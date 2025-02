Wie man sich in nur eineinhalb Jahrzehnten vom Newcomer zur etablierten Größe entwickelt, beweist Morelo recht eindrucksvoll. Dabei beschränkt sich die Marke auf nur eine Reisemobil-Klasse: den Liner. Mit sechs Baureihen haben sich die Schlüsselfelder:innen in der Hoheitsklasse der Campingfahrzeuge breit aufgestellt und bedienen vom Einstiegsmodell Loft bis zum Flaggschiff Grand Empire jede Nische – solange die Kund:innen solvent genug sind. Denn unter 200.000 Euro startet keines der Modelle. Durch die schiere Größe der Reisemobile reicht ein einfaches Transporter-Chassis nicht mehr aus, weshalb bei Morelo Lkw-Fahrgestelle, vornehmlich von Iveco und Mercedes, zum Einsatz kommen.

First Class Reisemobile aus Franken

Die Ursprünge von Morelo liegen Mitten in Franken, genauer gesagt Schlüsselfeld im Landkreis Bamberg. Hier entstand im Jahr 2010 der erste Prototyp der frisch gegründeten Marke von Jochen Reimann und Geschäftpartner Reinhard Löhner. Mit sechs Mitarbeitenden entstand in einer angemieteten Arbeitshalle in wenigen Monaten der Palace 90 M, der püntklich zum Caravan Salon 2010 fertiggestellt wurde. Die Resonanz auf der Fachmesse war groß: Das wenige Monate alte Unternehmen verkaufte mit einem Prototyp und einer Werks-Planskizze gleich acht Reisemobile. Mittlerweile beschäftigt Morelo 430 Mitarbeitende am Standort Schlüsselfeld in einer Produktionshalle unweit der Bundesautobahn A3.