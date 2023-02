Ineos mag in der Automobilwelt ein neuer Name sein, doch dahinter steckt ein großes Chemiekonzern-Konglomerat aus Großbritannien mit mehr als 25.000 Mitarbeitenden. Die Gründung der Automobilsparte versteht sich als eine Antwort auf die Einstellung des klassischen Land Rover Defender im Jahre 2016. Ineos-Gründer und -Chef Jim Ratcliffe soll die Idee eines authentischen Nachfolgers im Londoner Pub "The Grenadier" gekommen sein. Weil Jaguar Land Rover die Markenrechte des Defender nicht abtreten wollte, ließ Ratcliffe den Wagen unter eigenem Namen entwickeln. Aus der "Schnapsidee" wurde nicht zuletzt dank einer Prise britischen Humors der Ineos Grenadier geboren. Als Geburtshelfer des Geländewagens stiegen Produktions-Spezialist Magna Steyr und Motorenlieferant BMW ein. Für die Serienproduktion kaufte man Mercedes 2020 das Smart-Werk im französischen Hambach ab. Nach Corona-bedingten Verzögerungen von einem Jahr läuft der Ineos Grenadier seit Herbst 2022 dort vom Band. Neben der Chemie-Industrie und der Automobilproduktion betreibt Ineos unter anderem auch ein Modelabel und ist zu einem Drittel Miteigentümer des Mercedes-AMG F1 Teams.

Der Ineos Grenadier ging 2022 in Produktion