Im Juli 2017 übergab Musk in Teslas Werk im kalifornischen Fremont die ersten 30 Model 3 an ihre Besitzer.

Die Produktion des Tesla Model 3 (2017) kommt einfach nicht in Schwung. Erneut kommt es zu einem Produktionsstopp. Ein Grund für die Probleme ist die Fertigung mit Robotern.

Vom Tesla Model 3 (2017) kommen weiterhin primär negative Schlagzeilen. Ein unerwarteter Produktionsstopp von fünf Tagen lässt die Fertigung der Fahrzeuge und die Zielvorgaben weiterhin brachliegen. Betroffene Mitarbeiter sind ohne Bezahlung nach Hause geschickt worden oder müssen Urlaubstage abbauen. Im ersten Quartal 2018 wurden die eigenen Produktionsziele von 2500 Fahrzeugen pro Woche verfehlt. Ende März liefen demnach 2020 Fahrzeuge in sieben Tagen vom Band. Die Gesamtproduktion der ersten drei Monate 2018 beträgt 9766 Model 3. Deutsche Käufer wurden offiziell informiert, dass sie sich bis 2019 gedulden müssen. Die für Ende 2017 anvisierte Produktion von 5000 Fahrzeugen pro Woche wird demnach erst Mitte 2018 erreicht. Das ist zu spät, um die große Nachfrage fristgerecht decken zu können. Nicht nur hierzulande sind Interessenten betroffen. Auch in den USA, wo über 400.000 Fahrzeuge vorbestellt wurden, kommt es zu Verzögerungen von ungefähr drei Monaten. Als Grund für den Produktionsstopp und die Schwierigkeiten bei der Fertigung führt Geschäftsführer Elon Musk die Automation der Herstellung an. Dem US-amerikanischen Fernsehsender CBS sagte er im Interview: „Ja, die übertriebene Automatisierung bei Tesla war ein Fehler. Um genau zu sein, mein Fehler. Menschen sind unterbewertet.“ Ein weiteres Problem sei auch, dass ins Model 3 „zu viele neue Technologien auf einmal reingepackt“ worden seien. „Das hätte gestaffelt werden müssen“, fügte er hinzu.

Tesla Model 3 (2017) im Video:

Tesla Model 3 (2017) erst 2019 in Deutschland

Auch im vierten Quartal konnte das Tesla Model 3 (2017) nicht überzeugen und hat abermals die selbst gesteckten Produktionsziele klar verfehlt. 1550 Stück von Teslas erstem Mittelklassewagen wurden ausgeliefert, wie die Firma von Tech-Milliardär Elon Musk am Mittwoch, 3. Januar 2018, nach US-Börsenschluss mitteilte. Das anfangs ausgegebene Ziel von 5000 gefertigten Model 3 pro Woche verschob Tesla zum zweiten Mal nach hinten und geht nun davon aus, diese Produktionsrate erst Mitte 2018 erreichen zu können. Es seien aber schon große Fortschritte beim Fertigungsprozess gemacht worden, erklärt Tesla. Für den amerikanischen Autobauer ist der Erfolg des in den USA ab 35.000 Dollar erhältlichen Model 3 entscheidend. Mit dem ersten Mittelklassewagen soll der Durchbruch in den Massenmarkt gelingen, der das bislang chronisch defizitäre Unternehmen einmal profitabel machen soll. Im Juli 2017 übergab Musk auf dem Werksgelände im kalifornischen Fremont die ersten 30 Tesla Model 3 an ihre Besitzer. Das Unternehmen habe mehr als eine halbe Million Vorbestellungen für das Fahrzeug.

Tesla Model 3 (2017) im Video:

Tesla verpasst erneut Quartalsziele für Model 3

Der Konfigurator zum brandneuen Tesla Model 3 ist online. Wenngleich noch längst nicht alle, etwa deutsche Kunden, Einblick in das System erhalten, wurde ein Käufer des Model 3 und Mitglied des Model 3 Owners Clubs über die bevorstehende Auslieferung benachrichtigt – und erhielt eine Einladung, sein Auto zu konfigurieren. Was er gesehen haben dürfte, haben Fotos auf Twitter auch für Ottonormalverbraucher zugänglich gemacht. Wer sich aber nun darauf freut, sein Elektroauto nach Belieben zusammenstellen zu können, dem sei gesagt, dass sich das Model 3 auf der deutschen Website nach wie vor nicht konfigurieren lässt. Stattdessen haben die US-Amerikaner einen Zeitplan veröffentlicht, der verrät, dass sich die Produktion 2017 noch auf die stärkste Ausführung konzentriert. 2018 wird schließlich auch das Model 3 mit der Standardbatterie gefertigt, dann kommen auch die Varianten mit Allradantrieb und Linkslenkung für das Ausland hinzu. 2019 folgt die Fertigung der rechtsgelenkten Tesla Model 3.

Twitter zeigt erste Fotos vom Model-3-Konfigurator! © twitter/sfmartinlin

Preis: Model 3 ab 35.000 US-Dollar

Das Tesla Model 3 zum Grundpreis ab 35.000 US-Dollar – europäische Preise soll es erst zu einem späteren Zeitpunkt geben – bietet Platz für fünf Passagiere, während die Rücksitzbank umklappbar ist und alternativ Platz für drei Kindersitze bereitstellt. Zusätzlich stehen 400 Liter Laderaum zur Verfügung. Das Cockpit erhält nur einen Touchscreen, der mit einer Größe von 15 Zoll in der Mittelkonsole prangt. Auch das restliche Interieur ist minimalistisch gestaltet, außer dem Lenkrad und dem Touchscreen ziert das Cockpit nämlich vor allein eins: gähnende Leere. Am meisten wundert man sich wohl über die fehlende Instrumentenanzeige, die wird nämlich komplett durch ein Head-up-Display in der Windschutzscheibe ersetzt. Auch auf die Lüftungsausströmer wurde verzichtet, stattdessen verbirgt sich die Lüftung in einem Schlitz in den Armaturen. Dabei ist das Design keine große Überraschung: Somit ziert der kleinste Tesla wie auch schon das neueste Facelift des Model S keinen Kühlergrill. Trotz seiner Ähnlichkeit wirkt es insgesamt kompakter als das Model S. Das bestätigen auch die konkreten Zahlen: Mit 4694 Millimetern Länge ist das Tesla Model 3 (2017) fast 30 Zentimeter kürzer und damit ungefähr so lang wie eine Mercedes C-Klasse (4686 mm).

Elektroauto Tesla Model X (2016): Preis (Update!) Neue Preise für das Tesla Model X

Tesla Model 3 mit fünf Plätzen