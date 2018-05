Gebaut werden könnte das SUV in den Hallen des Flugzeug-Herstellers RAF in Wales, in das Aston Martin umfangreich investiert hat.

Wir haben eine erste Illustration zum angekündigten Aston Martin DBX (2020). Die gleichnamige Studie gibt einen Ausblick auf den Allradler, der bereits 2020 in Serie gehen soll. Neuesten Gerüchten zufolge könnte das erste SUV-Coupé der Marke Varekai heißen. Das sind die ersten Informationen!

Die Illustration des Aston Martin DBX (2020) unseres Designers greift viele Stilelemente der Studie zum DBX auf. Markentypische Attribute, etwa die lange Motorhaube, den sportlichen Hinterradantrieb und die flache Karosserie, sucht man vergeblich. Mit dem SUV-Coupé, das der Gerüchteküche zufolge Varekai heißen könnte, beschreiten die Briten nämlich neue Pfade. Das Ergebnis ist ein Allradler, der die Qualitäten von Supersportwagen, Gran Turismo und SUV vereinen soll. Damit folgen die Briten anderen Luxus-Herstellern wie Bentley, Rolls Royce oder Lamborghini, die mit Bentayga, Cullinan und Urus auf Kundenfang gehen. Das erste Mal präsentiert wurde der Aston Martin DBX (2020) als Studie auf dem Genfer Autosalon 2015. Schon damals machte Aston-Marton-CEO Andy Palmer keinen Hehl aus der Serienchancen des SUV: "Zu gegebener Zeit werden wir ein Auto in diesem Segment präsentieren." Die gegebene Zeit für den Aston Martin DBX könnte 2020 anbrechen – allerdings mit ein paar Überarbeitungen. Hatte das Concept Car bei seiner Premiere noch zwei Türen, zeigen neue Renderings das Crossover weiterentwickelt als Viertürer. Gebaut werden könnte das SUV in den Hallen des Flugzeug-Herstellers RAF in Wales, in das Aston Martin umfangreich investiert hat.

Heißt der Aston Martin DBX (2020) Varekai?