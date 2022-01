Nachdem Richard Hammond 2006, während der Dreharbeiten zu einem Beitrag für "Top Gear", beinahe tödlich mit dem "Vampire"-Dragster verunglückte, hatte er ein Versprechen abgegeben: Er wolle nie wieder am Steuer des Rekord-Fahrzeugs Platz nehmen. Nach dem Crash war der Dragster mit Jet-Antrieb ohnehin Schrott – bis 2021. Dann tat sich ein Team aus Herefordshire (Großbritannien) zusammen, um den "Vampire" zu restaurieren und ihn wieder voll einsatzfähig zu machen. Grund genug für "The Grand Tour"-Moderator Richard Hammond, sein Versprechen zu brechen. Im Video von Drivetribe (siehe unten) tut er, was keiner für möglich gehalten hätte. Er zwängt sich zurück auf den Sitz des "Vampire". Im Video oben wird erklärt, warum Driften gefährlich ist. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Richard Hammond zurück im Crash-Dragster "Vampire"

