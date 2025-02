Mit den ersten Sonnenstahlen im Frühling wächst die Vorfreude auf griffige Straßenverhältnisse. Besonders bei jenen, die ganz bewusst nicht zu Ganzjahres-Pneus greifen, sondern sich für reine Sommerreifen entscheiden, um das Maximum an Fahrsicherheit sowie das Optimum an Fahrspaß zu erleben. Unser Sommerreifen-Test 2025 hilft, die besten Profile zu finden.

Sommerreifen-Test 2025: Zehn UHP-Pneus im Check

Längst sind nicht alle Reifen gleichermaßen gut. So groß wie die Unterschiede bei den Kosten vom Preisknaller bis zum Premium-Pneu ausfallen, so gewaltig sind auch die Differenzen hinsichtlich Performance und Nachhaltigkeit der Profile. Diese Saison nehmen wir zehn aktuelle UHP-Reifen genauestens unter die Lupe (hier die Reifentest-Kriterien der AUTO ZEITUNG), angefangen bei zwei echten Preisbrechern aus China, dem Mastersteel Super Sport 2 und dem Triangle EffeXSport TH202, über die fair eingepreisten Qualitäts-Reifen Falken Azenis FK520, Toyo Proxes Sport 2 und Vredestein Ultrac Pro bis hin zu den teuren Premium-Produkten Bridgestone Potenza Sport, Continental PremiumContact 7, Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6, Michelin Pilot Sport 5 und Pirelli P Zero.

Streng genommen gehört der Reifen von Continental zwar nicht unbedingt ins UHP-Segment, sondern wurde als Touring-Reifen konzipiert. Doch in unserem Sommerreifen-Test 2024 (hier alle Ergebnisse) lieferte er eine derart starke Vorstellung ab und legte so viel Dynamik an den Tag, dass er sich auch in diesem Umfeld behaupten können müsste.

Die Ergebnisse des Sommerreifen-Tests 2025

Wie zutreffend diese Einschätzung ist, unterstreicht der Continental PremiumContact 7 während unseres Sommerreifen-Tests 2025 auf nassem Asphalt: Selbst im Wettbewerb mit der UHP-Konkurrenz markiert er mit 41,8 m den kürzesten Bremsweg (das ist die Faustformel zum Berechnen) aus 100 km/h und besticht mit seinem berechenbaren, sicheren Fahrverhalten. Damit erreicht er im Nässe-Kapitel die gleiche Punktzahl wie der Bridgestone, der diese Disziplin seit Jahren dominiert. Der Japaner bremst geringfügig schlechter, bietet dafür aber noch mehr Seitenhalt und eine sportlichere Charakteristik. Mit nur einem Punkt Abstand folgt der Goodyear, der den Handling-Parcours am schnellsten umrunden kann und ebenfalls eine starke Bremsverzögerung aufbaut. Damit setzen sich diese drei Kandidaten bereits ein Stück weit vom Feld ab, während die zwei chinesischen Fabrikate eklatante Schwächen offenbaren.

Mastersteel und Triangle patzen beim Bremsweg

Besonders der Mastersteel, der zum Zeitpunkt des Einkaufs der günstigste Reifen dieser Spezifikation im Handel gewesen ist, patzt in sämtlichen Disziplinen und fährt dem Feld im Sommerreifen-Test 2025 durchgehend hinterher. Allein beim Bremstest hat er einen um 10,9 m längeren Weg bis zum Stillstand als der Conti – das entspricht einer Restgeschwindigkeit von über 45 km/h. Auch der Triangle EffeXSport TH202 enttäuscht mit vollen 52 m Bremsweg, zieht sich ansonsten aber noch einigermaßen achtbar aus der Affäre. Dennoch: Im Regen ist auch er keine gute Wahl.

Auf nasser Staße überzeugen Bridgestone, Continental und Goodyear

Wie hervorragend die Nasshaftung von Bridgestone Potenza Sport aber auch Continental und Goodyear ist, verdeutlicht nicht zuletzt der Abstand zu den Profilen von Michelin und Pirelli P Zero, die für sich genommen zwar gut abschneiden, aber nicht an die Spitzengruppe heranreichen. Falken, Toyo und Vredestein bauen ihrerseits spürbar weniger Nasshaftung auf, weshalb vor allem die Bremswege im direkten Vergleich länger ausfallen. Beim Aquaplaning-Schutz (so Aquaplaning-Unfälle vermeiden) indes schneidet der Vredestein sogar am besten ab.

