Sie kann wahlweise induktiv oder an einer Wallbox geladen werden. Im besten Fall sollen dann zehn Minuten reichen, um den Strom für 100 Kilometer zu zapfen.

Damit beschleunigt das Concept Car fast so gut wie ein A 45 von AMG. Gerade mal 5,5 Sekunden vergehen, bis der Tacho auf dem komplett digitalisierten Cockpit die 100er-Marke überschreitet.

Wo früher Kühlrippen waren, erwarten wir einen schwarz glänzenden Kühlergrill mit LED-Illuminierung. Am Heck könnte eine durchgängige Lichtleiste zum Einsatz kommen.

Wie den GLC steckten die Designer auch den EQA für den Weg ins Elektrozeitalter in einen Anzug ohne Schnörkel und Sicken.

So wurde aus der elektrischen A-Klasse kurzerhand ein elektrischer GLA.

Der Mercedes EQA, der ab 2020 in Frankreich gefertigt wird, soll sich mit elektrischen Volumenmodellen wie Nissan Leaf, BMW i3 und bald auch dem VW ID.3 anlegen. >> Mehr zum Thema Neuheiten

Was 2020 unter dem Namen Mercedes EQA im französischen Hambach vom Band läuft, ist entgegen der 2017 gezeigten Studie keine elektrische A-Klasse, sondern ein Elektro-SUV. Neue Fotos zeigen den verhüllten Prototypen!

