Länger, höher, breiter – auf moderne Autos trifft das definitiv zu. Doch wie viel größer und schwerer sind Autos im Vergleich zu früher?

Autos in Europa werden größer und schwerer

Wie groß ein Auto ist, wird spätestens dann relevant, wenn es darum geht, es in eine Parklücke zu zwängen oder in eine Parkgarage einzufahren. Dass Autos früher kleiner und leichter waren, ist nicht nur der subjektive Eindruck vieler Verkehrsteilnehmenden, sondern Tatsache. Wie sehr die Maße der Pkw in Europa aber tatsächlich zugelegt haben, zeigt eine Auswertung des französischen Beratungsunternehmens Inovev. Das Ergebnis: In Europa gebaute Autos waren 2000 noch sieben Zentimeter niedriger, zehn Zentimeter schmaler und 20 Zentimeter kürzer als 2022. Auch beim Gewicht hat sich einiges getan: Zwischen 2000 und 2022 kamen ganze 20 Prozent hinzu. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Warum wachsen Gewicht und Abmessungen der Pkw?

Grund für die massive Gewichts- und Größenzunahme ist die große Beliebtheit von SUV und E-Autos. In Europa sind 40 Prozent aller produzierten Autos SUV und 25 Prozent Elektroautos. Der SUV-Anteil aller neu zugelassenen Autos in Europa stieg zwischen 2000 und 2022 von drei auf 46 Prozent – das entspricht 5,2 Mio. Exemplaren. Zum Vergleich: In den USA wurden 2022 7,6 Mio., in China sogar 11,2 Mio. SUV zugelassen.

Die beliebtesten SUV-Modelle 2022 waren laut der Statistik von Inovev der VW T-Roc (165.701 Stück), VW Tiguan (137.476 Stück), Peugeot 2008 (137.404 Stück), Tesla Model Y (135.461 Stück), Hyundai Tucson (133.223 Stück), Ford Puma (129.035 Stück), Renault Captur (128.898 Stück), Dacia Duster (122.329 Stück), Ford Kuga (120.387 Stück) und Kia Sportage (118.943 Stück). Von den 20 meistverkauften Elektro-Modellen waren zudem acht SUV. Unter den Plug-in-Hybriden befanden sich 16 SUV-Modelle.