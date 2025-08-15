close
Schön, dass du auf unserer Seite bist! Wir wollen dir auch weiterhin beste Unterhaltung und tollen Service bieten.
Danke, dass du uns dabei unterstützt. Dafür musst du nur für www.autozeitung.de deinen Ad-Blocker deaktivieren.
Geht auch ganz einfach:
Schon fertig!
Alle Infos zum Toyota Corolla Cross

Überarbeiteter Corolla Cross (2025): Toyota verrät den neuen Preis

Alexander Koch Chefredakteur Digital

Der Toyota Corolla Cross ist ab sofort ab 36.990 Euro bestellbar. Das Kompakt-SUV wird in mehreren Ausstattungslinien mit Hybridantrieb angeboten.
Hinweise zu den Affiliate-Links
Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.
Der Toyota Corolla Cross GR Sport (2025) stehend von schräg vorne fotografiert.
In fünf Ausstattungslinien verfügbar (darunter die hier gezeigte GR Sport), starten die Preise des neuen Corolla Cross bei 36.990 Euro. Foto: Toyota
 

Toyota verrät den Preis des neuen Corolla Cross (2025)

Der überarbeitete Toyota Corolla Cross – hier alle Details zur Modellpflege in der Übersicht – ist ab sofort ab 36.990 Euro bestellbar (Stand: August 2025). Äußerlich fällt die Modellpflege durch einen wabenförmigen Kühlergrill, neu gestaltete Rückleuchten und ein geprägtes Modelllogo am Heck auf. Im Innenraum gibt es eine überarbeitete Mittelkonsole mit verändertem Wählhebel, eine verschiebbare Mittelarmlehne sowie zusätzliche Ablagemöglichkeiten, etwa für Smartphones. Neu im Angebot ist die sportlich ausgelegte Variante GR Sport. Wie bisher steht der Corolla Cross mit zwei Hybridantrieben zur Wahl: als 1,8-l-Hybrid mit 140 PS (103 kW) und als 2,0-l-Hybrid mit 180 PS (132 kW). Beide sind an ein e-CVT gekoppelt. Für die stärkere Version ist ein Allradantrieb erhältlich.
Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Toyota Yaris Cross (2024) im Fahrbericht (Video):

 
 

Alle Ausstattungslinien in der Übersicht

  • Comfort (ab 36.990 Euro): u. a. 12,3-Zoll-Kombiinstrument, 10,5-Zoll-Multimedia, Zweizonen-Klimaautomatik, Rückfahrkamera, beheizte Vordersitze, kabelloses Smartphone-Laden, LED-Scheinwerfer, umfangreiche Assistenzsysteme

  • Business Edition (ab 37.790 Euro, nur 1,8-l-Hybrid): zusätzlich beheiztes Lenkrad, vordere/hintere Parksensoren, Toter-Winkel-Warner, Ausstiegs-Assistent

  • Teamplayer (ab 38.990 Euro): u. a. LED-Scheinwerfer mit Signatur-Tagfahrlicht, Privacy Glas, Smart-Key, Einpark-Brems-Assistent, elektrische Heckklappe

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Testsieger
Amazon
Uebler Heckträger i21 Z mit 60° Abklappwinkel
877.00 €
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
TUGA Alu-Teufel Spezial Felgenreiniger, 1000 ml
14.90 €
15.99 €
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
Hama FC10 Motion Handyhalter mit Schnellladefunktion
51.41 €
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
Needit Park Lite SOLAR automatische Parkscheibe
39.95 €
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
Mobicool ME27 thermoelektrische Kühlbox, 26 Liter
59.99 €
64.78 €
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
Thule Motion 3 L, Black Glossy
732.62 €
799.95 €
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
Meguiar's G13600EU Quik Interior Detailer Cleaning Wipes, Reinigungstücher (Dose mit 30 Stück)
14.90 €
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
Nulaxy KM28 Bluetooth-FM-Transmitter
32.99 €
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
CGEAMDY Auto-Sonnenschutz, 2-teilig
15.99 €
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
HG Aufkleber Entferner, 300 ml
15.44 €
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
HP Autozubehör 19801 Flaschenhalter "Bottle Butler"
13.49 €
14.76 €
Zum Produkt
Sehr empfehlenswert
LAMAX T10 Dashcam
Otto
LAMAX T10 Dashcam
139.99 €
Zum Produkt

  • GR Sport (ab 43.490 Euro): sportliche Optik mit schwarzen 19-Zoll-Felgen, modifiziertem Fahrwerk (-10 mm), angepasster Lenkung, Schaltwippen, Sportmodus

  • Lounge (ab 46.390 Euro): u. a. Ledersitze, Panoramadach, elektrisch verstellbarer Fahrersitz, JBL-Soundsystem, 360°-Kamera, Matrix-LED-Scheinwerfer
Tags:
Produkttipp Mädchen auf der Rücksitzbank eines Autos beim Bedienen eines Tablets in einer Tablet-Halterung, fotografiert von hinten mit Blick auf Mädchen und Person am Steuer.
AUTO ZEITUNG empfiehlt:
Tablethalter
AUTO ZEITUNG Gewinnspiele
AUTO ZEITUNG-Gewinnspiele
Mitmachen und gewinnen
Copyright 2025 autozeitung.de. All rights reserved.