Bei den Fahrversuchen auf trockener Piste übernimmt dann der Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 die Führung und besticht mit seinem absolut tadellosen Verhalten selbst in Extremsituationen. Dazu ist er stark auf der Bremse und glänzt mit einem ordentlichen Abrollkomfort. Da setzt der Continental-Reifen naturgemäß noch einen drauf und rollt am geschmeidigsten ab. Weil auch er mit starken Resultaten auf trockenem Asphalt überzeugt, bleibt er dem Goodyear auf den Fersen.

China-Reifen enttäuschen mit hohem Verschleiß

Der Michelin holt auf und sichert sich im Trockenen den dritten Rang im Sommerreifen-Test 2025. Es folgt der Pirelli, dessen Rollwiderstand nach der letzten Überarbeitung besser geworden ist. Der Bridgestone hingegen markiert seinerseits den kürzesten Bremsweg und gibt sich betont sportlich. Diese Charakteristik schränkt jedoch den Komfort ein, und in Sachen Energieeffizienz trägt der Pneu die rote Laterne. Der Toyo Proxes Sport 2 liegt nach Punkten im Trockenen gleichauf und begeistert mit seiner Agilität, die ihm die flotteste Rundenzeit sichert. Falken Azenis FK520 und Vredestein schlagen sich wacker, setzen aber kaum Akzente.

Dass ein niedriger Preis (so beim Reifenkauf sparen) allein nicht alles über die Wirtschaftlichkeit aussagt, belegen die beiden China-Reifen. Der Mastersteel Super Sport 2 zeigt zwar dank des sehr niedrigen Rollwiderstandswerts Sparpotenzial (so beim Autofahren Sprit und Geld sparen), doch seine geringe Laufleistung relativiert diesen Vorteil. Noch schneller verschleißt der Triangle, der sich dadurch ebenfalls nur sehr bedingt als "preiswerte" Alternative empfiehlt. Da die zwei Pneus außerdem deutlich weniger Haftung aufbauen und verlängerte Bremswege bedingen, landen sie schließlich auf den letzten Plätzen.

Labortest gibt Aufschlüsse über Lebensdauer

In unseren Labortests ermitteln wir den Verschleiß der Profile sowie deren potenzielle Laufleistung. Dazu absolvieren alle Kandidaten mehr als 5000 km auf einem Trommel-Prüfstand, der ein computergesteuertes Fahrprofil mit exakt definierten Anteilen an Stadtverkehr, Landstraßenfahrt und Autobahn-Etappen simuliert. Anschließend werden alle Profile an mehreren Punkten vermessen um zu dokumentieren, wie viel Gummi verloren gegangen ist. Dieser Wert wird auf einen durchschnittlichen Abrieb in mm/1000 km umgerechnet und erlaubt Rückschlüsse darauf, wie hoch die Umweltbelastung etwa durch den Abrieb ist.

Zugleich kann man anhand der Daten hochrechnen, an welcher Stelle und wann die jeweiligen Profile die gesetzliche Verschleißgrenze erreichen würden. Der Laborversuch erlaubt so eine präzise Einordnung der zu erwartenden Lebensdauer. Doch in der Praxis hängt dieser Wert von einer Vielzahl von Faktoren ab. Darum dienen die im Sommerreifen-Test 2025 ermittelten Zahlen nur als theoretische Richtwerte für die tatsächliche Laufleistung. Abhängig von Intensität und Häufigkeit der Brems- sowie Beschleunigungsvorgänge, der Beladung, der Geschwindigkeit und des Fahrstils können diese Angaben in der Praxis mehr oder weniger stark abweichen – doch das gilt gleichermaßen für alle Testteilnehmer.

Premium-Pneus im Sommerreifen-Test klar vorne

Der Goodyear entpuppt sich dabei als der nachhaltigste Pneu, der mit wenig Verschleiß, einer hohen Laufleistung sowie guten Werten im Rollwiderstand und nicht zuletzt einem geringen Außengeräusch Umwelt und Geldbeutel schont. Auch der Michelin Pilot Sport 5 glänzt markentypisch mit wenig Verschleiß und einer hohen Laufleistung, ist aber etwas laut und weist einen durchschnittlichen Rollwiderstand auf. Continental und Falken erzielen vergleichbare Ergebnisse, der Vredestein Ultrac Pro gefällt mit seinem leisen Abrollgeräusch. Immerhin: Der Mastersteel ist der leiseste Pneu im Test, doch das kann seine Schwachpunkte nicht kaschieren.

Zählt man alle Aspekte zusammen, bestimmen die Premium-Pneus das Geschehen, allen voran der Goodyear, der mit Performance und Nachhaltigkeit gleichermaßen überzeugt. Doch auch Conti, Bridgestone sowie Michelin und Pirelli verdienen sich unsere Empfehlung.

