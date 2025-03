Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

8,8-Zoll-Instrumentendisplay und rotierbarer Touchscreen in 12,8 Zoll (Active: 10,1 Zoll).

Das Kürzel der chinesischen Marke BYD steht für Build Your Dreams, "Bau deine Träume". Dass diese nicht zwangsläufig entrückt und teuer sein müssen, zeigt das 4,31 m kurze City-SUV BYD Atto 2, das ab Mitte März 2025 in den Verkauf startet. Zwar stehen die Preise noch nicht endgültig fest, doch ab etwa 30.000 Euro soll es losgehen. Was man dafür bekommt? Eine Menge. Angefangen bei der Optik, die Offroad-Attitüde und City-taugliches Format gekonnt unter einen Hut bringt. Trotz kompakter Maße erfreut der Atto 2 auf der ersten Testfahrt mit gutem Raumangebot: Im Cockpit sitzt es sich gut positioniert auf elektrisch einstellbaren Sitzen. Die integrierten Kopfstützen drücken Menschen ab 1,85 m Körpergröße jedoch im Nackenbereich.

Der BYD Seal (2024) im Video:

Erste Testfahrt im neuen BYD Atto 2 (2025): Deutlich geräumiger als gedacht

Auf der Rückbank des neuen BYD Atto 2 (2025) bleibt während der ersten Testfahrt dank des rund 2,60 m langen Radstands genug Knieraum, die Innenhöhe unter dem riesigen Panoramadach ist großzügig, aber dem mittleren Sitz fehlt eine Kopfstütze. Der Kofferraum fasst 400 l Gepäck und lässt sich mittels asymmetrisch geteilter Rücklehnen auf 1340 l erweitern. Der Elektromotor unter der vorderen Haube leistet 130 kW (177 PS) und schiebt mit maximal 290 Nm Drehmoment an. Genug Power, um den leer fast 1,6 t schweren Fronttriebler laut BYD in knapp unter acht Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h zu beschleunigen. Die Spitze liegt bei 160 km/h.

Trotz seiner nur 45,12 kWh großen Batterie schafft der Atto 2 im WLTP-Zyklus 312 km, innerorts sollen sogar 463 km möglich sein. An der Wallbox lädt der Lithium-Eisen-Phosphat-Akku (LFP) mit bis zu elf kW, am Schnelllader sind maximal 65 kW drin. Um von zehn auf 80 Prozent zu laden, benötigt der BYD darum 37 min. Das ist nicht berauschend, aber Ende des Jahres soll ein "Comfort"-Modell mit erhöhter Reichweite (420 km WLTP) und mehr Ladepower folgen. Diese Version soll in 25 min von zehn auf 80 Prozent nachladen. Dafür verspricht die Zellchemie, besonders langlebig und robust zu sein. BYD gewährt acht Jahre (200.000 km) Garantie auf den Akku und nutzt auch für das 12-V-Netz einen LFP-Akku, auf den es sechs Jahre (150.000 km) gibt.

Und: Serienmäßig verfügt der neue BYD Atto 2 (2025) über eine Vehicle-to-Load-Steckdose, über die sich im Stand externe Geräte mit bis zu 3,3 kW aus dem Auto-Akku speisen lassen.

Schnell in Kurven und sicher unterwegs

Während der ersten Testfahrt erfreut das agile SUV mit einer angenehm strammen Lenkung. Allerdings fällt die Präzision eher mäßig aus, doch dafür zeigt der neue BYD Atto 2 (2025) ein berechenbares Fahrverhalten und bietet in flotten Kurven hohe Reserven. Das Fahrwerk mit Einzelrad-Aufhängung vorn und einer Torsionsstab-Konstruktion hinten ist sauber abgestimmt und offeriert einen sehr ordentlichen Fahrkomfort. Dank der Cell-to-Body-Konstruktion, bei der der Akku als integraler Bestandteil des Chassis genutzt wird, überzeugt der Elektriker selbst auf welligen Belägen mit einer hohen Torsionssteifigkeit und verkneift sich lästige Knister- oder Quietschgeräusche. Ab 130 km/h hört man allerdings den Wind vernehmlich um die A-Säulen pfeifen.

Nervige Assistenten, aber überzeugende Bedienung

Nerviger sind die recht ambitionierten Assistenzsysteme des neuen BYD Atto 2 (2025), die sich jedoch leicht deaktivieren lassen, wenn es der Person am Steuer zu viel wird. Die intelligente Sprachsteuerung indes überzeugt während der ersten Testfahrt auf ganzer Linie. Das Infotainment gefällt insgesamt mit schnellen Rechenzeiten, einfacher Bedienung und konfigurierbaren Icons. Apple Car Play und Android Auto (beides kabellos) sind Standard, ebenso wie der rotierende Touchscreen und die unvermeidliche, aber unterhaltsame Karaoke-App.

Zum Start wird es zwei Ausstattungen geben – Active und Boost. Der Active kommt serienmäßig mit NFC-Zugang, Panoramadach, Alu-Rädern, Navigation, Sprachsteuerung, veganen "Leder"-Bezügen, elektrischen Sitzen und sämtlichen Assistenten. Im Boost gibt es dazu noch einen größeren Touchscreen (12,8 statt 10,1 Zoll), Sitz- und Lenkradheizung, eine kabellose Ladeschale sowie Ambientelicht.

Technische Daten des neuen BYD Atto 2 (2025)

AUTO ZEITUNG 06/2025 BYD Atto 2 Technische Daten Motor Permanenterregte Synchronmaschine Antrieb Konstantübersetzung; Vorderradantrieb Systemleistung 130 kW (177 PS) Max. Drehmoment 290 Nm Kapazität/Spannung 45,12 kWh (netto) / n.a. V Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4310 / 1830 (2060*) / 1675 mm Leergewicht/Zuladung 1570 / 410 kg Kofferraumvolumen 400 – 1340 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 7,9 s Höchstgeschwindigkeit 160 km/h Verbrauch auf 100 km 16,0 kWh Reichweite 312 km (WLTP) Kaufinformationen Grundpreis ca. 30.000 € Marktstart 2025 Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel