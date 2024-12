Auch als Plug-in noch immer ein echter Lambo

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Die gute Nachricht nach der ersten Testfahrt: Plug-in-Hybrid-Antrieb hin oder her – auch der SE ist immer noch ein Lamborghini!

Wir haben bei unserer ersten Testfahrt einen Durchschnittsverbrauch von knapp über neun Litern Super Plus im Durchschnitt erreicht – nicht schlecht!

Über fünf Meter lang und 2,4 t schwer, leisten die Vierradlenkung und die aktiven Stabilisatoren bemerkenswerte Arbeit, um den Koloss in Schach zu halten.

Kombiniert hat der Urus SE eine Systemleistung von außergewöhnlichen 800 PS (588 kW) und 950 Nm, was eine Beschleunigung von null auf 100 km/h in atemberaubenden 3,4 s und eine Höchstgeschwindigkeit von 312 km/h ergibt.

Als Lamborghini Urus SE (2024) wird das SUV von Lambo jetzt zum Plug-in-Hybriden. Die gute Nachricht nach der ersten Testfahrt: Es ist immer noch ein Lamborghini!

Es ist erstaunlich, wie schnell es einem ganz natürlich vorkommt, im neuen Lamborghini Urus SE (2024) durch Italien zu düsen, das gute Handling und die anerkennenden Blicke zu genießen, während das Auto keinen Lärm macht. Der Urus ist ein Hybridfahrzeug, dessen E-Motor hervorragend in den Antriebsstrang mit dem V8-Biturbo integriert ist. Die rein elektrische Reichweite reicht aus, um einen Großteil unserer ersten Testfahrt geräuschlos zu absolvieren.

Als der Urus 2018 auf den Markt kam, gab es einen Chor der Verzweiflung darüber, dass die Hersteller von Supersportwagen ihr Erbe mit schlammigen SUV besudeln. Sechs Jahre später ist die Aufregung noch immer da, aber zumindest man kann nicht mit der Geschäftslogik argumentieren: Die Gesamtverkäufe Lamborghinis haben sich fast verdreifacht und liegen nun bei weit über 10.000 Exemplaren pro Jahr, mit einem sprunghaften Anstieg der Einnahmen, während der Gewinn 2023 auf 723 Mio. Euro gestiegen ist.

Mit dem PHEV-Antrieb gibts für den Lamborghini Urus SE auch ein Facelift

Der neue Lamborghini Urus SE (2024) bringt nicht nur die Einführung des elektrifizierten Antriebsstrangs, sondern auch ein Facelift mit sich. Es gibt eine neu profilierte Motorhaube mit weniger Zierlinien, eine neue Scheinwerfergrafik und neu gestaltete Rückleuchten, außerdem ist das hintere Nummernschild (Alle deutschen Kennzeichen-Typen in der Übersicht) weiter nach unten gerückt. Interessanter sind die technischen Änderungen, die man nicht sehen kann. Eine elektrische Hinterachse sorgt für Allradantrieb, gespeist von einer 25,9-kWh-Lithium-Ionen-Batterie, die im Unterflurfach des Kofferraums untergebracht ist. Algorithmen bestimmen, wie und wann der E-Motor zum Einsatz kommt und jonglieren mit Verbrennungs- und Elektroantrieb, je nachdem, welche Bedingungen herrschen und welche Kombination aus elf Fahrmodi gewählt wird.

Downsizing auf einen Sechs- oder gar Vierzylinder kam logischerweise nicht in Betracht – daher ist das schlagende Herz des neuen Lamborghini Urus SE (2024) der bekannte 4,0-l-V8. Er leistet stolze 620 PS (456 kW) bei 6000 Umdrehungen pro Minute und hat ein Drehmoment von 800 Nm zwischen 2250 und 4500 Umdrehungen pro Minute (Leistung und Drehmoment – den Unterschied erklärt). Der Elektromotor steuert 141 kW (192 PS) und 483 Nm bei, wenn er allein arbeitet. Kombiniert haben die beiden Antriebe eine Systemleistung von außergewöhnlichen 800 PS (588 kW) und 950 Nm, was eine Beschleunigung von null auf 100 km/h in atemberaubenden 3,4 s und eine Höchstgeschwindigkeit von 312 km/h ergibt.

Die Konkurrenten:

Testfahrt: Beeindruckende Kurvendynamik, beachtlicher Verbrauch

Wenn die (für ein PHEV) große Batterie über Nacht aufgeladen wird (Ratgeber zum Wallbox-Kauf), kann der neue Tag mit einer elektrischen Reichweite von 60 km nach WLTP beginnen. Die erste Testfahrt – frei von Antriebsgeräuschen – sorgt für ein weicheres, entspannteres Ambiente. Mit dem Regler auf der Mittelkonsole lässt sich die gewünschte Antriebsart wählen: EV-Modus für Elektroantrieb, Hybrid, Performance oder Recharge. Der 32-Ventil-Motor klingt sehr wütend, wenn der Anima-Regler auf Sport gestellt und die Auspuffklappen geöffnet werden, damit der Motor freier atmen kann.

Der neue Lamborghini Urus SE (2024) ist groß, über fünf Meter lang, und man spürt seine Größe auf der Straße, aber die Vierradlenkung und die aktiven Stabilisatoren leisten bemerkenswerte Arbeit, um den Koloss in Schach zu halten. Die 2,4 t Leergewicht vergisst man nie ganz, aber das Drehmoment-Management ist beeindruckend: Eine zentrale Haldex-Kupplung und ein elektronisch gesteuertes Hinterachsdifferential verteilen die Kraft von vorne nach hinten und von links nach rechts, um optimale Traktion und Reaktion zu gewährleisten. Wir haben bei unserer ersten Testfahrt einen Durchschnittsverbrauch von knapp über neun Litern Super Plus im Durchschnitt erreicht – logischerweise keine Werte, die an einen Prius heranreichen, aber es ist ein gut durchdachtes Sprungbrett für Lamborghinis mögliche elektrische Zukunft.

Technische Daten