Die Ergebnisse in der Tabelle

Platz 1 und Platz 2

Goodyear

Eagle F1 Asymmetric 6 Continental

PremiumContact 7 Wert Punkte Wert Punkte Nass Aquaplaning, längs (25) 75,9 km/h 24 73,2 km/h 21 Aquaplaning, quer (10) - 10 - 8 Bremsen, 100-0 km/h (40) 43,3 m 36 41,8 m 40 Fahrsicherheit (45) - 43 - 44 Handling (1,8 km), Zeit (20) 1:09,7 min 20 1:10,2 min 19 Kreisbahn (Ø 58 m), Zeit (10) 11,13 s 10 11,52 s 9 Kapitelwertung (150) 140 141 Trocken Abrieb (mm/1000 km) (10) 0,088 10 0,107 7 Bremsen, 100-0 km/h (40) 33,3 m 39 33,6 m 38 Fahrsicherheit (30) - 30 - 29 Handling (2,1 km), Zeit (20) 1:08,8 min 19 1:09,3 min 19 Komfort (10) - 7 - 10 Laufleistung (Labor) (10) 50.000 km 10 42.500 km 8 Rollwiderstand (10) 8,35 kg/t 7 8,25 kg/t 7 Slalom, 18 m (10) 66,5 km/h 8 67,0 km/h 8 Vorbeirollgeräusch 80 km/h (10) 68 dB(A) 9 70 dB(A) 7 Kapitelwertung (150) 139 133 Gesamtwertung (300) 279 274

Platz 3 und Platz 4

Bridgestone

Potenza Sport Michelin

Pilot Sport 5 Wert Punkte Wert Punkte Nass Aquaplaning, längs (25) 73,7 km/h 22 75,7 km/h 24 Aquaplaning, quer (10) - 8 - 9 Bremsen, 100-0 km/h (40) 42,5 m 38 44,4 m 33 Fahrsicherheit (45) - 44 - 38 Handling (1,8 km), Zeit (20) 1:09,9 min 19 1:10,8 min 18 Kreisbahn (Ø 58 m), Zeit (10) 11,11 s 10 11,20 s 10 Kapitelwertung (150) 141 132 Trocken Abrieb (mm/1000 km) (10) 0,106 7 0,085 10 Bremsen, 100-0 km/h (40) 33,0 m 40 33,5 m 38 Fahrsicherheit (30) - 27 - 25 Handling (2,1 km), Zeit (20) 1:09,1 min 19 1:09,6 min 18 Komfort (10) - 6 - 7 Laufleistung (Labor) (10) 35.000 km 6 45.000 km 9 Rollwiderstand (10) 10,15 kg/t 2 8,85 kg/t 6 Slalom, 18 m (10) 69,3 km/h 10 68,8 km/h 9 Vorbeirollgeräusch 80 km/h (10) 70 dB(A) 7 71 dB(A) 6 Kapitelwertung (150) 124 128 Gesamtwertung (300) 265 260

Platz 5 und Platz 6

Pirelli

P Zero (PZ4 S.C.) Vredestein

Ultrac Pro Wert Punkte Wert Punkte Nass Aquaplaning, längs (25) 73,0 km/h 21 76,6 km/h 25 Aquaplaning, quer (10) - 5 - 9 Bremsen, 100-0 km/h (40) 45,2 m 31 47,3 m 25 Fahrsicherheit (45) - 43 - 32 Handling (1,8 km), Zeit (20) 1:10,2 min 19 1:12,6 min 16 Kreisbahn (Ø 58 m), Zeit (10) 11,18 s 10 11,71 s 8 Kapitelwertung (150) 129 115 Trocken Abrieb (mm/1000 km) (10) 0,147 4 0,110 7 Bremsen, 100-0 km/h (40) 33,9 m 37 35,0 m 33 Fahrsicherheit (30) - 29 - 20 Handling (2,1 km), Zeit (20) 1:09,5 min 19 1:09,6 min 18 Komfort (10) - 6 - 7 Laufleistung (Labor) (10) 32.500 km 6 32.500 km 6 Rollwiderstand (10) 8,60 kg/t 7 8,85 kg/t 6 Slalom, 18 m (10) 67,3 km/h 9 67,5 km/h 9 Vorbeirollgeräusch 80 km/h (10) 69 dB(A) 8 68 dB(A) 9 Kapitelwertung (150) 125 115 Gesamtwertung (300) 254 230

