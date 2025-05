Preis: Pössl Roadstar 600 L (2025) ab 59.199 Euro

Der Pössl Roadstar 600 L (2025) ist ein kompakter Campervan, der mit einer Länge von 5998 mm knapp unter der Sechs-Meter-Marke bleibt – hier die verschiedenen Wohnmobil-Typen im Überblick. In der Außenbreite misst er 2050 mm, in der Außenhöhe 2580 mm. Trotz dieser auf dem Papier überschaubaren Dimensionen gibt sich der Pössl ausgesprochen alltagstauglich. Das "L" steht für Längsbett, eine Hierzulande besonders beliebte Konfiguration. Die technisch zulässige Gesamtmasse beträgt 3500 kg.

Somit spricht Wohnmobil-Hersteller Pössl, seines Zeichens Marktführer in der Ducato-Klasse, mit diesem Modell Campingfans an, die Komfort mit handlicher Größe und sehr hohem Nutzwert kombinieren möchten. Zur Übernachtung stehen vier eingetragene Sitz- und zwei feste Schlafplätze zur Verfügung. Somit rücken vor allem sportliche Paare mit Outdoor-affinem Lebensstil in den Fokus. Zahlen müssen sie für ihren Wunsch-Campervan mindestens 59.199 Euro (Preis: Stand Mai 2025) egal, ob er nun auf Fiat- oder Citroën-Basis steht.

Innenraum: funktionell und durchdacht

Der Innenraum des Pössl Roadstar 600 L (2025) punktet mit einem durchdachten Designkonzept, das Einzelbetten in Längsanordnung vorsieht – hier unsere Übersicht über kurze Kastenwagen mit Einzelbetten. Dies bietet vor allem Sportler:innen, die gerne mit einem Campervan und der benötigen Sportausrüstung auf Trainings- oder Wettkampfreise gehen, eine flexible Lösung. Will man sich dabei auf eine Sieben-Zonen-Kaltschaummatratze betten, kostet dies jeweils 409 Euro extra. Zahlreiche Zurrösen helfen bei der Sicherung des Gepäcks (so Ladung im Auto per Spanngurt richtig sichern). Die Zuladung von 615 kg bietet ausreichend Spielraum. Das gesamte Innenraum-Design ist geprägt durch robuste und funktionale, jedoch zugleich einfach gehaltene Materialien.

Trotz der relativ kurzen Fahrzeuglänge punktet die Halbdinette mit vergleichsweise großzügiger Beinfreiheit unter dem stabilen Tisch. Dessen Fläche lässt sich per Ausziehoption erweitern. Die schwenkbare Tischplatte kostet 279 Euro extra. Der Einstieg in die Längsbetten wird durch mittig platzierte Trittstufen erleichtert, wobei die Liegeflächen von jeweils 0,83 x 1,93 m eher für kleinere bis normalgroße Personen geeignet sind. Wer sich gegen mindestens 5999 Euro Aufpreis für das Aufstelldach entscheidet, erhält zwei weitere Liegeplätze unter dem Schlafdach im Format 1,30 x 2,00 m. Ansonsten bleibt immer noch der Mittelplatz über der Halbdinette, die sich gegen 499 Euro extra zu einem Kinder- oder Behelfsbett mit den Maßen 0,70 x 1,80 m umbauen lässt.

Beim Arbeiten in der Küchenzeile, die über einen Zweiflammen-Gaskocher verfügt (die besten Camping-Gaskocher in unserem Test), ist die hoch liegende Spüle von Vorteil. Der Stauraum rund um den 100-l-Kompressor-Kühlschrank, in dem acht Liter für den Froster reserviert sind, wird allerdings begrenzt durch den danebenliegenden schmalen Kleiderschrank. Weitere Stauräume finden sich unter dem Bett und in sechs Hängeschränken. Der Innenraum erhält durch die sieben Ausstellfenster viel Licht. Die Schiebetür ist mit einer praktischen Zuziehhilfe versehen. Die Beleuchtung erfolgt durch abnehmbare LED-Spots, die auf den ersten Blick jedoch etwas zerbrechlich wirken.

Platzoptimierung wird auch im kompakten Raumbad des Pössl Roadstar 600 L (2025) großgeschrieben. Realisiert wurde dies unter anderem durch ein Klappwaschbecken, das sich bei Nichtbenutzung leicht aus dem Weg schaffen lässt. Die Duschabtrennung erfolgt per Rollo, was wiederum weniger stabil wirkt. Die Nutzung des ausziehbaren Brauseschlauchs als Außendusche ist dagegen eine clevere Idee, die speziell Sportler:innen nach einem langen actionreichen Tag zu schätzen wissen dürften (die besten Camping-Außenduschen im Vergleich).

Für die Beheizung sorgt eine Gas-Combi-Heizung von Truma, die mit einer maximalen Heizleistung von 4000 W wenig Mühe haben dürfte, den überschaubaren Innenraum des Kompaktcampers auf Wohlfühltemperatur zu bringen (so die richtige Heizung fürs Wohnmobil finden). Mit einem Frischwassertankvolumen von 100 l entspricht der Roadstar gängigen Standards, während der gegen 279 Euro extra beheizbare Abwassertank im Winter zusätzliche Annehmlichkeiten bietet.

Basisfahrzeuge: Fiat Ducato oder Citroën Jumper

Der Pössl Roadstar 600 L (2025) basiert auf dem bewährten Fiat Ducato, das sich als verlässliche Basis für den Campervan erweist. Alternativ wird er auf Basis des Citroën Jumper angeboten. Beide Basisfahrzeuge werden von einem 2,2-l-Vierzylinder-Diesel mit 140 PS (103 kW) angetrieben. Gegen jeweils 3799 Euro ergänzt eine Achtstufen-Automatik den Antriebsstrang (So ist ein Automatikgetriebe aufgebaut). Serienmäßig an Bord ist bei beiden Varianten ein Komfort- und Assistenzpaket, das unter anderem Seitenwind-, Notbrems-, Aufmerksamkeits- und Geschwindigkeitsassistent sowie Verkehrsschilderkennung plus Spurhalteassistent und Bergabfahrhilfe umfasst.