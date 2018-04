Der Renault Twingo GT (2016) ist die sportliche Variante des kleinen Stadtflitzers und wird in Deutschland zu einem Preis ab 15.690 Euro in den Handel kommen.

Der Renault Twingo GT (2016) ist die sportliche Variante des kleinen Stadtflitzers und wird in Deutschland laut Renaults zum Preis ab 156490 Euro in den Handel kommen. Und was bekommt man dafür? Der 110 PS starke 0,9-Liter-Turbomotor mit einem Drehmoment von 170 Newtonmeter im Heck bringt den Kleinwagen mit drei Zylindern schnell auf Touren. Das Aggregat basiert auf dem TCe-90-Benziner aus der ENERGY-Baureihe, der sich bereits in anderen Modellen aus dem Hause Renault-Nissan bewährt hat. Für den Renault Twingo GT (2016) wurden lediglich der Ansaugtrakt sowie die Motorsteuerung überarbeitet.

