close
Schön, dass du auf unserer Seite bist! Wir wollen dir auch weiterhin beste Unterhaltung und tollen Service bieten.
Danke, dass du uns dabei unterstützt. Dafür musst du nur für www.autozeitung.de deinen Ad-Blocker deaktivieren.
Geht auch ganz einfach:
Schon fertig!

Leapmotor B10 (2025): Preis und technische Daten des E-SUV

Lukas Bädorf Redakteur

Mit dem Leapmotor B10 (2025) will der Hersteller das C-Segment ins Visier nehmen. Neben den technischen Daten gibt Leapmotor auch schon den Preis des elektrischen SUV bekannt.

Hinweise zu den Affiliate-Links
Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.
Blick von schräg vorne auf den Leapmotor B10 (2025).
Leapmotor B10 (2025)

Der Leapmotor B10 soll ab September 2025 auch in Deutschland für Absatzzahlen sorgen.

Foto: Leapmotor
Blick von schräg hinten auf den Leapmotor B10 (2025).
Leapmotor B10 (2025)

Optisch zeigt sich das elektrische SUV schlicht gestaltet, erinnert gerade aus dieser Perspektive aber zumindest entfernt an den Porsche Cayenne.

Foto: Leapmotor
Blick von vorne auf den Leapmotor B10 (2025).
Leapmotor B10 (2025)

Die Front baut hoch auf. Unter der Haube: ein 160 kW (218 PS) starker Elektromotor.

Foto: Leapmotor
Blick von hinten auf den Leapmotor B10 (2025).
Leapmotor B10 (2025)

Gespeist wird der E-Motor von einer wahlweise 56,4 oder 67,1 kWh großen Batterie, die für Reichweiten von bis zu 361 beziehungsweise 434 km (WLTP) sorgen sollen.

Foto: Leapmotor
Blick auf die Armaturen im Innenraum des Leapmotor B10 (2025).
Leapmotor B10 (2025)

Während der Leapmotor B10 von außen eher schlicht daherkommt, zeigt sich der Innenraum geradezu nobel.

Foto: Leapmotor
Blick auf den Zentralbildschirm im Innenraum des Leapmotor B10 (2025).
Leapmotor B10 (2025)

Im Cockpit fällt das 14,6 Zoll große Zentraldisplay auf.

Foto: Leapmotor
Blick auf das Panoramaglasdach des Leapmotor B10 (2025).
Leapmotor B10 (2025)

Das Panoramadach ist serienmäßig – bei einem Einstiegspreis von 29.900 Euro (Stand: August 2025).

Foto: Leapmotor
Inhalt
  1. Preis: Leapmotor B10 (2025) ab 29.900 Euro
  2. Antriebe: Bis zu 434 km Reichweite
  3. Exterieur: Schlichtes, rundliches Design
  4. Interieur: Aufgeräumter und moderner Innenraum

 

Preis: Leapmotor B10 (2025) ab 29.900 Euro

Der Leapmotor B10 bereichert ab September 2025 auch das deutsche Angebot des chinesischen Herstellers. Das elektrische Kompakt-SUV soll Fahrzeugen wie dem Kia EV3 oder dem Skoda Elroq Paroli bieten. Mit 29.900 Euro macht Leapmotor schon beim Preis eine deutliche Ansage, denn die Konkurrenz beginnt oft erst bei (weit) über 30.000 Euro (Stand: August 2025). Dafür bietet sie oftmals ein breiteres Antriebsangebot, während Leapmotor nur über eine Motorisierung verfügt. Der Leapmotor B10 ist ab dem 1. September 2025 in Deutschland bestellbar.
Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Skoda Elroq (2024) im Fahrbericht (Video):

 
 

Antriebe: Bis zu 434 km Reichweite

Das Antriebskapitel lässt sich ziemlich schnell abhaken: Im Leapmotor B10 (2025) sorgt stets ein 160 kW (218 PS) starker Elektromotor für Vortrieb, der über 240 Nm Drehmoment verfügt. Von null auf 100 km/h geht es im B10 in rund acht Sekunden. Bei 170 km/h ist Schluss. Gespeist wird der E-Motor von einer wahlweise 56,4 oder 67,1 kWh großen Batterie, die für Reichweiten von bis zu 361 beziehungsweise 434 km (WLTP) sorgen sollen. Mit einer Ladeleistung von bis zu 168 kW soll das E-SUV in beiden Fällen in rund 20 min von 30 auf 80 Prozent laden. An der Wallbox laden die Akkus mit elf kW.

