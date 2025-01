Edler Camper auf VW T6.1-Basis für 83.300 Euro

Zusätzlich zum Klapptisch in Wohnraum sind auch noch zwei Klappstühle und ein Klapptisch für den Außenbereich an Bord.

Röhn Camp Der Ultimate (2024) nennt sich der VW T6.1, nachdem das noch junge Unternehmen den Van zum Camper umgebaut hat. Was der edle Ausbau zu bieten hat und wie hoch der Preis ausfällt, hier!

Preis: Röhn Camp Der Ultimate (2024) kostet 83.300 Euro

Der zum Rhön Camp Der Ultimate (2024) um- beziehungsweise ausgebaute VW T6.1 erinnert bei der Aufteilung zwar an den California, doch bei genauem Hinsehen, fallen edle Details auf, die sich auch im Preis niederschlagen. Der bereits eingestellte California 6.1 kostete in seiner günstigsten Ausführung zuletzt rund 63.000 Euro. Beim Bulli von Rhön Camp müssen mindestens 83.300 Euro über die Ladentheke wandern (Stand: Januar 2025). Dafür erhält man serienmäßig ein Aufstelldach und reist wie schläft im Der Ultimate maximal zu viert. Die Zeltverkleidung sowie das Insektennetz kann bei aufgestelltem Dach zudem vollständig geöffnet werden, um einen freien Blick in den Nachthimmel zu gewähren. Zusätzlich zum Klapptisch in Wohnraum sind auch noch zwei Klappstühle und ein Klapptisch für den Außenbereich an Bord. Ebenso für Außen ist die Dusche am Heck.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den VW ID. Buzz GTX (2024) im Video:

Innenraum: Stilvolle Ausstattung mit LED-Lichtdesign

Im Innenraum das Rhön Camp Der Ultimate (2024) herrscht nicht nur Praktikabilität, sondern auch ein edles Ambiente. Dazu trägt das besondere Lichtdesign, die Farbwahl der Oberflächen und die massiv ausgeführte Möblierung bei. Die Bordtechnik bedienen Camper:innen über ein Paneel oder das Smartphone. Die Küchenzeile besteht aus einer Koch-Spüle-Kombination mit einem Zweiflammen-Gasherd und einer Glasabdeckung. Lebensmittel bleiben in der 40 l großen Kühlbox (hier Kühlboxen im Vergleichstest) frisch. In den Frischwassertank passen 65 l (hier den passenden Wasserfilter finden), der Abwassertank fasst 28 l. Geschlafen wird auf der umklappbaren Sitzbank auf 190 x 110 cm und im Aufstelldach auf 190 x 123 cm. Um sich auch bei kühlerem Wetter im VW Bus wohl zu fühlen, sorgt eine Diesel-Standheizung von Webasto für Wärme.

Foto: Rhön Camp

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Ähnliche Wohnmobile:

Basisfahrzeug: VW T6.1

Der VW Bulli dient in der Version T6.1 als Basis für den Rhön Camp Der Ultimate (2024). Der 2.0-l-Turbodiesel leistet 150 PS (110 kW) und arbeite hier serienmäßig mit einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. Zu den Assistenzsystemen zählen eine automatische Distanzregelung (ACC) bis 210 Km/h mit Umfeldbeobachtung, eine Müdigkeitserkennung und eine Parkhilfe vorne und hinten. Das Fahrerhaus ist klimatisiert. Es ist zudem die Vorbereitung für eine Anhängevorrichtung vorhanden, die maximale Anhängelast ist bei 2350 kg erreicht.