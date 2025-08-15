Überarbeiteter Corolla Cross (2025): Toyota verrät den neuen Preis
Der Toyota Corolla Cross ist ab sofort ab 36.990 Euro bestellbar. Das Kompakt-SUV wird in mehreren Ausstattungslinien mit Hybridantrieb angeboten.
Der überarbeitete Toyota Corolla Cross – hier alle Details zur Modellpflege in der Übersicht – ist ab sofort ab 36.990 Euro bestellbar (Stand: August 2025). Äußerlich fällt die Modellpflege durch einen wabenförmigen Kühlergrill, neu gestaltete Rückleuchten und ein geprägtes Modelllogo am Heck auf. Im Innenraum gibt es eine überarbeitete Mittelkonsole mit verändertem Wählhebel, eine verschiebbare Mittelarmlehne sowie zusätzliche Ablagemöglichkeiten, etwa für Smartphones. Neu im Angebot ist die sportlich ausgelegte Variante GR Sport. Wie bisher steht der Corolla Cross mit zwei Hybridantrieben zur Wahl: als 1,8-l-Hybrid mit 140 PS (103 kW) und als 2,0-l-Hybrid mit 180 PS (132 kW). Beide sind an ein e-CVT gekoppelt. Für die stärkere Version ist ein Allradantrieb erhältlich.
Alle Ausstattungslinien in der Übersicht
Comfort (ab 36.990 Euro): u. a. 12,3-Zoll-Kombiinstrument, 10,5-Zoll-Multimedia, Zweizonen-Klimaautomatik, Rückfahrkamera, beheizte Vordersitze, kabelloses Smartphone-Laden, LED-Scheinwerfer, umfangreiche Assistenzsysteme
Business Edition (ab 37.790 Euro, nur 1,8-l-Hybrid): zusätzlich beheiztes Lenkrad, vordere/hintere Parksensoren, Toter-Winkel-Warner, Ausstiegs-Assistent
Teamplayer (ab 38.990 Euro): u. a. LED-Scheinwerfer mit Signatur-Tagfahrlicht, Privacy Glas, Smart-Key, Einpark-Brems-Assistent, elektrische Heckklappe
GR Sport (ab 43.490 Euro): sportliche Optik mit schwarzen 19-Zoll-Felgen, modifiziertem Fahrwerk (-10 mm), angepasster Lenkung, Schaltwippen, Sportmodus
Lounge (ab 46.390 Euro): u. a. Ledersitze, Panoramadach, elektrisch verstellbarer Fahrersitz, JBL-Soundsystem, 360°-Kamera, Matrix-LED-Scheinwerfer