Die Konkurrenten:

 

Exterieur: Schlichtes, rundliches Design

Der Leapmotor B10 (2025) zeigt sich mit einer zurückhaltend gestaltet, weitgehend ohne Verwerfungen und scharfe Kanten. An der Frontpartie fällt zunächst die ausladende Schürze auf, die weit über die Frontscheinwerfer nach vorne ragt. Sie beherbergt große Kühlluftöffnungen über dem Frontsplitter und die Scheinwerfer. Sehr weit oben positioniert finden sich die Tagfahrlichter, die über eine Leuchtenleiste optisch miteinander verbunden sind.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Testsieger
Amazon
Uebler Heckträger i21 Z mit 60° Abklappwinkel
849.95 €
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
TUGA Alu-Teufel Spezial Felgenreiniger, 1000 ml
14.90 €
15.99 €
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
Hama FC10 Motion Handyhalter mit Schnellladefunktion
48.59 €
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
Needit Park Lite SOLAR automatische Parkscheibe
39.95 €
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
Mobicool ME27 thermoelektrische Kühlbox, 26 Liter
57.19 €
64.78 €
-12%
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
Thule Motion 3 L, Black Glossy
732.62 €
799.95 €
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
Meguiar's G13600EU Quik Interior Detailer Cleaning Wipes, Reinigungstücher (Dose mit 30 Stück)
14.90 €
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
Nulaxy KM28 Bluetooth-FM-Transmitter
32.99 €
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
CGEAMDY Auto-Sonnenschutz, 2-teilig
15.99 €
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
HG Aufkleber Entferner, 300 ml
15.65 €
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
HP Autozubehör 19801 Flaschenhalter "Bottle Butler"
13.29 €
14.76 €
-10%
Zum Produkt
Sehr empfehlenswert
LAMAX T10 Dashcam
Otto
LAMAX T10 Dashcam
139.99 €
Zum Produkt

Auch im Profil zeigt sich das elektrische SUV funktional designt. Die hohe Flanke und die großen Scheibenflächen dürften im Alltag für eine gute Rundumsicht sorgen. Eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Porsche Cayenne kann der Leapmotor nicht verhehlen – zumindest von schräg hinten betrachtet. Der B10 misst 4515 mm in der Länge, 1885 mm in der Breite und 1655 mm in der Höhe.

 

Interieur: Aufgeräumter und moderner Innenraum

Blick auf die Armaturen im Innenraum des Leapmotor B10 (2025).
Foto: Leapmotor

Im Innenraum trifft Aluminiumoptik auf helle Stoffe und Lederimitate (optional). Die hellen Farben vermitteln auf den Bildern einen luftigen Eindruck, der durch das in der Basiskonfiguration Life serienmäßige Panoramadach verstärkt wird. Die darüber positionierte Design-Ausstattung trumpft mit Ambientebeleuchtung, Eco-Leder (eine Kombination aus echtem Leder und Polyester) und beheizten sowie belüfteten Vordersitzen auf. Den Mittelpunkt des Cockpits stellt das 14,6 Zoll große Zentraldisplay dar. Tastenansammlungen sucht man hier vergebens. 22 Ablagefächer im gesamten Innenraum stehen für eine hohe Alltagspraktikabilität.

Tags:
Gewinnspiel Caravan Salon 2022
Caravan Salon-Tickets gewinnen
Fünfmal zwei Eintrittskarten
Produkttipp Mädchen auf der Rücksitzbank eines Autos beim Bedienen eines Tablets in einer Tablet-Halterung, fotografiert von hinten mit Blick auf Mädchen und Person am Steuer.
AUTO ZEITUNG empfiehlt:
Tablethalter
AUTO ZEITUNG Gewinnspiele
AUTO ZEITUNG-Gewinnspiele
Mitmachen und gewinnen
Copyright 2025 autozeitung.de. All rights reserved.