Platz 7 und Platz 8

Triangle

EffeXSport TH202 Mastersteel

Super Sport 2 Wert Punkte Wert Punkte Nass Aquaplaning, längs (25) 74,7 km/h 23 70,8 km/h 18 Aquaplaning, quer (10) - 7 - 3 Bremsen, 100-0 km/h (40) 52,0 m 11 52,7 m 9 Fahrsicherheit (45) - 15 - 7 Handling (1,8 km), Zeit (20) 1:14,9 min 13 1:17,0 min 11 Kreisbahn (Ø 58 m), Zeit (10) 11,93 s 8 12,58 s 6 Kapitelwertung (150) 77 54 Trocken Abrieb (mm/1000 km) (10) 0,185 2 0,133 5 Bremsen, 100-0 km/h (40) 36,1 m 28 36,9 m 25 Fahrsicherheit (30) - 13 - 15 Handling (2,1 km), Zeit (20) 1:10,9 min 17 1:11,6 min 16 Komfort (10) - 6 - 8 Laufleistung (Labor) (10) 20.000 km 3 20.000 km 3 Rollwiderstand (10) 9,05 kg/t 5 7,35 kg/t 10 Slalom, 18 m (10) 65,0 km/h 8 64,7 km/h 8 Vorbeirollgeräusch 80 km/h (10) 69 dB(A) 8 67 dB(A) 10 Kapitelwertung (150) 90 100 Gesamtwertung (300) 167 154

Platz 9 und Platz 10

So haben wir getestet

1. Reifen kaufen

Wir kaufen alle Reifen, die wir testen! Nur so können wir garantieren, dass wir die gleiche Ware erhalten, die der Kundschaft beim Reifenhändler angeboten wird. Testreifen oder Vorserien-Produkte von den Herstellern lehnen wir grundsätzlich ab.

2. Passendes Testgelände

Um mit höchster Präzision und in einem sicheren Umfeld testen zu können, haben wir dieses Mal das Prüfgelände von Bridgestone südlich von Rom genutzt. Hier auf dem EUPG (European Proving Ground) findet sich alles, was das Testerherz begehrt – Komfortpisten, ein riesiges Highspeed-Oval, (beregnete) Handling-Kurse sowie Bremsbahnen und Aquaplaning-Becken.

3. Auch subjektive Kriterien zählen

Neben objektiven Daten wie dem Bremsweg sind es die subjektiven Kriterien der Fahrsicherheit, die über die Güte eines Reifens entscheiden. Diese fair und richtig einzuordnen, erfordert eine enorme Erfahrung, wie sie unsere Testfahrer:innen mitbringen.

4. Laboranalyse

Zusätzlich zu den Fahrversuchen auf dem Testgelände mussten sich sämtliche Profile auch auf dem Prüfstand beweisen. Alle Kandidaten haben einen Schnelllauf-Test absolviert – und bestanden. Außerdem wurde unter einheitlichen Bedingungen der Rollwiderstand jedes Profils gemessen, der maßgeblich für die Sprit- respektive Energieeffizienz eines Pneus ist.

Neuerdings prüfen wir zudem die zu erwartende Laufleistung sowie den Abrieb im Laborversuch. Diese Daten lassen sich zwar nur bedingt auf die tatsächliche Kilometerleistung in der Praxis übertragen, liefern aber dennoch eine verlässliche Einschätzung, welche Profile schneller und welche langsamer verschleißen – ein wichtiger Punkt für die Kostenbilanz und den Umweltschutz.

Der Testwagen

Foto: Daniela Loof

Ab 34.260 Euro (Stand: Februar 2025) gelingt der Einstieg in den Skoda Octavia Combi als 1.5 TSI mit 150 PS (110 kW) und manuellem Getriebe in der Selection-Ausstattung. Unser Testwagen hatte zudem die adaptiven Dämpfer (DCC, 930 Euro) an Bord, die für mehr Komfort und mehr Dynamik zugleich sorgen. Leichtmetall-Räder in der getesteten 18-Zoll-Dimension kosten ab 810 Euro und verhelfen zu mehr Sportlichkeit, ohne nennenswerte Zugeständnisse beim Abrollverhalten zu verlangen. Die Strapazen von 4000 km im harten Testbetrieb spulte der Skoda völlig unbeeindruckt ab – Respekt!

225/45 R 18 – passend zum Beispiel für:

Alfa Romeo Giulia

Audi A3 allstreet, A4, A5

BMW 1er, 2er, 3er, 4er, X1, Z4

Citroën C4

DS 4, 4 Crossback

Fiat 500X

Ford C-Max, Tourneo Connect

Genesis G70

Honda Accord, HR-V

Hyundai i40, Kona, Sonata

Jaguar XE, XJ

Kia Niro, Stinger

Mazda CX-3, 3, 6, RX-8

Mercedes A-, B-, C-Klasse, CLA

Mini Aceman, Countryman

Nissan Juke, Leaf

Opel Astra, Insignia

Peugeot 3008

Renault Latitude, (Grand) Scenic

Seat Alhambra