Alles wird teurer? Von wegen, beim neuen Renault Twingo sinken die Preise!



Mehr Auto für weniger Geld: Der neue Renault Twingo 2014 bringt im Vergleich mit dem Vorgänger zwei Türen mehr, kostet aber 400 Euro weniger. Der Preis für den Kleinwagen, der technisch eng mit dem kommenden Smart ForFour verwandt ist und seinen Motor künftig im Heck trägt, liegt mit mindestens 9.590 Euro spürbar unter dem Einstieg in die Vorgänger-Generation.

Renault Twingo 2014: Preis sinkt auf 9.950 Euro

Für den genannten Grundpreis gibt es den Renault Twingo mit Dreizylinder-Benziner SCe 70, dieser kommt auf einen Normverbrauch von 4,5 Liter. Seinen Deutschland-Marktstart feiert der neue Twingo im September 2014, ab dann soll er die Kunden auch mit seinem gewachsenen Innenraum und dem knackigen Wendekreis von 8,60 Meter begeistern.

Wer etwas mehr Geld in die Hand nimmt, bekommt den Renault Twingo SCe70 ab der Ausstattungslinie Dynamique auch in einer Spar-Version, die nur 4,2 Liter auf 100 Kilometer verbraucht (ab 10.990 Euro). Als Topmodell fungiert der Turbo-Dreizylinder TCe 90, der 90 PS leistet und ab 12.590 Euro zu haben ist. In der höchsten Ausstattungslinie Luxe kostet der Top-Twingo 13.590 Euro.

Benny Hiltscher