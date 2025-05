Ein Heckzelt, das mit wenigen Handgriffen an der Heckklappe befestigt wird, ist in den meisten Konfiguationen Teil des Serienpakets.

Unter dem Bett ist ebenfalls eine Menge Extra-Straumraum. So etwa in den 100 l fassenden Heckschubladen. Sie sind von außen gut zugänglich.

Preis: Spacecamper Classic+ Ford (2025) ab 69.950 Euro

Einen Namen gemacht hat sich Umbauspezialist Spacecamper aus Darmstadt als einer der größten und umtriebigsten VW-Bus-Ausbauer im deutschsprachigen Raum. Seit 2005 prägt die mittelständische Firma mit frischen Ideen für den Bulli-Ausbau die Campingszene. Neben Individualausbau und dem Angebot von universell passenden Küchen- und Bett-Modulen haben sich die Hessen mit dem Spacecamper Classic+ Ford (2025) inzwischen auch den werkseitig 5050 mm langen und 2032 mm breiten Ford Tourneo Custom als Basis für ihre Ausbau-Ideen ausgeguckt. Zu haben ist der zum Campervan umgemodelte Ford Tourneo Custom laut den auf der Hersteller-Webseite gezeigten Beispielkonfigurationen ab 69.950 Euro (Preis: Stand Mai 2025). Dort lassen sich auch eigenen Fahrzeuge individuell konfigurieren (die verschiedenen Camper-Bauarten im Überblick).

Innenraum: Flexible Tischplatte und viel Raum zur Entfaltung

Aus Sicht von Spacecamper bringt der Ford-Transporter eine nahezu perfekte Basis für die Verwandlung zum Campervan mit: "Mit dem Classic+ Ford kommt jetzt erstmals das Beste aus 20 Jahren Space Camper Know-how in den Ford Tourneo Custom. Das riesige Platzangebot, die hohe Zuladung und die zwei Schiebetüren haben uns viel Raum gegeben, unseren preisgekrönten Ausbau neu in Szene zu setzen", sagt Firmengründer Ben Wawra, der nach eigenem Bekunden selbst passionierter Campingfan ist.

Foto: Spacecamper

Nach seiner Vorstellung soll der Ford-Camper einen Innenraum bieten, der "eher einem Wohnmobil als einem Campervan gleicht". Tatsächlich bietet der Spacecamper Classic+ Ford (2025) Platz für fünf Personen. Durch seine durchdachte Raumaufteilung vermeidet er unnötiges Herumräumen. Die Rückbank ist für drei Personen ausgelegt, denen viel Beinfreiheit gewährt wird. Zudem verfügt sie über Isofix-Halterungen für Kindersitze (hier im Test der Stiftung Warentest). Die serienmäßig vorhandene zweite Schiebetür sorgt für zusätzlichen Luftaustausch.

Auch ansonsten geht es luftig und sehr flexibel zu. So kann die mittig platzierte Schwenkküche des Spacecampers Classic+ Ford (2025) sowohl im Innen- als auch im Außenbereich genutzt werden. Sie verfügt über drei Kochstellen einen zweiflammigen Gaskocher für den Außenbereich und zusätzlich eine für innen (die besten Camping-Gaskocher in unserem Test) sowie über ein edel wirkendes Design-Spülbecken. Ein weiterer Pluspunkt: Die Küche bleibt auch bei ausgeklapptem Bett immer voll zugänglich und einsatzbereit. Die 35-l-Kompressor-Kühlbox hält Lebensmittel und Getränke auch bei hohen Außentemperaturen frisch (die besten Kompressor-Kühlboxen fürs Auto in unserem Test). Sie kann über das integrierte Solarmodul, das mindestens 1650 Euro extra kostet, betrieben werden (So Solarstrom beim Camping nutzen). Standardmäßig speist es eine AGM-Aufbaubatterie mit einer Kapazität von 95 Ah (die besten Aufbaubatterien in unserem Vergleich).

Variable Rückbank als Herzstück des Stauraumkonzepts

Der Rückbank kommt beim Ausbau Spacecamper Classic+ Ford (2025) zentrale Bedeutung zu. Mit nur einem Handgriff lässt sie sich in eine Liegefläche von 1,38 x 2,00 m verwandeln, die bei Bedarf auf 1,50 m Breite erweitert werden kann. Das macht es möglich, die komplette Fahrzeugbreite für das Bett zu nutzen. Im optionalen Aufstelldach gibt es zusätzlich ein Komfortbett mit Tellerfedern im Format 1,18 x 1,95 m. Die Bezüge der Zwei-Schicht-Matratze sind abziehbar und waschbar. Der Schrank im Heck kann so angepasst werden, dass das obere Schrankteil auch bei ausgeklapptem Bett weiterhin nutzbar bleibt. Diese Umbaulösung unterstreicht beispielhaft die Vielseitigkeit des hessischen Campervans.

Foto: Spacecamper

Auch in Sachen Stauraum bietet die Rückbank im Spacecamper Classic+ Ford (2025) neue, in Campervans der Fünf-Meter-Klasse bisher kaum gekannte Möglichkeiten. Sie lässt sich werkzeuglos in weniger als einer Minute entfernen. Standardmäßig verfügt der Van über einen Kofferraum mit 700 l Volumen, der nach Herstellerangaben durch Umklappen der Bank auf geradezu sagenhaft anmutende 8000 l Gesamtvolumen erweiterbar ist. Ebenfalls praktisch: Unter der Rückbank befinden sich zwei Schubladen mit einem Extra-Volumen von 100 l. Der Heckauszug ist mit einem speziell entwickelten Griff einfach zu bedienen. Für die dort unterkommenden Transportboxen sind Deckel erhältlich, optional auch solche mit Spülbecken.

Basisfahrzeug: Ford Tourneo Custom (2025)

Als Ford-Basisfahrzeug für den Spacecamper Classic+ (2025) steht der Ford Tourneo Custom (2025) in beiden werksseitig angebotenen, mittleren Ausstattungslinien Active und Titanium zur Verfügung. Die Motorenpalette reicht vom handgeschalteten 2.0-l-Ecoblue mit 136 PS (100 kW) bis hin zur "Duratec" genannten Plug-in-Hybrid-Version, dessen Kombination aus einen 2,5-l-Vierzylinder-Benziner mit einem E-Motor eine maximale Systemleistung von 233 PS (171 kW) abruft. Er ist ein stufenloses Automatikgetriebe (CVT-Getriebe) gekoppelt.

Der Einstieg in die Camper-Klasse mit einem Hauch von durchdachter Individualität gelingt zu einem Preis unter 70.000 Euro. Mit Aufstelldach, Automatik und dem 170 PS (125 kW) leistenden Vierzylinder unter der Haube sind laut Beispielkonfiguration mindestens 87.950 Euro fällig. Allen, in acht, teils modisch bunten Farben erhältlichen Modellvarianten gemeinsam ist ein umfangreiches Ford-Assistenzsystem-Paket. Dieses umfasst unter anderem Tempomat, Verkehrsschilderkennung, Fahrspurassistent, Totwinkel-Warner, Notbremsassistent und Rückfahrkamera. 17-Zoll-Leichtmetallräder sind in allen Varianten Serie.