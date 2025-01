BYD stellt günstigen kleinen Allrounder vor

In der Mittelkonsole finden zwei Getränkehalter und weitere Ablagefächer Platz. Ein Fahrstufen-Wahlhebel in Diamantenform und Oberflächen in matter Alu-Optik steuern einen Hauch von Eleganz bei.

BYD bringt mit dem Atto 2 ein City-SUV mit Blade-Batterie und 300 km Reichweite auf den deutschen Markt. Zu den Kosten hält sich der Hersteller noch bedeckt, kündigt das kleine SUV allerdings als preiswert an.

Preis: BYD Atto 2 (2025) ab schätzungsweise 30.000 Euro

Preiswert – so kündigen die Chines:innen ihr City-SUV für Europa an: den BYD Atto 2, der auf dem Brüsseler Autosalon 2025 (15. bis 19. Januar) vorgestellt und im März 2025 auf den deutschen Markt kommen wird. Als urbanes City-SUV reiht es sich unter dem BYD Atto 3 ins Produktrepertoire des chinesischen Herstellers ein. Die genaue Preisgestaltung hat der Hersteller zwar noch nicht verraten, verglichen mit Konkurrenzmodellen wie dem Hyundai Kona Elektro oder Peugeot e-2008 könnte der Basispreis womöglich bei rund 30.000 Euro starten.

Antrieb: Marktstart mit 45-kWh-Akku und 300 km Reichweite

Der BYD Atto 2 (2025) kommt zum Marktstart ausschließlich mit einer 45,1 kWh großen Batterie, die eine Reichweite von 312 WLTP-km ermöglichen soll. Wie bei BYD üblich, besteht der sogenannte Blade-Akku aus Lithiumeisenphosphat und ist nach der Cell-to-Body-Bauweise direkt in das Fahrzeugchassis integriert. Der Elektromotor sitzt an der Front und treibt die Vorderräder mit 130 kW (177 PS) an. Eine Version mit größerem Akku und entsprechend höherer Reichweite soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Exterieur: Schlichtes Design mit Offroad-artigen Elementen

Mit 4310 mm Länge, 1830 mm Breite und 1675 mm Höhe zählt der BYD Atto 2 (2025) zu den City-SUV. Ein Radstand von 2620 mm sorgt bei seinen Maßen für kurze Überhänge. Vorne verbindet optisch ein schwarzes Inlay unter der Frontabdeckung die weit oben sitzenden, schmalen Voll-LED-Scheinwerfer. Darunter ragt das Gitter der schlicht designten Frontschürze weit nach oben. Abgesetzte Plattenelemente an den Seitenschwellern unterstützen den Eindruck eines Offroad-artiges Designs. Am Heck findet sich ein auffälliger Dachkantenspoiler und ein durchgängiges Lichtband. Die Rückleuchten wirken wie eine liegende Acht und sollen an den chinesischen Knoten erinnern – ein Symbol für ewiges Glück.

Auch die Heckschürze zieht sich weit nach oben und birgt Designelemente, die wie ein Unterfahrschutz wirken sollen. Die Heckscheibe ist mit einem relativ dicken, schwarzen Rand versehen und dürfte nicht allzu viel Übersicht nach Hinten bieten. Details zur Ausstattung des City-SUV, beispielsweise ob auch eine Rückfahrkamera (hier Nachrüstlösungen im Test) mit an Bord sein wird, sind noch nicht bekannt.

Interieur: Klassisch und unauffällig

Im Innenraum des BYD Atto 2 (2025) herrscht unauffälliges Einerlei. In Grau gehalten, und mit wenigen Designdetails versehen, lockern lediglich die LED-Zierelemente (so in jedem Auto nachrüsten) in den Türen farblich auf. In der Mittelkonsole finden zwei Getränkehalter und weitere Ablagefächer Platz. Ein Fahrstufen-Wahlhebel in Diamantenform und Oberflächen in matter Alu-Optik steuern einen Hauch von Eleganz bei. Zur Größe der Bildschirme gibt es noch keine Angaben, ihre Anordnung ist klassisch: Hinter dem Lenkrad sitzt eine Multifunktionsanzeige, schwebend vor dem Armaturenbrett ist der große Touchscreen montiert. Platz soll es laut Angaben des Herstellers reichlich geben im Atto 2. Ein Panoramaglasdach soll den luftigen Eindruck verstärken. In den Kofferraum passen laut BYD "fast 400" bis 1340 l.