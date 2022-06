Der VW Up, Baujahr 2018, ist als 1.0 take up für 6125 Euro beim ADAC gelistet. Die HUK24 bietet für den 60 PS (44 kW) starken Flitzer eine Kfz-Versicherung bei SF-Klasse 0 für rund 1090 Euro im Jahr an.

Mit dem Toyota Yaris 1.5 PX13 von 2018 empfehlen wir das PS-stärkste der elf besten Autos für Fahranfänger. Er leistet 111 PS (82 kW). Doch nicht nur seine Power schlägt die anderen Fahrzeuge in der Galerie, auch sein Preis ist mit 9500 Euro der höchste in der Reihe. Bei der Kfz-Haftpflicht kostet er für Autofahrer:innen mit SF-Klasse 0 im Jahr rund 1163 Euro (HUK24).

82 PS (60 kW) leistet das Smart Fortwo Coupé Electric Drive, Baujahr 2018, für 7975 Euro. Und weil der kleine Flitzer rein elektrisch unterwegs ist, bietet beispielsweise die HUK24 bei der Kfz-Haftpflichtversicherung einen E-Auto-Rabatt an. So kostet der E-Smart für Anfänger:innen mit SF-Klasse 0 im Jahr nur rund 650 Euro.

Das erste eigene Auto sollte sorgfältig ausgewählt werden. Weil junge Menschen besonders oft in Unfälle verwickelt sind, sind die Prämien der Kfz-Versicherungen hoch und es empfiehlt sich, nicht an der Sicherheit zu sparen. Wir stellen die elf besten Autos für Fahranfänger:innen in alphabetischer Reihenfolge vor.

Die besten Autos für Fahranfänger:innen sollten günstig in der Anschaffung und bei der Versicherung sein und zudem wenig verbrauchen. So haben junge Fahrer:innen auch ohne großes Budget Spaß an ihrem Auto. Wir haben die Top-11 der besten gebrauchten Autos für Fahranfänger:innen aufgelistet.

Worauf sollte man achten, wenn man ein gutes Auto für Fahranfänger:innen sucht? Diese Frage klären wir hier. Zunächst sollte das Auto günstig in der Anschaffung sein. Jedoch darf dabei nicht der Zustand des Fahrzeugs außer Acht gelassen werden. Jeder Gebrauchtwagen sollte vor dem Kauf gründlich gecheckt werden, um etwaige Mängel zu erkennen. Auch eine niedrige Schadenfreiheitsklasse für Führerschein-Neulinge und die damit verbundenen hohen Beiträge für die Kfz-Versicherung spielen bei der Auswahl des ersten Autos eine wesentliche Rolle. Wer ein Auto mit Schadenfreiheitsklasse 0 (SF-Klasse 0) versichern will, wird kräftig zur Kasse gebeten. Den Grund dafür liefert die Unfall-Statistik, denn Autofahrer:innen unter 24 Jahren stellen mehr als die Hälfte aller Unfallbeteiligten und sind deutlich öfter als ältere Fahrer:innen mit mehr Erfahrung Verursacher:innen schwerer Unfälle. Vor allem bei jungen Männern unter 24 sorgt die Kombination von mangelnder Erfahrung mit erhöhter Risikobereitschaft für eine gefährliche Mischung, die oft zu unnötigen Unfällen führt. Das erhöhte Unfallrisiko sollte bei der Auswahl des richtigen Autos für Anfänger:innen ebenfalls berücksichtigt werden, denn neuere Autos sind zwar deutlich teurer – bieten im Fall der Fälle aber auch mehr Sicherheit. Empfehlenswert ist daher meist ein relativ junger Gebrauchtwagen mit möglichst umfangreicher Sicherheitsausstattung. Keinesfalls verzichten sollte man auf den Schleuderschutz ESP, der zumindest einige typische Anfängerfehler ausbügeln und Fahrende in vielen Situationen unterstützen kann. In unserer Galerie haben wir elf Autos für Fahranfänger:innen ausgewählt. Die Preise entsprechen den Modellen mit Baujahr 2018 und einer ungefähren Laufleistung von 48.000 Kilometern (ADAC-Autodatenbank, Stand: Juni 2022). Der Kaufpreis der Gebrauchtwagen liegt dabei immer unter 10.000 Euro. Zudem haben wir bei der Auswahl der Fahrzeuge die GTÜ-Mängelstatistik berücksichtigt. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Top-11: Die besten Autos für Fahranfänger:innen

Generell empfiehlt sich bei der Wahl eines Autos für Fahranfänger:innen ein kleiner Motor, um neben dem Kaufpreis auch die laufenden Kosten für Unterhalt und Versicherung zu reduzieren. Auch dieses Kriterium kommt in unseren Top-11 der besten Anfängerautos zum Tragen. Bei der Recherche nach dem ersten eigenen Auto auf Gebrauchtwagenportalen empfiehlt es sich, in der Detailsuche gezielt nach Fahrzeugen mit kleinem Hubraum und wenig PS zu suchen. Kleinwagen und Kleinstwagen sind zudem besonders günstig. Ein Auto aus der Kompaktklasse ist deutlich teurer, bietet aber in der Regel auch mehr Sicherheitsausstattung. Wer mehr als 10.000 Euro für ein Anfängerauto ausgeben möchte, ist mit den Modellen VW Golf, Seat Leon, Ford Focus oder Opel Astra gut beraten. Neben der Versicherungseinstufung und den Sicherheitssystemen sollte bei der Wahl des richtigen Autos für Führerschein-Neulinge auch die Zuverlässigkeit berücksichtigt werden: Unvorhergesehene Reparaturen können die Kosten schnell in die Höhe treiben und die Freude am ersten eigenen Auto gründlich verderben. Die GTÜ-Mängelstatistik und die ADAC-Pannenstatistik bieten hier eine gute Orientierung. Wer bei der Kfz-Versicherung sparen will, sollte die teils sehr unterschiedlichen Angebote verschiedener Anbieter vergleichen und überlegen, ob sich eine Anmeldung des Autos als Zweitwagen der Eltern oder Großeltern lohnt. Viele Autoversicherungen bieten für Elektroautos besondere Rabatte an. Tipp: Wenn ältere Verwandte nicht mehr fahren wollen, können sie ihren Schadenfreiheitsrabatt weitergeben. Allerdings können Fahranfänger:innen auch in diesem Fall nicht besser eingestuft werden, als sie bei Unfallfreiheit seit Besitz des Führerscheins wären. Einige Versicherungen bieten auch Rabatte an, wenn junge Fahrer:innen bereits an einem Fahrtraining teilgenommen haben – und selbst wenn die Versicherung ein solches Training nicht honoriert, profitieren junge Autofahrende ganz sicher von den in sicherer Umgebung gemachten Erfahrungen.

