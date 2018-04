Seit 2010 gibt es von Volkswagen Nutzfahrzeuge den Pick-up VW Amarok bei uns auf dem Markt. Gebaut wird der geländegängige Lastesel in Argentinien, ab 2012 ist jedoch auch eine Produktion im VW-Werk in Hannover geplant. Auf Wunsch ist ein permanenter Allradantrieb mit Torsendifferenzial oder ein manuell zuschaltbarer Allradantrieb mit Untersetzung sowie einer optionalen Differenzialsperre der Hinterachse erhältlich. Der Preis in Deutschland liegt bei rund 26.200 Euro.