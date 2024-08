Kindersitze im Test: Stiftung Warentest bestimmt die sichersten Modelle

Die Sicherheit der Fahrzeuginsassen genießt allerhöchste Priorität. Stiftung Warentest empfiehlt die Verwendung ausgewählter Kindersitze aus nachfolgender Übersicht.

Die bekannteste Verbraucherorganisation Stiftung Warentest arbeitet seit mittlerweile mehr als 50 Jahren an einer fairen, transparenten und einfachen Einordnung diverser Produkte auf dem Absatzmarkt. Hierzu werden Artikel aus den unterschiedlichsten Segmenten intensiv überprüft und schlussendlich mit einer Note von 1 bis 6 – inklusive Nachkommastelle – bewertet. So ergibt sich für den Endkonsumenten eine nachvollziehbare Rangliste, welche die Wahl des richtigen Produktes erleichtern soll. In diesem Artikel geht es um das Thema "Autokindersitze".

Kindersitze: Die Testkriterien zusammengefasst

Die Auswertung "Autokindersitze im Test" ging im Mai 2024 in seiner aktuellsten Fassung live und wird fortlaufend aktualisiert. Bislang haben sich bereits über 200 Artikel der Qualitätsprüfung der Stiftung Warentest unterzogen. Dabei fokussierte sich die Jury auf diese Oberpunkte:

Unfallsicherheit

Handhabung

Ergonomie

Schadstoffe

Die finale Gesamtnote setzte sich aus diesen Kategorien mittels Gewichtungsschlüssel zusammen.

>>Hier geht es zum vollständigen Test der Stiftung Warentest<<

Disclaimer: AUTO ZEITUNG hat die nachstehenden Produkte nicht selbst getestet. Es handelt sich hierbei lediglich um eine Auflistung der Testergebnisse. Alle hier aufgelisteten Kindersitze bedienen sich der Isofix-Technologie, sodass maximale Stabilität während der Fahrt gewährleistet ist. Bei den meisten Produkten ist außerdem der Kauf einer passenden Basis erforderlich.

Platz 1: Bugaboo Turtle Air by Nuna (Gesamtnote 1,6)

Als Spitzenreiter hat Stiftung Warentest unter anderem den Bugaboo Turtle Air auserkoren. Dieser Kindersitz bewährte sich speziell im Crashtest und erwies sich als äußerst zuverlässiges Beförderungsmittel. Aufgrund eines Kohlenwasserstoff-Befunds (PAK-Gehalt), gab es allerdings nur ein "befriedigend" im Bereich "Schadstoffe".

Merkmale:

geeignet für Kinder von 40-83 cm Körpergröße

Isofix-Kompatiblität

Sitzbreite 44 cm

Platz 1: Nuna Pipa Urbn (Gesamtnote 1,6)

Den ersten Platz teilen muss sich Turtle Air mit einem anderen Produkt aus dem Sortiment von Nuna. Der Pipa Urbn hat den Vorteil, dass er mit einer integrierten Base ausgestattet ist und zudem durchweg gute Testergebnisse vorzuweisen hat, die sich im Bereich "gut" bewegen.

Merkmale:

geeignet für Kinder von 40-75 cm Körpergröße

Isofix-Kompatiblität

Sitzbreite 40 cm

Platz 2: BeSafe iZi Go Modular X2 i-Size (Gesamtnote 1,7)

Dicht dahinter folgt der iZi Go Modular X2 i-Size. Letztere Bezeichnung (i-Size) bezieht sich auf den aktuellsten, im Jahr 2013 eingeführten europäischen Sicherheitsstandard für Kindersitze. Dieses Produkt punktet mit durchweg guten Noten, besonders in den Bereichen "Unfallsicherheit" und "Schadstoffe" (jeweils "sehr gut").

Merkmale:

geeignet für Kinder von 40-75 cm Körpergröße

Isofix-Kompatiblität

Sitzbreite 42 cm

Platz 2: Cybex Solution G i-Fix (Gesamtnote 1,7)

Auch der Cybex Solution G i-Fix überzeugte die Testenden und erntete dasselbe Urteil. Im Fazit besonders hervorzuheben sind die hervorragenden Anti-Schadstoff-Ergebnisse von 1,0 ("sehr gut").

Merkmale:

geeignet für Kinder von 100-150 cm Körpergröße

Isofix-Kompatiblität

Sitzbreite 52 cm

Platz 2: Cybex Cloud T + Base T (Gesamtnote 1,7)

Eine weitere Silbermedaille geht an den Cybex Clout T mit der dazugehörigen Base T: Dank "sehr gut" in den wohl wichtigsten Kategorien "Unfallsicherheit" (1,3) und "Schadstoffe" (1,0) ist dieser Sitz eine hervorragende Wahl für die noch ganz Kleine oder den noch ganz Kleinen.

Merkmale:

geeignet für Kinder von 45-87 cm Körpergröße

Isofix-Kompatiblität

Sitzbreite 40 cm

Platz 2: Joie i-Snug 2 + i-Base Advance (Gesamtnote 1,7)

Ebenfalls mit 1,7 bewertet wurde der Joie i-Snug 2 inklusive i-Base Advance. Ein rundum sicheres Produkt, das außerdem durch einen geringen Kaufpreis auffällt. Ähnlich wie beim Cybex Cloud T, eignet sich dieser Babysitz für sehr junge, kleine Säuglinge.

Merkmale:

geeignet für Kinder von 40-75 cm Körpergröße

Isofix-Kompatiblität

Sitzbreite 42 cm

Platz 3: Britax Römer (Gesamtnote 1,8)

Ein wenig schlechter hinsichtlich der Gesamtnote, doch keineswegs schlecht, schnitt der Kindersitz Britax Römer ab. Abermals kann dieser Artikel mit einer exzellenten Verarbeitung (Schadstoffe "sehr gut (1,0)") punkten.

Merkmale:

geeignet für Kinder von 100-150 cm Körpergröße

Isofix-Kompatiblität

Sitzbreite 42 cm

Platz 3: Nuna Arra Next + Base Next (Gesamtnote 1,8)

Die zweite Nummer drei wird vom Nuna Arra Next belegt, den es im praktischen Bundle mit der Base Next zu kaufen gibt.

Merkmale:

geeignet für Kinder von 40-85 cm Körpergröße

Isofix-Kompatiblität

Sitzbreite 42 cm

Platz 3: Cybex Cloud G i-Size + Base G

Ein wenig günstiger, aber genauso sicher, ist die dritte Drittlösung dieser Auflistung. Den Cybex Cloud G i-Size-Kindersitz gibt es ohne Schale zum leicht reduzierten Preis.

Merkmale:

geeignet für Kinder von 40-87 cm Körpergröße

Isofix-Kompatiblität

Sitzbreite 42 cm

Platz 4: Chicco Kory Plus Air i-Size (Gesamtnote 1,9)

Auf einem guten vierten Rang findet sich der Chicco Kory Plus Air wieder. Dreimal "gut", sowie die Höchstnote "sehr gut" im Bereich "Schadstoffe" machen dieses Produkt zu einer mehr als empfehlenswerten Alternative.

Merkmale:

geeignet für Kinder von 40-85 cm Körpergröße

Isofix-Kompatiblität

Sitzbreite 36 cm

Hinweis: Aktuell gibt es bei Amazon nur das Essential-Modell zu kaufen. Dieses unterscheidet sich jedoch lediglich durch die nicht vorhandene Air-Technologie an der Rückenlehne (sorgt laut Herstellerangaben für einen besseren Luftstrom) vom Testobjekt.