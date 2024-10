Modernes Flair im Topmodell von Niesmann + Bischoff

Die große Modellpflege 2022 hält den Niesmann + Bischoff Flair (2024) nachhaltig frisch. Insbesondere der Innenraum des Luxusliners profitiert durch neue Materialien und viel Technik. Das sind Preis und Ausstattung!

Preis: Niesmann + Bischoff Flair (2022) ab 222.900 Euro

In Polch rollen seit den 1981 bei Niesmann + Bischoff Wohnmobile vom Band. Und seitdem sind zwei Attribute auch stets mit an Bord: Komfort und gute Ideen. Das setzte der Flair als Liner-Modell seit 1994 auch in der Wohnmobil-Luxusklasse um – und darf das als Vollintegrierter auch noch bis heute. Der letzte große Modellwechsel beim Topmodell von Niesmann + Bischoff liegt zwar bereits ein paar Jahre zurück und fand 2022 mit der Präsentation des Modelljahres 2023 statt, doch die Mühen zahlen sich aus. Denn auch 2024 wirkt der Niesmann + Bischoff Flair sehr modern – insbesondere in der oft eher konservativ gestalteten Liner-Klasse.

Das Topmodell der Liner-Marke aus dem rheinland-pfälzischen Polch steht ab 222.900 Euro (Stand: Oktober 2024) in den zwei Grundrissen 880 und 920 mit 8,87, beziehungsweise 9,27 m Außenlänge bei den Vertriebspartnern der Hymer-Tochtermarke auf dem Hof. Unter der selbst gestalteten, holzfreien Karosserie in der Sandwichbauweise mit Aluminium und GFK-Teilen steckt stets die Antriebstechnik des Iveco Daily. Wo Grundriss und Basis wenig Auswahlmöglichkeiten lassen, brilliert der Innenraum mit Individualisierungen zu Hauf. Wohnwelt und Polster, Rückenlehnen oder gar die Innenverkleidung der Heckwand und selbst die Aufteilung des Küchenmobiliars – hinter der Polcher Lilie kann an vielen Stellschrauben gedreht werden, damit das Wohnmobil zu seinen Camper:innen passt.

Innenraum: Moderner Materialmix trifft High-Tech

Die Linerklasse zieht oftmals ein eher reiferes Publikum an – die gehobenen Preise müssen schließlich erst einmal getragen werden können. Daher ist auch die Innenraumgestaltung oft etwas gediegener bis etwas altbacken mit vielen Erd- und Beigetönen, klassischen Chromelementen und massivem Möbelbau. Der Niesmann + Bischoff Flair (2022) wirkt dagegen wie ein schickes Innenstadt-Hotel mit Designer-Einrichtung. Glas, schwarzes Metall, Filzwände und ein sehr klares, rechteckiges Möbeldesign lassen den Innenraum nicht nur größer wirken, sondern sollen tatsächlich dazu beigetragen haben, dass der Liner nun mehr Freiraum bietet. Diesen gewonnenen Raum haben die Polcher:innen traditionell natürlich mit allerhand ausgefallenen Detaillösungen gefüllt.

Foto: Niesmann + Bischoff

Angefangen in der Front. Das komplett offene Fahrerhaus bildet mit seinen zwei Drehsesseln und den gegenüberstehenden Sitzbänken das Zentrum des Wohnraums. Vier Passagier:innen dürfen während der Fahrt im Flair Platz nehmen. Damit auch die Rückbank, die im Stand im 90°-Winkel zur Fahrtrichtung steht, zwei sichere Sitzplätze bietet, lässt sie sich dank Drehmechanismus zur zweiten Sitzreihe nahe der Vordersitze verwandeln. Zu vier schlafen ist an Bord ebenfalls möglich. Gegen Aufpreis fährt ein 190 x 140 cm großes Hubbett von der Fahrerhausdecke herunter. Wer auf diese Schlafmöglichkeit verzichten kann, bekommt Dachschränke an der Kopfseite des Wohnwagens eingebaut. Die Wände sind mit Filz bespannt – und das nicht nur aus ästhetischen Gründen. Niesmann + Bischoff verspricht durch den trendigen Werkstoff eine besondere Akustik an Bord des Flair.

Zwischen Sitzgruppe und Küche versteckt sich der Fernseher – wortwörtlich. Denn der optionale 32-Zoll-Smart-TV fährt per Knopfdruck aus einem Fach zwischen Sofa und Halbwand zur Küchenzeile heraus. Die Küche selbst bietet einen ungewohnt hohen Grad an Individualisierungsmöglichkeiten, die weit über die übliche Wahl der Schrankfront-Designs herausreicht. Denn die Zeile bietet je nach Wunsch folgende Optionen: Wer besonders viel Stauraum benötigt, bekommt den kompletten Unterschrank mit Schubladen und Fächern ausgestattet. Daneben gibt es die Möglichkeit, etwas Stauraum für entweder eine Spülmaschine oder einen Gas-Backofen zu opfern. Alternativ sind auch beide Küchengeräte an Bord. Fünfte und letzte Option ist ein Kompressor-Kühlschrank (138 l) als Schublade unterhalb der Arbeitsplatte. Wer sich für diese Lösung entscheidet, erhält gegenüber im Kleiderschrank, in dem der Standard-Kühlschrank mit 177 l Volumen und einem 35-l-Tiefkühlfach normalerweise untergebracht ist, mehr Platz.

