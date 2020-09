Der Renault Arkana trägt die trendige SUV-Coupé-Linie in die Kompaktklasse und siedelt sich mit 4,57 Metern Länge zwischen Kadjar und Koleos an. Tagfahrleuchten in C-Form und weit in die Mitte reichende Heckleuchten zitieren das nunmehr typische Renault-Design. Bot Renault den Arkana bislang lediglich in Russland an, soll er bald auch in Westeuropa in den Handel kommen.