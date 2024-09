Erster Camper mit Abt-grade

Unter dem Namen Abt XNH präsentierte der Tuner 2023 seinen ersten Campervan. Basis ist der Bulli VW T6.1, der standesgemäß ein umfangreiches Ausstattung-Upgrade erhält.

Preis: Abt XNH (2023) ab 138.900 Euro

Mit dem Abt XNH betrat das Tuningunternehmen 2023 neues Terrain: Zum ersten Mal in der 125-jährigen Geschichte wagte sich Abt an die Optimierung eines Campers. Genauer gesagt des VW T6.1. Passend dazu steht die Modellbezeichnung "XNH" für "Explore New Horizons" – zu Deutsch: Neue Horizonte entdecken. Zunächst ist die Stückzahl des Abt XNH auf 500 begrenzt. Der Preis für das Komplettfahrzeug liegt bei 138.900 Euro (Stand: April 2024). Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Exterieur: Abt verpasst dem Bulli ein Aerokit

Dabei ging es natürlich zunächst dem Exterieur an den Kragen. An der Front erhält der Bulli typisch für Abt ein Aerokit mit sportlichem Frontgrill und Frontschürze. Die schnittigen Seitenleisten und der Heckspoiler tun ihr Übriges. Neben der Lackierung in Ascotgrau stechen die spezielle Abt-Folierung, die topografische Linien zeigt, und das Abt-Logo, das am Kühlergrill, den Felgen und am Heck angebracht ist, hervor. In das Aufstelldach sind Solarpanele integriert, die eine autarke Stromversorgung ermöglichen. Schwarzglänzende 18-Zoll-Felgen runden das Gesamtbild ab. Eine zwei Meter lange, ausziehbare Markise ist für den Abt XNH (2023) optional erhältlich.

Innenraum: Isoliert und mit aufgewerteter Ausstattung

Damit es im Innenraum des Abt XNH (2023) schön muckelig bleibt, hat der Camper Dämmglasscheiben und erhält eine von Abt so betitelte "Hightech-Isolierung" mit bis zu acht Zentimeter dicken Lagen Dämmmaterial, um die Wärme der programmierbaren Luft-Standheizung im Fahrzeug zu halten oder die Sommerhitze auszusperren. Das eigentliche Highlight liegt im Innenraum, den man durch das gemütliche Flair zu Recht als "Wohnraum" bezeichnen kann. Die Oberflächen des Mobiliars bestehen aus Echtholzplatten, die Wandverkleidung ist beflockt. Insgesamt bietet der Camper acht USB-Lademöglichkeiten und eine 230-V-Steckdose.

Fünf Passagier:innen finden im Van Platz, Schlafmöglichkeiten gibt es bequem für vier Personen. Die Liegewiese im "Erdgeschoss" (200 x 130 cm) entsteht durchs Umklappen der Sitzbänke in Sekundenschnelle. Im "Dachgeschoss" wartet eine 201 x 106 cm große Liegefläche unter dem Aufstelldach auf müde Campingfans. Durch den um 40 cm längeren Radstand im Vergleich zum regulären T6.1 ist mehr Platz für eine Küchenzeile mit Zweiflammen-Induktionskochfeld, Kühlschrank (45 l) und Tisch. Im Heck gibt es eine zweite Outdoorküche mit Gaskocher. Frisch- und Abwasserkanister fassen jeweils zehn Liter. Eine Bordbatterie sorgt unabhängig vom Solarpanel für die nötige Energie.

Basisfahrzeug: VW T6.1

Am Antrieb des Campers hat sich trotz des Abt-Tunings nichts geändert. Es bleibt bei dem 150 PS (110 kW) starken Dieselmotor mit Automatikgetriebe. Die Länge des Bullis beträgt 5304 mm, die Fahrzeugbreite 1904 mm. Auch Anhänger darf der Abt XNH (2023) ziehen, die maximale Anhängelast ist bei 2500 kg erreicht. Im Cockpit hilft das Navi "Discover Pro" beim Finden des richtigen Wegs und eine Rückfahrkamera sowie Sensoren vorn und hinten beim Einparken. Zudem sind eine Müdigkeitserkennung, eine Umfeldbeobachtung mit City-Notbremsfunktion und eine automatische Distanz- sowie Geschwindigkeitsregelung an Bord. Automatisches Spurhalten und -wechseln sowie die Verkehrszeichenerkennung beherrscht der VW Bus ebenfalls.