Damit nicht genug, denn die Küche hat noch weitere Highlights: Zum einen wäre da das Hybridkochfeld. Es kombiniert einen herkömmlichen Zweiflammen-Gaskocher (insgesamt 2,5 kW) mit einem Induktionskochfeld (1,4 kW) und erlaubt somit das Kochen mit Gas oder Strom. Damit der Essensgeruch nicht im Wohnraum verbleibt oder durch Dachluken und optionalen Echtglas-Fenster mit Aluminiumrahmen abgelüftet werden muss, verbaut Niesmann + Bischoff im Flair eine ausfahrbare Dunstabzugshaube.

Hinter der Küche folgt das Raumbad. Dank Rauchglas-Schiebetüren kommt auch separiert ausreichend Tageslicht ins Bad, lässt neugierige Blicke aber außen vor. Die Abtrennung zu Wohn- und Schlafraum gelingt mit einfachen Schiebetüren anstatt aufwändiger Klapp-Mechanismen. Der kompakte Raum bietet einen Waschtisch mit Schrank und Ablagemöglichkeiten sowie auf Wunsch einem transparenten Waschbecken der italienischen Marke Antoniolupi aus "Cristalmood". Kassettentoilette und Dusche (mit Wand Betonoptik) erhalten jeweils separierbare Miniatur-Räumchen. Wer das Bad gen Heck verlässt, erreicht das Schlafzimmer. Beide Grundrisse setzen hier auf identische Einzelbetten mit feststehendem Mittelteil, womit sie als Liegewiese über zwei auf zwei Meter Fläche bieten.

Der Doppelboden des Niesmann + Bischoff Flair (2022) steckt voller Überraschungen. Die Heckgarage im XL-Format, die auch vor einem Motorroller nicht zurückscheut, ist natürlich gang und gäbe in der Klasse. Nicht so die optionalen Schubladenauszüge, die zusätzliches Gepäck oder wichtiges Pannenwerkzeug unterbringen. Dazu kommt eine 150-Ah-Lithium-Ionen-Aufbaubatterie. Der Speicher lässt sich auf bis zu vier Batterien und damit maximal 600 Ah aufstocken, auf dem voll begehbaren Dach ist optional Platz für 220 bis 660 W leistende Solarpaneele (Unsere Empfehlungen für mobile Solaranlagen). Apropos Autarkie: Ein 370-l-Frischwassertank (Fahrbefüllung: 100 l) versorgt die Sanitäreinrichtung an Bord auch über einen längeren Zeitraum mit Wasser, das dank eingebauter Wasserfilter-Anlage samt UV-Licht Trinkwasserqualität sein soll. Für Abwasser steht ein 250-l-Wassertank bereit, ein weiterer 200-l-Schwarzwassertank, wenn sich Kund:innen für das Liner-Paket inklusive Festtank-Keramiktoilette entscheiden. Alle Tanks sind frostgeschützt im beheizbaren Doppelboden untergebracht. Wärme wird an Bord mit einer AL-DE Warmwasserheizung in den Wohnraum geleitet, die sich aus den zwei 11-kg-Gasflaschen speist.

Mit dem Niesmann + Bischoff Flair (2024) bieten die Polcher:innen auch in puncto Sicherheit etwas mehr als einige Konkurrenten. Denn Airbags für Fahrer- und Beifahrersitz sind beim Luxusliner inklusive – leider nach wie vor ein Thema mit großem Nachholbedarf in der Branche. Ein "Pedal-Release-System" klappt zudem die Pedalerie bei einem Aufprall weg, sodass sich das Einklemm- und Verletzungsrisiko minimiert.

Basisfahrzeug: Iveco Daily

Ein Luxus-Wohnmobil bis 7,5 t Gesamtgewicht benötigt ein entsprechend auf dieses Gewicht ausgelegtes Basisfahrzeug. Für den Niesmann + Bischoff Flair (2022) setzen die Polcher:innen auf den Iveco Daily. Serienmäßig treibt ein 3,0-l-Turbodiesel mit 180 PS (132 kW) den Zweiachser an. Gegen Aufpreis gibt es den Vierzylinder auch in der Leistungsversion mit 207 PS (152 kW) – ausschließlich an eine ZF-Wandlerautomatik angeflanscht. Die schwächere Motorisierung kommt ab Werk dagegen mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe, automatisierte Gangwechsel kosten 6590 Euro Aufpreis.

Das Chassis ist standardmäßig auf 7200 kg technisch zulässige Gesamtmasse ausgelegt. Niesmann + Bischoff bietet jedoch eine Auflastung auf 7499 kg an.

Diese ist auch nötig, sollte von einigen Extras Gebrauch gemacht werden. Dazu zählt sicherlich auch die 9390 Euro teure Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung (100 kg Mehrgewicht) oder die Vollluftfederung samt Spurverbreiterung an Vorder- und Hinterachse mit Nivellierungsfunktion für 10.450 Euro sowie mit 70 kg Mehrgewicht.

Fahreindruck: Der Flair zeigt das maximal Machbare

Nicht jeder braucht so viel Wohnmobil, das Meer ist schließlich für alle gleich blau. Und doch ist so ein Luxusliner faszinierend, weil er schon auf der ersten Testfahrt das maximal Machbare zeigt: Das gilt neben dem Raumangebot und der qualitätvollen Verarbeitung auch für das wegweisende Innenraum-Design. Wenn dann noch ein paar Stilelemente des Niesmann + Bischoff Flair (2022) in die Mittelklasse diffundieren, hat auch Otto Normalcamper etwas davon.

Von Christian Steiger