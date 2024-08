Kreuzfahrt mit dem Luxus-Wohnmobil

In der Sitzgruppe dominieren helle Farben. Auf Gardinen an den Fenstern wurde bewusst verzichtet.

Der in den Außenabmessungen 7800 mm lange und 2305 mm breite Vollintegrierte wirkt auch in der Rückansicht wie aus einem Guss gefertigt.

Mit dem aktuellen Adria Supersonic 780 SL (2023), der nun erstmals auf Basis des Sprinters steht, setzt der Hersteller Maßstäbe. Der Vollintegrierte wird innen dem Premiumanspruch von Mercedes gerecht. Hier alles zu Preis und Ausstattung!

Preis: Adria Supersonic 780 SL (2023) ab 143.898 Euro

Von außen betrachtet, sehen die Campingfahrzeuge aus der Adria Supersonic (2023)-Familie, die als erste vollintegrierte Wohnmobile der Marke auf Basis des Mercedes-Sprinters stehen, passend zu dessen Logo, im Lenkrad ein bisschen aus wie vom andern Stern: Futuristische Linienführung statt altbackener Reisebus-Optik ist angesagt, die Campern:innen dieser Klasse und Größe bisher oft unweigerlich anhaftete. Kein Wunder, dass der ab 7800 mm lange Vollintegrierte nach dem Wechsel des Chassisspenders direkt zum Start seiner Modellkarriere den ein oder anderen Designpreis eingeheimst hat. Erhältlich ist die Top-Baureihe von Adria in insgesamt vier Grundrissen. Ebenfalls ein bisschen vom anderen Stern ist der Basispreis für den hier vorgestellten Adria Supersonic 780 SL (2023), der bei 143.898 Euro liegt (Preis: Stand August 2024).

Diese und eine weitere Variante des Vollintegrierten sind 7800 mm lang. Beide stehen auf zwei Achsen und haben eine technisch zulässige Gesamtmasse von 4500 kg. Wem das noch nicht genug großer Auftritt ist, dürfte mit den zwei weiteren Modellgeschwistern gut bedient sein, die in der Außenlänge 8900 mm messen. Diese heißen folgerichtig Adria Supersonic 890 SL und 890 LL. Beide kommen als Doppelachser mit einer technisch zulässigen Gesamtmasse von 5500 kg daher.

Innenraum: Vollintegriert, vorhangfrei, Spaß dabei

Innen drin: Luxus pur, gefällige Farben, wohin man blickt. Die Verkleidung des elektrischen Hubbetts, das ausgefahren eine Liegefläche im Format 1,86 x 1,45 m für von den Erlebnissen des Tages erschöpfte Adria-Reisende bereithält, sind in modernen Cremetönen gehalten. Der Zustieg ins Reich der Träume erfolgt über eine Alu-Bettleiter oder einen Seitenhocker. Die geräumigen Oberschränke bilden einen stilistisch gelungenen Kontrast zu den Möbeln und dem noblen Schwarz der optionalen Ledersitzbezüge. Wem das dann doch einen Ticken zu düster ist, kann noch auf zwei weitere helle Leder- und eine vegane Kunstleder-Bezugsvariante zurückgreifen.

Nur Anhänger von Vorhängen der alten Schule kommen im Adria Supersonic 780 SL (2023) nicht auf ihre Kosten. Die Macher:innen des Luxusliners aus dem Hause Adria haben auf Fensterschmuck nach eigener Aussage bewusst verzichtet, um den modernen Designansatz nicht zu ruinieren. So wollten sie gar nicht erst den Hauch von Hausbackenheit und notorischer Gardinenwackelei aufkommen lassen. Der Mitteltisch im Wohnbereich ist dreh- und verschiebbar. Er bietet standardmäßig zwei Personen bequem Platz zum Sitzen, kann aber durch ein flexibel ausziehbares Mittelteil um weitere Ablageflächen für Laptop, Tablet oder ein gutes Buch erweitert werden.

Zum Kochen steht im Adria Supersonic 780 SL (2023) ein großformatiger Küchenblock zur Verfügung. In ihn ist nicht nur ein Gasherd mit drei nebeneinander liegenden Flammen integriert. Eine Dunstabzugshaube ist ebenso serienmäßig an Bord wie sechs großzügig dimensionierte Ausziehschubladen zum Aufbewahren von Küchenutensilien und Vorräten. Praktisch: Beim Start des Motors werden die Schubladen automatisch elektrisch verriegelt, sodass sie nicht aufspringen können, auch wenn der "Seegang" an Bord des Adria-Cruisers mal etwas ruppiger wird. Gegenüber dem Küchenblock findet der mit 177 l Fassungsvermögen üppig ausfallende Absorberkühlschrank seinen Platz an Bord. Gleiches gilt für Frisch- und Abwassertank, die je 150 l fassen. Praktisch ist, dass sie sich elektrisch per Schalter unter dem Lenkrad entleeren lassen. Lästiges Hantieren mit vollen Tanks und abwassergesprenkelte Tennisshorts, an denen sich viele Mitmenschen auf dem Campingplatz ungewollt als Wohnmobilisten zu erkennen geben, dürften somit endgültig der Vergangenheit angehören.

Dafür, dass die Mitreisenden ihrer Kochkunst auch bei längeren Aufenthalten in freier Natur freien Lauf lassen können, sorgen zwei 11 kg-Gasflachen, die im Unterboden des in der Gesamtbreite 2305 mm messenden Wohnmobils ihren Platz finden. An die Küche schließt sich ein geräumiges Raumbad an, das diesen Namen aufgrund seines großzügigen Zuschnitts absolut verdient. Dafür, dass den Mitreisenden auch nach erlebnisreichen Landgängen die Energie nicht ausgeht, sorgen insgesamt zehn USB- und acht 230-V-Steckdosen, die auf sinnvolle Weise an Bord verteilt sind. Wenn am Ende des Campingtages doch die Müdigkeit die Oberhand gewinnt, stehen im Heckschlafzimmer per drei Trittstufen erreichbare Einzelbetten mit jeweils 1,97 x 0,83 m Liegefläche zur Verfügung, die mit fast 17 cm hohen Federkernmatratzen üppig aufgepolstert sind.

Basisfahrzeug: Mercedes-Sprinter 415 CDI

Standardmäßig sorgt im Adria Supersonic (2023) der 150 PS (110 kW) leistende Dieselmotor des Sprinter 415 CDI von Mercedes-Benz für Vortrieb, der per manuellem Sechsgang-Getriebe geschaltet wird. Gegen stolze 2.899 Euro Aufpreis kommt die Neungangautomatik 9G-Tronic mit auf die Reise. Für insgesamt 5.900 Euro extra ist sie dann sogar an das 170 PS (124 kW) leistende 417 CDI-Dieselaggregat gekoppelt.

Sinnvoll erscheint in jedem Fall die Investition in das mit 1340 Euro zu Buche schlagende "Safety"-Paket, das unter anderem Abstandsregel- und Aufmerksamkeitsassistenten aus dem Mercedes-Programm zu unauffälligen, aber stets aufmerksamen Reisebegleitern macht.