Der neue Pössl Campster 1.6 BlueHDi 95 (2017) zeigt auch bei der ersten Testfahrt, wie vielseitig, kostengünstig und pfiffig der umgebaute Kastenwagen ist. Auf Basis des Citroën Spacetourer stellt Pössl seine Menge Reisemobil-Kompetenz unter Beweis!

Der neue Pössl Campster 1.6 BlueHDi 95 (2017) stemmt sich nicht nur bei der ersten Testfahrt tapfer gegen die Dominanz des beliebten VW "Bus" und nutzt dabei geschickt dessen Hauptschwachpunkt aus: Mit einem Einstandspreis von deutlich unter 40.000 Euro unterbietet der kleine Gallier den teuren Aufstelldach-Klassiker um rund 15.000 Euro – angesichts dieser Summe könnten selbst eingefleischte Bulli-Freunde schwach werden. Der Pössl Campster stellt dabei nicht einfach nur eine schwache Billiglösung für Sparfüchse dar, sondern setzt durch ganz eigene, pfiffige Detaillösungen starke Akzente und kommt überdies keineswegs verkniffen sparsam daher. Aber der Reihe nach: Basis für den Campster bildet der moderne Citroën Spacetourer, nahezu baugleich mit Toyota Proace sowie Peugeot Traveller und ein ausgesprochen positiver Beitrag zum Segment der kompakten Personentransporter. Moderne Motoren von 95 bis 180 PS servieren je nach Wunsch maximale Effizienz oder kernige Durchzugskraft. Das Fahrverhalten des neuen Pössl Campster 1.6 BlueHDi 95 (2017) ist angenehm flüssig und Pkw-artig, die Ausstattung an Assistenz-, Sicherheits- und Infotainment-Systemen reichhaltig, die Qualität gut, die Funktionalität hoch – kurzum: Der Spacetourer steht dem VW Multivan in kaum etwas nach. Zumindest nicht so viel, dass der eklatante Mehrpreis des VW durch etwas Anderes als Kultfaktor zu rechtfertigen wäre.

Der Citroën ?Spacetourer im Video:

Erste Testfahrt im neuen Pössl Campster 1.6 BlueHDi 95 (2017)

Beim modernen Basisfahrzeug hört der neue Pössl Campster 1.6 BlueHDi 95 (2017 aber nicht auf, hier geht er eigentlich erst los: Umgesetzt wird der kompakte Weltenbummler nämlich vom Reisemobil-Profi Pössl, der ganz augenscheinlich mit Inspiration und Routine tief in die Trickkiste des Camper-Baus gegriffen hat. Die aus Holz gefertigten, folienbeschichteten Einbauten entsprechen in ihrer Machart zwar dem Kampfpreis des Campster, sind aber trotzdem passgenau und wirken durchaus wertig. Den Vogel schießt jedoch das herausnehmbare Küchenmodul ab, das im Familienalltag den Platz für zusätzliche Bestuhlung (bis insgesamt sieben Sitze) freimacht oder am Urlaubsort angekommen mit angeschraubten Füßen zur Outdoor-Küche mutiert. Vergleichbares hat der California nicht zu bieten, im Vergleich könnte höchstens der Kleiderschrank des Campster etwas besser erreichbar sein und der Kühlschrank größer. Die Koje im Aufstelldach des Campster ist ähnlich groß und ausreichend komfortabel wie im Volkswagen. Dass die Tellerfedern direkt auf dem Dachboden befestigt sind und nicht auf zusätzlichen flexiblen Trägern, schlägt sich nicht in übertriebener Härte nieder. Um über die Vordersitze ins Obergeschoss aufzusteigen, muss ein wenig körperliche Beweglichkeit vorausgesetzt werden. Die manuelle Bedienung des Klappdaches mit Spannriegeln und Steckverschlüssen ist zu Beginn etwas fummelig. Dass aber der Aufstelldach-Zulieferer SCA vom Darmstädter Camper-Van-Spezialisten "Spacecamper" die Erlaubnis bekommen hat, die Konstruktion der mittels Reißverschluss nach vorne öffnenden Aufklappdach-Zeltwand auch anderen Kunden anzubieten, verleiht dem neuen Pössl Campster 1.6 BlueHDi 95 (2017) einen tollen emotionalen Mehrwert: Bei sommerlichen Temperaturen im Panorama-Ausguck alle Viere gerade sein zu lassen, das hat schon was.

Ratgeber Wohnmobil (Urlaub): Reinigung, Wassertank & Elektrik So wird der Camper fit für die Urlaubsfahrt

Neuer Pössl Campster 1.6 BlueHDi 95 (2017) überzeugt mit Variabilität

Im Erdgeschoss schlägt aber erst so richtig die große Stunde des neuen Pössl Campster 1.6 BlueHDi 95 (2017), seine Variabilität nimmt im Wettbewerbsumfeld eine Sonderstellung ein. Das wie erwähnt herausnehmbare Küchenmodul, die nahezu frei wählbare Sitzkonfiguration, das separat öffnende Heckfenster und die optionale zweite Schiebetür gibt es woanders so entweder überhaupt nicht oder nur teilweise. Gespart wurde im Campster bei kleinen, meistens verschmerzbaren Details: So sind etwa die LED-Leuchten im Innenraum aufgesetzt und nicht integriert. Im oberen Schlafabteil hat sich Pössl eine Beleuchtung vollkommen gespart, und eine zusätzliche Isolierung gegen Schwitzwasser ist (wie beim VW) ebenfalls nicht vorgesehen. Leider klappen die Sitze nicht wirklich zur vollkommen ebenen Liegefläche um. Eine zusätzliche Matratzenauflage sollte für längere Camping-Ausflüge also dabei sein. Und für die steckt ja nun wirklich noch etwas Kleingeld im Portemonnaie.

Neuheiten Peugeot Rifter 4x4 Concept: Erste Informationen Rifter mit Zelt auf dem Dach

Technische Daten des neuen Pössl Campster 1.6 BlueHDi 95 (2017)

Pössl Campster 1.6 BlueHDi 95 Zylinder/Ventile pro Zylin. 4/4, Turbodiesel Hubraum 1560 ccm Leistung 95 PS Max. Gesamtdrehmoment 210 Newtonmeter Getriebe/Antrieb 5-Gang, manuell, Vorderradantrieb Beschleunigung 0 - 100 km/h 15,9 s Höchstgeschwindigkeit 145 km/h Größe der Liegeflächen Sitzgruppe 1,99 x 1,14 m (verbreiterbar

auf 1,50 m ohne Küchenblock Dachbett 2,00 x 1,20 m Leergewicht (Werk) 2635 kg Verbrauch 5,6 l D/100 km CO2-Ausstoß 148 g/km Grundpreis 37.999 Euro