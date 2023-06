Bis jetzt gibt es den 608 bis 847 PS starken Truck nur in Nordamerika. Zuletzt sollen aber vermehrt Testfahrzeuge in Europa gesichtet worden sein. !--endfragment-->!--startfragment-->

Die Elektro-Pick-ups der Zukunft: Pritschenwagen sind in den USA weitaus beliebter als hierzulande. Dort fahren GMC und Rivian bereits mit Strom. Auch Tesla möchte in dem Segment mitmischen. Über kurz oder lang tauchen die EV-Trucks sicher auch bei uns auf. Der GMC Hummer EV hat als Offroader der Extraklasse drei Elektro-Motoren, die bis zu 1000 PS hergeben. Der Hummer ist auch als SUV auf dem Markt. !--endfragment-->!--startfragment-->

Der Truck ist Nutz- und Spaßfahrzeug in einem. Importeur AEC bietet den mächtigen Allradler bei uns mit Doppelkabine und 5,7-Liter-Hemi-V8 (395 PS, 557 Nm) in diversen Ausstattungs-Niveaus zu Preisen ab 58.179 Euro an. Topmodell ist der extrem sportliche TRX mit Bilstein-Fahrwerk und gewaltigem 6,2-Liter-Kompressor-V8 mit 702 PS und 882 Newtonmeter Drehmoment – für 145.525 Euro. !--endfragment-->!--startfragment-->

Pick-ups spielen auf dem (deutschen) Fahrzeugmarkt zwar nur eine kleine Rolle, faszinieren Autofans aufgrund ihrer Vielseitigkeit aber. Die AUTO ZEITUNG zeigt eine Übersicht aktueller und künftiger Modelle (2023).

Pick-ups in Deutschland: Aktuelle Übersicht (2023)

Wie die Bezeichnung "Pick-up" – zu Deutsch "mitnehmen" – bereits verrät, sind Pick-ups vor allem zum Transport von Gegenständen ausgelegt. Anstelle eines Kofferraums haben sie nämlich eine große Ladefläche. Gleichzeitig bieten sie den gleichen Komfort wie ein Pkw. Zudem sind die Fahrzeuge in der Regel geländegängig und daher besonders in rauem Terrain beliebt. In Deutschland sind Pick-ups weniger wegen ihres Nutzens, sondern vielmehr als Statussymbol gefragt. Daher spielen sie bei den Fahrzeug-Zulassungen in Deutschland eine eher untergeordnete Rolle. Beliebte Modelle der Ford F-150 sind hierzulande beispielsweise gar nicht direkt konfigurierbar, sondern nur über Umwege erhältlich. Andere Modelle wie die Mercedes X-Klasse hatten eine derart geringe Nachfrage, dass sie bereits nach wenigen Jahren wieder eingestellt wurden.

Und auch wenn die Nachfrage vor allem in Ländern wie den USA oder Australien deutlich höher ist, spielen Pick-ups auch weltweit mit etwa 2,6 Millionen jährlichen Neuzulassungen eine eher kleine Rolle. Dennoch sorgen sie für Fazination: Nicht nur wegen ihres Allroundtalents als komfortables Alltagsauto, Lademeister und Geländegänger, sondern auch wegen ihrer Wandelbarkeit. So lässt sich ein Pick-up mit passender Wohnkabine im Handumdrehen in einen vollwertigen Camper verwandeln. Auch andere Aufbauten wie beispielsweise Spezial-Lösungen für Handwerker:innen oder die Umrüstung auf ein Feuerwehrauto sind denkbar. Welche Pick-ups aktuell auf dem deutschen Markt erhältlich sind und auf welche Modelle wir uns freuen dürfen, zeigt die Übersicht in der Bildergalerie. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Von Jennifer Campen & Martin Urbanke

Leslie & Cars fährt den AEC Ram 1500 (2020) im Video:!--endfragment-->!--startfragment-->