Einen Renault Twingo II als Gebrauchtwagen zu kaufen, das sollte gerade bei der zweiten Generation gut überlegt sein. Der kleine Franzose fällt durch eine hohe Mängelquote bei der HU auf, doch die gute Pannenstatistik gibt Hoffnung.



Ein Renault Twingo II kann auch als Gebrauchtwagen nach vielen Jahren ein spritziger City-Flitzer sein. Doch, auch wenn der kleine Franzose mehr Platz und Sicherheitsausstattung als sein Vorgänger bietet, krankt er als Gebrauchtwagen schon oft an Mängeln, wie der "TÜV Report 2018" festhält. Bei den Hauptuntersuchungen bis zu einem Fahrzeugalter von sieben Jahren gibt eine ungewöhnlich hohe Mängelquote. Der gebrauchte Twingo hat ab der zweiten HU mehr Probleme an der Lenkung, genauer an den Spurstangenköpfen, als der Durchschnitt. Im Übrigen sind die Fußbremse und der Ölverlust weitere Themen, die negativ auffallen. Außerdem beginnen schon frühzeitig die Leitungen des Gebrauchtwagens laut TÜV Report zu rosten.Wohingegen sich die Auspuffanlage als sehr robust erweist, auch nach vielen Jahren. Bei der ADAC-Pannenstatistik zeigt sich der Kleine von einer anderen Seiten, denn der Wagen schneidet durchgehend gut ab. Nur die dreijährigen Twingo-Gebrauchtwagen erhalten befriedigende Noten. Der Pannenschwerpunkt liegt bei schwergängigen Feststell- und Hinterradbremsen bei Autos aus dem Jahr 2008 bis 2010, defekte Zündkerzen treten bei den Modellen von 2011 und 2012 häufiger auf.

Renault Twingo II als Gebrauchtwagen kaufen