Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Seit 2018 warten sportliche Opel-Fans auf einen würdigen Nachfolger für den abgetretenen Astra OPC. Klingt nicht nach einer ausgedehnten Durststrecke? Man stelle sich nur mal vor, es gäbe sieben Jahre lang keinen VW Golf GTI mehr. Klar, in Rüsselsheim war man mit dem Wechsel von General Motors zu PSA beziehungsweise Stellantis gut beschäftigt und im GSe-Datenblatt steht immerhin eine zwei an erster Stelle der PS-Leistung. Doch der große Knaller blieb aus. Bislang. Denn das könnte sich mit dem Irmscher Opel Astra IRC bald ändern.

Der mehr als 50 Jahre alte Remshaldener Betrieb darf längst als Haustuner von Opel gelten wie AMG seinerzeit bei Mercedes. Und als solcher hat dessen neueste Kreation, der Opel Astra IRC, mehr Gewicht als Bastelbuden von Hinterhofwerkstätten. Ob er wiederum als Inspiration für eine Serienfertigung seitens Opel dient, darf man dennoch anzweifeln. Aber zum Träumen regt der Anblick des grauen Breitbau-Blitzes schon an. Man beachte nur, wie gut dem Vizor-Grill ein fetter Unterbau mit XXL-Kühlergitter, Querstreben und Spoilerlippe steht. Auch die üppigen Kotflügelverbreiterungen fügen sich nahtlos in das Markengesicht ein.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Opel Frontera (2024) im Fahrbericht (Video):

Starkes Breitbau-Tuning: Irmscher Opel Astra IRC

Das Bodykit des Irmscher Opel Astra IRC geht von einem muskulösen Schweller über in einen nicht weniger fetten hinteren Radlauf. Und doch füllen die hauseigenen 20-Zöller ihre Behausung ordentlich. Auch das Heck geizt nicht mit Highlights: Diffusor? Check. Selbstbewusste Doppelrohr Auspuffanlage? Check. Aggressiver Stoßfänger? Check. All das krönt ein Heckspoiler (Diese Spoilertypen gibt es) mit Schwanenhals, den Irmscher geradewegs aus der TCR-Rennserie entwendet haben könnte. So viel Drama gab es zuletzt im Opel Astra OPC Xtreme! Eine weitere und diesmal auch tragische Parallele: Wie der nie finalisierte DTM-Renner für die Straße könnte auch der Irmscher auf der Strecke bleiben. Das effektheischende Bodykit ist bislang nicht verfügbar, eine Kleinserienfertigung des IRC lässt sich der Tuner immerhin noch offen.

Auch interessant:

Der Irmscher Astra IRC baut wohl auf dem Opel Astra GSe auf

Sollte der Irmscher Opel Astra IRC tatsächlich Realität werden, so peilt die Firma eine Systemleistung von 260 PS (191 kW) an. Das lässt darauf schließen, dass man tatsächlich auf den GSe als Basis setzt, der mit seinem Plug-in-Hybrid-Antriebsstrang 225 PS (165 kW) mobilisiert. Die zusätzliche Leistung könnte durch eine optimierte Motorsteuerung und verbesserte Batteriekomponenten erreicht werden. Darüber hinaus könnte man weitere Modifikationen am Fahrwerk und an der Aerodynamik zu erwarten, um die gesteigerte Leistung auch auf die Straße zu bringen.

In der Serie erreicht der Fronttriebler mit aufgeladenen 1,6 l Hubraum 235 km/h Spitze und sprintet in 7,5 s auf 100 km/h. Mit der gewissen Zusatzleistung ist hier also noch deutlich Luft nach oben. Wer nicht nur warten und hoffen will, dass sich Irmscher oder gar Opel erbarmen, kann sich im Irmscher-Sortiment immerhin schon an volkstümlicheren Spoilern und Schürzen für den jüngsten Astra bedienen.