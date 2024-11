2025 ist das Oldtimer-Jahr der Limousinen und Sportler

VW Sharan

Was tun, wenn der Markt sich verändert? Richtig, man passt sich an! Das dachte sich auch VW, als sie 1995 als Spätzünder mit dem VW Sharan in das überaus blühende Segment der Vans, neudeutsch für Großraumlimousinen, einstieg. Renault hatte mit dem Espace bereits mehr als ein Jahrzehnt zuvor gezeigt, wie es funktioniert, doch in Wolfsburg wollte man das Risiko nicht alleine tragen. In Zusammenarbeit mit Ford entstanden Sharan und Galaxy als Ergebnis eines Joint-Ventures. 1996 zog schließlich sogar Seat mit dem Alhambra nach. Die Drillinge machten sich das geballte Wissen der VW T-Modelle zunutze, boten ein variables Sitzkonzept, das je nach Ausführung bis zu sieben Stühle oder gar um 180 Grad drehbare Vordersitze umfasste. Besonders spannend sind heute Modelle mit dem legendären VR6 mit 174 PS (128 kW) und unverkennbarem Sound und Schub. Möchte man lieber Turbogefühle, bietet sich der ebenfalls bekannte und gemochte 1.8 T samt 150 PS (112 kW) an.

Foto: AUTO ZEITUNG Archiv