Renaults neuer Kompakter ab 32.550 Euro

Der Name des neuen Renaults spielt auf den Stamm des Wortes "Symbiose" an, der sich in vielen Sprachen ähnelt. So soll er international verstanden werden.

Der Renault Symbioz (2024) soll als 4,41 m langer Kompaktwagen im trendigen SUV-Kleid viel Platz und eine hohe Effizienz mit schickem Design vereinen. Die Preise des Symbioz beginnen bei 32.550 Euro.

Preis: Renault Symbioz (2024) ab 32.550 Euro

Lange vor dem Renault Symbioz (2024) warb der französische Hersteller mit dem Slogan "Autos zum Leben", die sich durch zahlreiche praktische Ausstattungsdetails auszeichneten, verpackt in ansehnliches Blech. Das war Mitte der Achtziger des letzten Jahrhunderts und ist somit lange her. Mit dem neuen Symbioz will die Marke wieder an diese Ära anknüpfen. Bei gleicher Motorisierung positioniert sich dessen Preis zwischen dem des kleineren Renault Captur und dem Tarif des Renault Arkana. Der Symbioz kostet in der Ausstattungsvariante Techno 32.550 Euro (Preise Stand: Juli 2024). Als sportlich angehauchter Esprit Alpine schlägt der Symbioz mit 33.950 Euro zu Buche und bringt dafür allerlei Zierrat, ein beheizbares Lenkrad und 19-Zoll-Alufelgen mit. Als Topversion packt der Symbioz Iconic noch eine elektrische Heckklappe mit Bedienung über einen Fußsensor, beheizte Vordersitze und eine virtuelle 360-Grad-Kamera obendrauf. Kostenpunkt: 35.450 Euro. Wer es günstiger will, muss sich gedulden. Die Einstiegsversion Evolution soll aber noch im Laufe des Jahres 2024 nachgereicht werden.

Antrieb: Lediglich eine Vollhybrid-Motorisierung zum Marktstart

Zur Markteinführung im September 2024 steht der Renault Symbioz ausschließlich als E-Tech-Vollhybrid zur Verfügung. Das heißt: Unter der Motorhaube bilden ein 1,6-l-Benziner mit 94 PS (69 kW), eine 36 kW (49 PS) starke E-Maschine und ein 18 kW (14 PS) leistender Startergenerator eine Zweckgemeinschaft für einen möglichst sparsamen Antrieb. Die Systemleistung beträgt 143 PS (107 kW). Die 1,2 kWh große Batterie erlaubt zwar nur kurze Strecken rein elektrisch, dafür aber immer elektrisches Anfahren, was im Stadtverkehr für bis zu 80 Prozent rein elektrischen Betrieb und in der Folge für rund 40 Prozent weniger Verbrauch als bei vergleichbaren konventionellen Verbrennern sorgen soll.

Das Antriebssystem des Renault Symbioz (2024) erlaubt sowohl den Betrieb als seriellen Hybrid – der Verbrennungsmotor treibt die E-Maschine an, die Strom für die Fahrbatterie liefert – als auch als Parallel-Hybrid, bei dem Verbrenner und E-Motor gemeinsam oder einzeln arbeiten. Die Kraftübertragung übernimmt ein Multimode-Getriebe mit zwei Gängen für den elektrischen und vier für den Verbrenner-Betrieb. Der WLTP-Verbrauch soll 4,7 l Super auf 100 km betragen. Ab 2025 dann soll es auch einen Mildhybriden als alternative Motorisierung geben.

Exterieur: Symbioz ist verlängerter Captur

Wie der Captur steht auch der Renault Symbioz (2024) auf der CMF-B-Plattform und hat daher auch den gleichen Radstand – allerdings wächst die Karosserie um etwa 17 cm auf 4,41 m Länge an. Die Front ist auch optisch kaum von der des kleinen Bruders zu unterscheiden und wartet mit demselben geschlossenen Kühlergrill und der markanten blitzförmigen Lichtsignatur auf. Das Heck wiederum ist eigenständig gestaltet und fällt weniger steil ab als beim Captur. Die Rückleuchten muten anders als bei den anderen Modellen fast schon dreieckig an.

Interieur: Viel Platz im Renault Symbioz

Foto: Renault

Die verlängerte Karosserie des Renault Symbioz (2024) schafft Platz für mehr Kofferraum. Konkret wächst das Gepäckabteil auf 492 bis 1582 l, das sind 166 beziehungsweise 307 l (bei umgeklappter Rücksitzlehne) mehr als im Captur. Die Rücksitzbank ist längs verschiebbar, deren Lehnen im Verhältnis 60 : 40 klappbar. Befindet sich die Bank in vorderster Position, steigt das Ladevolumen auf 624 l. Unabhängig davon gibt es zahlreiche Ablagen für Kleinkram, die ein Gesamtvolumen von weiteren 24,7 l bereitstellen.

Assistenzsysteme: Zahlreiche Google-Dienste

Unterwegs mit dem Renault Symbioz (2024) bietet das Multimediasystem OpenR Link, das sich über einen 10,4 Zoll großen Touchscreen bedienen lässt, den Zugriff auf diverse Google-Dienste. Android Auto und Apple CarPlay lassen sich kabellos nutzen. Die App "My Renault" beinhaltet diverse Remote-Funktionen, zum Beispiel das Abrufen von Kilometerstand und Reichweite per Smartphone. Gut: An Bord sind unter anderem so nützliche Sicherheitsfeatures wie ein Verkehrszeichen- und ein Kreuzungsassistent, ein adaptiver Tempomat und ein Querverkehrswarner. Dank einer neuen Taste namens "My safe switch" können von der jeweils fahrenden Person bevorzugte Parameter für bis zu sechs Fahrassistenzsysteme gleichzeitig aktiviert beziehungsweise deaktiviert werden, ohne für jedes System in die Tiefen der Menüstrukturen hinabtauchen zu müssen.