrten kläglich und verschwand sang- und klanglos in der Versenkung. Das änderte sich einige Jahre später, als Lamborghini mit dem Franzosen Patrick Mimran einen neuen Chef erhielt. Mimran witterte ein Verkaufspotenzial für einen hochmotorisierten Geländewagen vor allem in Saudi-Arabien. Mit dem Ziel, den Wüstensöhnen den schnellsten und stärksten Geländewagen der Welt anbieten zu können, wurden die Pläne des Cheetah gesichtet, und in den Jahren darauf entstand schließlich der Lamborghini LM002. Doch Mimran scheiterte mit seiner Vision. Die Zeit für ein Über-SUV war noch längst nicht reif, und so verschwand der Offroad-Lambo nach nur sieben Produktionsjahren wieder aus dem Programm. Für eine bleibende Erinnerung sorgt genau ein Exemplar – das Unikat von Tina Turner.