Die spannendsten Neuheiten 2023: Top-13

Für 2023 greift Kia in der elektrischen Oberklasse an – und legt mit dem EV9 einen Herausforderer für BMW iX & Co. auf. Das große SUV mit 800-Volt-Technik kommt übrigens auch nach Deutschland und dürfte die Konkurrenz mit ultraflinken Ladezeiten alt aussehen lassen.

Der Jeep Avenger ist nicht nur das erste vollelektrische Modell der Offroadmarke, sondern das erste Auto überhaupt, das auf der stark modifizierten eCMP2-Plattform des Stellantis-Konzerns aufbaut. So setzt er mit Leistung und Reichweite Akzente. Und weil es sich für einen Jeep so gehört, wird das Mini-SUV künftig auch als Allradler erhältlich sein.

Ob es wirklich ein SUV von Ferrari braucht, sei dahingestellt – die Auftragsbücher jedenfalls sind über Jahre hinweg prall ausgefüllt. Ein Blick in die technischen Daten verrät, dass Maranello beim ersten Viertürer der Markengeschichte keine Kompromisse eingegangen ist und mit einem 725 PS (533 kW) starken V12 sowie 312 km/h Höchstgeschwindigkeit selbst die hauseigenen Sportler in Bedrängnis bringt.

Auch wenn sich sein Start verzögert, dürfte der Audi Q6 e-tron das erste Modell auf der viel zitierten PPE-Plattform (Premium Platform Electric) werden und neue Maßstäbe in Sachen Ladeleistung setzen. Dank 800 Volt-Technik dauert es keine 30 Minuten, um die leere Batterie wieder auf 80 Prozent zu laden. Bis zu 450 kW (612 PS) und Allradantrieb dürften auch fahrdynamisch ordentlich was hermachen.

Auch 2023 dürfte wieder ein spannendes Autojahr werden, immerhin haben bereits viele Hersteller echte Neuware angekündigt. In unserer Top-13 zeigen wir die spannendsten Neuheiten!

Normalisiert sich die Autoindustrie nach Corona-Lockdowns und Zulieferer-Engpässen 2023 allmählich? Wir können es nur hoffen, denn lange warten wollen wir nicht auf unsere Top-13 der spannendsten Neuheiten 2023. Ein Blick in die Glaskugel offenbart, dass es auch 2023 nicht ohne Kabel geht – Plug-in-Hybride und vor allem Elektroautos stehen bei allen namhaften Herstellern auf der Agenda. Mit Jeep und Rolls-Royce präsentieren gleich zwei Traditionsmarken ihren elektrischen Erstaufschlag. Damit zeigt sich auch die enorme Bandbreite der Neuheiten: hier ein peppiges Mini-SUV für die breiten Massen, dort ein flüsterleiser Luxus-GT für die oberen Zehntausend. Doch auch innerhalb einzelner Fahrzeugklassen war die Auswahl nie größer. Immer noch topaktuelle Selbstzünder konkurrieren mit zunehmend elektrifizierten Benzinern, reinen Elektroautos und allen Macharten dazwischen. Auch auf die Frage nach Fahrspaß gibt es 2023 einige Antworten. Etwa der Versuch von MG, die Klasse elektrischer Roadster (wieder) zu beleben. Oder Ferrari mit dem Mut, sich erstmalig in die Klasse der SUV hineinzutrauen. In der Bildergalerie oben zeigen wir die spannendsten Neuheiten 2023 – wörtlich genommen. Denn: In einer weiteren Galerie (siehe unten) zeigen wir die spannendsten Neuauflagen, darunter die nächsten Generationen von Audi A4, BMW 5er, Mercedes E-Klasse und VW Passat! Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

