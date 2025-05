Der sympathische Renault Twingo der ersten Generation ist in die Jahre gekommen, seit 2023 ist er reif fürs H-Kennzeichen. Was ist aus dem bunten Kleinwagen der 90er geworden? Unsere besten Tipps zum Kauf!

Der Halter rostet im Verborgenen, bis sich erste Blasen am Tankdeckel zeigen.

Sie versagt, wenn man es am wenigsten braucht. Kenner:innen haben immer Ersatz dabei.

Mit seinen Kleinwagen war Renault immer schon recht erfolgreich: Der Renault 4 wurde zum Kultmobil, den Renault 5 vermarktete man als "kleinen Freund", der Clio avancierte im Lauf der Zeit zum meistgekauften französischen Automobil aller Zeiten. 1993 stellte man mit dem Twingo einen Kleinwagen vor, der erneut aus der Masse herausstach. Das freundliche "Gesicht" machte ihn auf Anhieb sympathisch, mit seinem Platzangebot überzeugte er schnell

Der Renault Twingo versprühte 1993 Lebenslust

Die Geschichte des Autos geht bis in die frühen 80er-Jahre zurück: Renault beteiligte sich am ECO 2000-Programm der französischen Regierung. Ziel war es, einen leichten, ökonomischen Kleinwagen für das nächste Jahrtausend zu entwickeln. Das Programm lief aus, Renault entwickelte aber weiter: Patrick le Quément entwarf das Design für das Serienmodell, Werbetexter Manfred Gotta kreierte den Kunstnamen: Twingo – das klang nach Tango, Swing und Twist. Leichtfüßig und agil. Das versprühte Lebenslust. Auf dem Pariser Autosalon 1992 war das Ergebnis zu sehen: Die schräge, große Frontscheibe bildete eine Linie mit der kleinen Motorhaube – das erinnerte an das Raumwunder Espace. Und tatsächlich bot der 3,43-m-Zwerg erstaunlich viel Platz.

Das clevere Sitzkonzept ließ sich mit einem Handgriff zu einer großen Liegefläche umklappen, die verschieb- und teilbare Rückbank vergrößerte den Kofferraum nach Bedarf. Garniert wurde das Ganze mit peppigen Mustern und Farben im Innenraum. Ab März 1993 war der Twingo erhältlich, wenige Monate später gab es für 800 Mark Aufpreis ein riesiges Faltdach – das einzige Extra neben der Klimaanlage. Mehr Luxus bot die Topversion "Initiale".

Dank rund 800 kg Leergewicht kann der Twingo flott sein

Beim Antrieb setzte Renault auf Altbewährtes: Der ursprüngliche C-Motor mit 54 PS (40 kW) stammte aus dem Renault 5 der 70er-Jahre. Im Mai 1996 schrumpfte der Hubraum bei gleichbleibender Leistung von 1,3 auf 1,2 l, der modernere Motor lieferte ab August 1997 erst 58 (43 kW), ab 2001 dann 60 PS (44 kW). Als 1.2 16V gab es in der Spitze 75 PS (55 kW), was in Verbindung mit rund 800 kg Leergewicht für angemessene Fahrleistungen sorgte. Der Twingo hatte nie die Ambitionen zum Sportler – auch wenn ihm Tuner wie Elia Kotflügelverbreiterungen und Heckspoiler (Diese Spoilertypen gibt es) verpassten.

In der Regel war er der klassische Zweitwagen, der auch den größeren Wochenendeinkauf klaglos stemmte. Die simple und bewährte Technik machte ihn zum zuverlässigen, genügsamen Begleiter. Allerdings konnte er seinen Charme nicht über die Jahre retten: Irgendwann wurde er ersetzt, meist durch den sachlicheren Nachfolger. Seit seinem 30. Geburtstag vor zwei Jahren rückt er aber wieder in den Fokus: Kann der Kleinwagen ein ernstzunehmender Oldtimer sein? Was ist von den Billig-Angeboten zu halten, die auf den Kiesplätzen verstauben?

Schwachpunkte beim Gebrauchtkauf: Darauf achten!

Fragt man Twingo-Fans wie Catharina Dickmeiß, die den Renault seit 20 Jahren kennt und liebt, ist die Antwort einfach: "Billiger kann man kein Auto fahren!" Der Bedarf an Ersatzteilen ist gering, die Verfügbarkeit gut, die Kosten sind niedrig. Klar, im Lauf der Jahrzehnte hat er sich Beulen und Kratzer eingefangen. Viel wichtiger ist jedoch, was sich im Verborgenen abspielt. Bei frühen Modellen gilt der Vorderachsträger als Schwachpunkt: Hohlräume lassen ihn von innen nach außen durchrosten. Tauchen Rostblasen hinter dem Tankdeckel auf, gibt es ein weiteres Problem: Am Halter des Tankstutzens haben sich Dreck und Feuchtigkeit gesammelt, der Rost frisst sich nach oben durch.

Und die Technik? Gebrochene Federn an der Vorderachse sind ein Problem, dem Renault noch lange sehr kulant begegnete. Bei den C-Motoren kann die Wasserpumpe ihren Dienst quittieren, generell gilt die Lichtmaschine als weitere Schwachstelle. Catharina Dickmeiß ergänzt: "Wie beim R5 bin ich nie ohne Ersatz-Verteilerkappe unterwegs." Auch diese gehört zu den neuralgischen Schwachpunkten. Ölverlust am Getriebe kann vorkommen, Wassereinbruch am Faltdach ist meist recht einfach zu beheben, indem man die Mechanik nachjustiert. Durchgesessene Sitze, defekte Radlager und Ähnliches hängen dagegen meist vom Vorbesitz ab. Zum Glück gibt es noch einige Autos mit geringer Laufleistung, das erleichtert die Suche.

Vorgänger & Nachfolger des Renault Twingo 1

Technische Daten des Renault Twingo 1

Classic Cars 05/2025 Renault Twingo Renault Twingo 1.2 Renault Twingo 1.2 16V Zylinder/Ventile pro Zylin. 4/2 4/4 4/4 Hubraum 1293 cm³ 1149 cm³ 1149 cm³ Leistung 40 kW/54 PS 43 kW/58 PS 44 kW/60 PS Max. Gesamtdrehmoment bei 90 Nm 2800/min 93 Nm 2500/min 100 Nm 5500/min Getriebe/Antrieb 5-Gang-Getriebe/Vorderrad 5-Gang-Getriebe/Vorderrad 5-Gang-Getriebe/Vorderrad L/B/H 3433/1630/1423 mm 3433/1630/1423 mm 3433/1630/1423 mm Leergewicht 825 kg 815 kg 840 kg Bauzeit 1993-1996 1997-1998 2004-2007 Stückzahl 2.478.648 (Twingo 1 ges.) 2.478.648 (Twingo 1 ges.) 2.478.648 (Twingo 1 ges.) Beschleunigung

null auf 100 km/h 14 s 13,4 s 14,7 s Höchstgeschwindigkeit 150 km/h 151 km/h 156 km/h Verbrauch auf 100 km 5,1 l S 5,1 l S 4,9 l S Grundpreis (Jahr) 16.000 Mark (1993) 16.950 Mark (1998) 10.700 Euro (2007)