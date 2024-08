Vollintegrierter Luxus-Liner

So schön kann Blaulicht sein: Die Ambietentebeleuchtung verwandelt den Wohnraum nachts per LED-Technik in eine stylishe Lounge.

Facelift, aber komplett: So lässt sich der nun standardmäßig auf Sprinter-Basis aufbauende Carthago Chic E-Line I LE (2025) beschreiben, der das neue Gesicht der vollintegrierten Wohnmobile der Marke verkörpert. Hier alle Preise und Details.

Preis: Carthago Chic E-Line I 50 LE (2025) ab 173.590 Euro

Schon auf den ersten Blick ist der vollintegrierte Carthago Chic E-Line 50 LE (2025) eher Luxusliner-Reisebus als ein kleinkarierter Camper. In der Frontansicht wirkt das Premium-Wohnmobil für bis zu drei Personen nun wie aus einem Guss: Die Kühlermaske trägt das neue Markengesicht zur Schau. Sie geht seitlich in die Scheinwerfergehäuse mit LED-Tagfahrlicht und den markeneigenen Full-LED-Frontscheinwerfern über. Zu haben ist dieses leuchtende Beispiel für Campingglück im XXL-Format ab 173.590 Euro (Alle Preise: Stand August 2024).

Die komplett neu gestaltete Bugmaske greift die von den Vorgängermodellen bekannte Designsprache auf und übersetzt sie durchaus selbstbewusst ins moderne Camping-Zeitalter. Unverwechselbares Kennzeichen bleibt der sechseckige Kühlergrill, der neuerdings mit fünf markanten Dreifach-Querspangen daherkommt. Dabei stellt das stolze 8050 mm lange Wohnmobil Carthago Chic E-Line I 50 LE (2025) mit einer technisch zulässigen Gesamtmasse von 4.500 kg plus einer zulässigen Anhängelast von 2000 kg erst das Einstiegsmodell der Baureihe dar. Auf Wunsch ist der Carthago Chic E-Line l 50 LE (2025) auch weiterhin auf Basis des Fiat Ducato und in verschiedenen Außenlängen erhältlich. So summiert sich die verfügbare Produktpalette zu insgesamt zwölf Einzelmodellen mit sechs verfügbaren Grundrissen. Den Abschluss nach oben bildet der mit 8.990 mm noch mal fast einen Meter längere Carthago Chic E-Line I 64 XL QB.

Innenraum: Camperluxus auf mehreren Etagen

Innen bleibt beim neuen Carthago Chic E-Line I 50 LE (2025) vieles beim Altbewährten. Er kommt aber trotzdem mit vielen frischen Ideen daher. Beibehalten wurde das mehr als großzügig bemessene Raumkonzept. Mit einer Wohnraumhöhe von 2,11 m bietet das Premium-Reisemobil in seinem Erdgeschoss weiterhin fast sensationell viel Stehhöhe, die jeder olympischen Basketballmannschaft genügen dürfte.

Für ausreichend Stauraum wiederum sorgt der riesige und beheizte Doppelboden-Keller mit einer Nutzhöhe von bis zu 70 cm. Dieser ist, so verspricht der Hersteller, von außen wie von innen ohne nennenswerte Verrenkungen zugänglich. Der Doppelboden-Keller dürfte angesichts seiner Ausmaße selbst Kenner der großen Campingfahrzeugklasse zum Staunen bringen. Er beherbergt großvolumige Frisch- und Abwassertanks mit 235 l und 185 l Fassungsvermögen Platz, die auch mehrwöchige Roadtrips ohne Proviant- und Frischwasseraufnahme in den Bereich des Möglichen rücken. Im Heck findet zudem die großzügig dimensionierte Rollergarage mit 450 kg Tragkraft Platz.

Die Energie dürfte den Wohnmobilreisenden dabei so schnell nicht ausgehen. Serienmäßig an Bord ist eine Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah Kapazität, die per Touch-Display ables- und regelbar ist. Wenn das nicht reicht, kann für 2410 Euro extra das "Elektro Powerpack" von der üppig und duchaus happig ausfallenden Aufpreisliste dazugebucht werden. Die dann dazukommende zweite und dritte Bordbatterie erweitern die Energiereserven auf 450 Ah und lassen den Carthago Chic E-Line I 50 LE (2025) dreimal so lange fernab vom Stromnetz stehen wie bisher. Stichwort "chic": Diesen Namenszusatz führt der Carthago Chic E-Line I 50 LE (2025) nicht von ungefähr. Perfekt zum eleganten äußeren Auftritt passt das Interieur des Luxusliners der Premiumklasse. Die Ausstattungslinie "linea chiara" setzt auf Dachschrankfronten in Hochglanz-Elfenbein-Optik. Im Wohnraum laden eine große Rundsitzgruppe mit einem geräumigen Wohnraumtisch und einem langem, ausziehbarem Seitensitzbank zum Verweilen ein. Diese dient gleichzeitig dem Aufstieg ins absenkbare Hubbett, das auf einer Liegefläche von 1,95 x 1,60 m LED-Ambientebeleuchtung schafft auf Knopfdruck warme und stilvoller Loungebeleuchtung.

Geschlafen wird im Heck auf per ausziehbarer Einstiegstreppe aus edlem Holz zugänglichen Längseinzelbetten mit Sieben-Zonen-Kaltschaummatratzen und aufstellbaren Kopfteilen. Auch hier finden Großgewachsene genug Platz: Die Liegefläche beträgt jeweils 2,03 x 0,85 m. Lederblende und integrierte Bettspiegel versprechen Liege- und Schlafkomfort wie im Luxushotel. Indirekte Ambientebeleuchtung und vier LED-Spots sorgen für stilvolle Beleuchtung und sanfte Träume, wenn Glamplingfans auf Reisen gehen. Neben dem wandhohen Kleiderschrank bieten die Unterbett-Kleiderschränke, die per Liftfunktion zugänglich sind, weitere Aufbewahrungsmöglichkeiten für Outdoor- und Abendgarderobe. Die Komfort-Winkelküche bietet einen ausziehbaren Küchentresen mit Arbeitsflächenvergrößerung und einem Kühlschrank, der 153 l einschließlich eines 29 l großes Gefrierfach fasst. Im Heck untergebracht ein komfortables Raumbad mit offenem Waschbereich. Komplett abteilen lässt sich ein eigenes Umkleidezimmer. Es bietet wie das Bad eine Stehhöhe von 1,98 m und verspricht ausreichend Privatsphäre, um auch auf langen Reisen frisch zu bleiben.

Basisfahrzeug: Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI

Wer sich für die optisch grundlegend überarbeitete Variante des Vollintegrierten entscheidet, erhält als Basisfahrzeug einen Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI mit 150 PS (110 kW) leistenden 2,0-l-Dieselmotor, dessen Drehmoment per Neungang-Automatik entweder an eine Einzel- oder Doppelhinterachse übertragen wird. Abstands-, Brems- und Aufmerksamkeitsassistent sind Teil des Mercedes-Fahrassistenzpakets für 1890 Euro Aufpreis.

Serienmäßig als Teil des Sicherheitspakets an Bord sind neben Standards wie ABS und ESP unter anderem Berganfahr- und "Hill Descent" genannte Bergabfahrhilfe. Hinzu kommt ein Seitenwindassistent, sofern der Carthago Carthago Chic E-Line (2025) auf einer Einzelachse unterwegs ist. Bei einer Gesamtfahrzeughöhe von 3120 mm herstellerseitig sicher eine kluge Investition in die Fahrstabilität und somit in den Werterhalt dieses hoch aufgebauten Luxus-Hotelschiffs auf Rädern.