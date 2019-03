Am 10. Juni 2017 nahm Richard Hammond mit dem elektrischen Rimac Concept One S an einem Bergrennen im Schweizer Ort Hemberg teil. In einer Linkskurve verlor der Grand Tour Star die Kontrolle über den Elektrosportwagen. Das Auto kam von der Straße ab, überschlug sich und fing Feuer. In dem folgenden Video rekonstruiert Richard Hammond gemeinsam dem CEO von Rimac (Mate Rimac) das Unfallgeschehen und erzählt, wie es zu dem Crash kam.

Richard Hammond analysiert seinen Crash mit dem Rimac (Video):