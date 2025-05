Ausreichend Platz und hochwertige Verarbeitung

Man könnte meinen, dieses SUV-Coupé sei eine Neuauflage des erst 2023 gelaunchten Peugeot 408, schließlich ähneln sich die Silhouetten der beiden doch sehr. Dennoch erweist sich diese Vermutung als falsch, denn der neue Peugeot E-3008 ist ein komplett neues Auto, mit dem die Marke zugleich ihre neue STLA-Medium-Plattform einführt. Das "E" vor der Zahlenfolge steht für den Elektroantrieb – eine 136 PS (100 kW) leistende Mildhybrid-Version gibt es übrigens ebenfalls –, und die coupéhafte Form schafft rein optisch Distanz zum optional als Siebensitzer erhältlichen Peugeot 5008. Was der Crossover drauf hat, soll die erste Testfahrt klären.

Der Peugeot E-3008 ist eine stattliche, aber dennoch kompakte Erscheinung. Im Innenraum umschließen die breite Mittelkonsole und die in die Türtafeln übergehende Armaturenbrettfläche die zwei Menschen in der ersten Reihe zwar wie ein Kokon, was aber nicht bedeutet, dass hier – wie auch im großzügig gestalteten Fond – Probleme klaustrophobischer Art drohen könnten. Beibehalten hat Peugeot das i-Cockpit mit sehr kleinem Lenkrad und darüber angeordneten Anzeigen – in diesem Fall kommt ein 21 Zoll großes Panorama-Display zum Einsatz. Dank dessen vergleichsweise hohen Position sind die Fahrdaten im E-3008 jedoch besser ablesbar als in so manchen anderen Peugeot-Modellen. Schön ist auch, dass die verwendeten Materialien meist hochwertig wirken und sauber eingepasst sind.

Erste Testfahrt mit dem Peugeot E-3008 in der Basismotorisierung

Der Peugeot E-3008 wird in der Standardkonfiguration von einem Dreiphasen-Synchron-E-Motor im Vorderwagen angetrieben, der 157 kW (213 PS) leistet und über eine Konstantübersetzung die Vorderräder antreibt. Seine Energie bezieht das Aggregat aus einer Lithium-Ionen-Batterie mit einer Netto-Kapazität von 73 kWh, was laut WLTP-Norm für bis zu 524 km Reichweite sorgen soll. Solcherart motorisiert schiebt der Peugeot dank seiner 345 Nm Drehmoment bei der ersten Testfahrt kontinuierlich voran. Schnell stellt sich das Gefühl ein, angemessen motorisiert zu sein. Für den Sprint von null auf 100 km/h verspricht Peugeot 8,8 s, die Höchstgeschwindigkeit ist elektronisch auf 170 km/h begrenzt.

Warum die Zugkraft nicht noch eindrucksvoller ausfällt, erklärt der Blick auf die technischen Daten: Der Peugeot E-3008 wiegt nämlich mindestens 2,1 t. Das Gewicht macht sich natürlich auch im Handling bemerkbar. Speziell in Wechselkurven drückt die Masse spürbar auf die Agilität. Das dürfte den Meisten jedoch kaum etwas ausmachen, denn der neue Löwe zielt erkennbar auf Jene, die eher einen entspannten Gleiter suchen. Auf diese Rolle versteht sich der Franzose zweifellos. Er paart bei der ersten Testfahrt eine Federungsabstimmung mit leicht straffer Grundnote mit bestem Geräuschkomfort und bequemen Sitzen.

Wie lange die Strecke zwischen den Ladestopps ausfällt, bestimmt natürlich immer noch der "Stromfuß". Den WLTP-Wert von 17,1 bis 16,8 kWh auf 100 km überschritt der Testwagen während unserer Ausfahrt: Laut Bordcomputer verbrauchte der Peugeot E-3008 in der höchsten Rekuperationsstufe, dem Eco-Modus, bei maximal 120 km/h satte 20,7 kWh. Die Ladeleistung von bis zu 160 kW sorgt dagegen für kurze Strom-Tankstopps – Peugeot verspricht hier circa 30 min für die Füllung von 20 auf 80 Prozent. Bei allen Qualitäten des neuen E-3008 bleibt der Schnäppchen-Alarm wie zu erwarten aus. Der Einstiegspreis für den gallischen Stromer in der Allure-Ausstattung beträgt 48.650 Euro.(Stand: Mai 2025).

Allradantrieb: Fahreindrücke vom Electric 325 Dual Motor mit 239 kW

Wer jedoch nicht immer einen entspannten Gleiter fahren will, könnte sich für den Peugeot E-3008 mit der leicht sperrigen Bezeichnung "Electric 325 Dual Motor" interessieren. Der neue Allradantrieb kombiniert den 157 kW (213 PS) starken Frontmotor mit einem 83 kW (112 PS) starken Heckmotor, was eine Gesamtleistung von 239 kW (325 PS) ergibt. Das Drehmoment von 509 Nm ermöglicht dann eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in sechs Sekunden.



So die Theorie: In der Praxis und bei unserer ersten Testfahrt bedeutet das ganz spürbar mehr Traktion, insbesondere bei schwierigen Straßenverhältnissen und ein sehr schnelles Ansprechverhalten, das bereits im normalen Fahrmodus deutlich wird. Gleitet der Finger an die Mittelkonsole und bewegt das Rädchen hoch auf den Sport-Modus, wird der Peugeot E-3008 gleich viel bissiger. Das macht besonders viel Freude, weil die bequemen Sitze in Alcantara gut stützen, auf Wunsch massieren und die elektrischen Helferlein zwar da sind, aber nicht übermäßig nerven. Ein weiterer Pluspunkt: Peugeot gibt auf Fahrzeug und Batterie eine großzügige Garantie von acht Jahren, beziehungsweise 160.000 km – das ist in dieser Klasse alles andere als selbstverständlich. Ein gutes Signal für Vertrauen in die eigene Technik.

Technische Daten des Peugeot E-3008 Electric 230

AUTO ZEITUNG 04/2024 Peugeot E-3008 Electric 230 Technische Daten Motor Permanenterregte Dreiphasen-Synchronmaschine Getriebe/Antrieb Konstant-Übersetzung/Vorderradantrieb Systemleistung 157 kW/213 PS bei 3935-14000 /min Max. Drehmoment 345 Nm bei 2500-4370 /min Spannung/Batterie-Kapazität 400 V/73 kWh (netto) Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4542/1895 (2108)/1641 mm Leergewicht/Zuladung 2108/457 kg Kofferraumvolumen 520-1480 l Fahrleistungen (Werksangaben) Beschleunigung (0-100 km/h) 8,8 s Höchstgeschwindigkeit 170 km/h Verbrauch auf 100 km 16,8 kWh Reichweite 524 km; Kaufinformationen Basispreis (Testwagen) 48.650 € Marktstart Frühjahr 2024